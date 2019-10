În studioul "România 2019", înființat, de data aceasta la Brașov, susținătorii candidaților la prezidențiale au dezbătut șansele acestora de a accede în turul 1 al alegerilor. Dacă reprezentantul ALDE a susținut candidatura lui Mircea Diaconu, ceilalți invitați au concluzionat că, una este actoria, alta este "rolul" de președinte al unei țări.

România dezbate la “România 2019”. Ce șanse are Mircea Diaconu la prezidențiale?

Proiectul lui Diaconu de tara nu spune absolut nimic, iar asta se va vedea la vot

Ștefan Ciolan ALDE spune că Mircea Diaconu are toate șansele să obțină mai multe voturi decât crede lumea. Nu s-a născut în România profesia care să se identifice cu statutul de președinte. Mircea Diaconu are calități. De fiecare dată a luptat pentru România în Parlamentul European, este cel mai apropiat dintre candidați de omul de rând. Îl ajută mult faptul că e actor și o să ajungă să obțină mai multe voturi decât crede lumea. De asemenea, îmbrățișează și idei de la alte partide, iar atuul său ăsta este: nu e un candidat partinic! Chiar dacă a trecut pe la multe partide. El vrea un alt gen de politică și o altfel de campanie. Iar asta o să vedem la alegeri. Cred ca va fi favorabil și are mai mulți susținători decât credeți.

Este o impresie falsă că ALDE susține un guvern Orba. Noi susținem un guvern, pentru că România are nevoie de un Executiv, iar dacă actualul președinte l-a ales pe Ludovic Orban, ar trebui ca toate partidele să-și dea girul. Dacă o lungim, nu mai avem buget, iar problemele vor începe să apară.

Reprezentaul PMP - "Nu vreau să cred că e doar teatru, și că în politică e și esență, nu doar aparență"

Alex Rădulescu, un adolescent ce reprezintă PMP, spune că nu îl cunoaște pe Mircea Diaconu decât din filme și că, din păcate, pentru el și prietenii lui adolescenți, candidatul Diaconu este arhinecunoscut. „Mi se pare că noi tinerii nu știm de unde să-l luăm pe Mircea Diaconu. Nu contest calitățile sale de actor, dar nouă tinerilor nu ne-a demonstrat până acum că e capabil să preia funcția de președinte. Noi, tinerii nu-l cunoaștem, poate doar din filme. Dem Rădulescu este cam singurul actor pe care îl cunosc, în rest nu cunosc niciun mare acbtor român.

Am impresia că domnul Diaconu pare să facă un casting pentru teatru, nu alegeri și nu mi se pare că are ce-i trebuie pentru un președinte. Nu vreau să cred că e teatru, și că în politică e și esență, nu doar aparență.

Allen Coliban de la USR spune că a copilărit cu filmele lui Mircea Diaconu, dar de acolo până la funcțiile obținute struct pe criterii politice este o distanță destul de mare.

"Am copilărit în vremea în care Diaconu era la TV, dar el e om politic, și a ajuns la Parlamentul European susținut de partidul lui Dan Voiculescu. El a deținut și funcții, obținuyte, evident, pe criterii politice. Din păcate, el vrea să joace un rol, dar este susținut politic. Imaginea lui Dan Voiculescu este arhietipul omului care "s-a descurcat", venit din vremea comunismului, și știm cu și cum și-a făcut averea, a făcut pușcărie, iar pentru noi este un personaj nefrecventabil. Diaconu are un slogan, "N-am liniște!". L-aș întreba: "Mergi la Cotroceni să ai liniște sau nu? Ce ai făcut cinci ani la Parlamentul European, ca nu prea ai fost prezent decat să iei 200.000 de euro pe an de acolo", a spus reprezentantul USR.

Reprezentant PSD: "Proiectul de țară al lui Diaconu nu spune absolut nimic, iar asta se va vedea la vot"

Roxana Mânzatu, de la PSD, este ferm convinsă că Mircea Diaconu și planul lui pentru România nu sunt compatibili cu electoratul social-democrat, motiv pentru care el nici nu va reuși să atragă prea multe voturi din această zonă.

Electoratul de stânga așteaptă un proiect complet de țară, iar Diaconu nu a trimis niciun program. Nu e o competiție între el și Dăncilă. Electoratul de stânga se uită către anumite tipuri de proiecte, pe care doar PSD a reușit să le implementeze. Iar Diaconu nu rezonează cu electoratul PSD, de stânga. Evident, e un bun actor, dar nu cred că este pregătit pentru Cotroceni. Proiectul lui Diaconu de țară nu spune absolut nimic, iar asta se va vedea la vot.

Seducția discursului emoțional poate atrage voturi, iar caltitățile de artist nu sunt pentru funcția prezidențială. Am avut un Parlament în care mulți artiști au intrat pe baza notorietății.

Adrian Veștea, reprezentant PNL și președintele Consiliului Județean Brasov, consideră că Mircea Diaconu este un bun actor, dar candidatura la prezidențiale este altceva.

"E am dus o bătălie pentru Cetatea Râșnov, iar pe Mircea Diaconu l-am cunoscut la festivalul de film din oraș. Am multe povești cu el, este un personaj cu notorietate, dar candidatura la președinție este altceva. N-are sustinerea ALDE și Pro România, pentru că clee două formațiuni politice nu fac o legătură trainică să-l sprijine. A fost un moment de emoție intrarea lui la Parlamentul European. Totuși, în ziua de azi, Mircea Diaconu nu face față la prezidențiale", a spus Veștea.