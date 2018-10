România, cea mai afectată ţară din UE de răspândirea pestei porcine

Dintre toate statele membre UE din regiune care se lupta cu pesta, Romania este, de departe, cea mai afectata de raspandirea bolii, in acest an. O demonstreaza, inca o data, rapoartele prezentate de Comisia Europeana.

Potrivit ziare.com, din documente reiese ca, in tara noastra, numarul de focare de pesta este si de 20 de ori mai mare decat in alte tari din apropiere, in care autoritatile au reusit sa impiedice propagarea necontrolata a virusului.



Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor informeaza ca prezenta pestei porcine africane (PPA) a fost confirmata si in Maramures, in cazul unor animale dintr-o gospodarie. Or, asta inseamna ca numarul judetelor atinse de boala, din luna iunie si pana astazi, a ajuns la nu mai putin de 15. Totodata, numarul focarelor confirmate oficial a depasit 1.020.