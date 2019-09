România are un nou agent guvernamental la CEDO: Maya Teodoriu

Premierul Dăncișă a anumit o fostă judecătoare CCR, Maya Teodoriu, în funcția de agent guvernamental la CEDO. Teodoriu a mai fost secretar de stat în Ministerul Justiţiei, a mai activat în cadrul aparatului de lucru al CSM, a fost numită la CCR în 2015, din partea PSD, pe restul de mandat lăsat vacant de Toni Greblă.

Simona Maya Teodoroiu, fost judecător CCR, a fost numită de premierul Dăncilă în funcţia de secretar de stat în Ministerul Afacerilor Extgerne - agent guvernamental la CEDO. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial.

Precedentul agent guvernamental la Curtea Europeană a Drepturilor Omului a fost avocatul Viorel Mocanu, care a înlocuit-o în luna februarie a acestui an pe Catrinel Brumar. Mocanu a demisionat în luna august, acuzând presiuni din partea DNA în cauzele Dragnea vs. România şi Kovesi vs. România.

Maya Teodoroiu a fost numită în 2015 pe restul de mandat lăsat liber în 2013 de Iulia Motoc și al cărei mandat ar fi urmat să expire în 2019. Inițial, în locul Iuliei Motoc fusese numit Toni Greblă, dar el a fost nevoit să demisioneze în 2015, după ce a fost reținut de DNA pentru acuzații de corupție. Locul lui Toni Greblă a fost luat de Maya Teodoroiu, care, potrivit surselor amintite, a tras numeroase sfori în PSD pentru a-i fi reînnoit mandatul în 2019 cu încă 9 ani.

Numai că restul de mandat pentru care fusese numită este de 4 ani și depășește limita de 3 ani prevăzută de legea în vigoare. Cel care a venit în ajutorul Mayei Teodoroiu a fost Florin Iordache, care a eliminat această limită de 3 ani, acțiune care a dus la declararea neconstituțională incusiv a prevederii din legea în vigoare privind prelungirea mandatului unui judecător.

La ședința CCR din 20 martie 2018, în care Curtea a eliminat posibilitatea prelungirii mandatului unui judecător peste limita de 9 ani, Maya Teodoroiu a votat împotriva deciziei și a făcut și opinie separată, a dezvăluit în iunie anul trecut G4Media.ro