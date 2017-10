România are cea mai valoroasă resursă din Uniunea Europeană (UE), dar care nu este încă valorificată, ţinând cont că 4,8 milioane de hectare de pajişti au fost uitate din punct de vedere agronomic, a declarat, luni, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Petre Daea, la o dezbatere pe teme agricole.

"În zootehnie suntem departe faţă de ceea ce ne-am programat şi suntem departe faţă de alte state. România are cea mai valoroasă resursă din Uniunea Europeană, care încă nu este valorificată şi vorbim aici de 4,8 milioane de hectare care din nefericire au fost uitate din punct de vedere agronomic. Până în acest an foarte puţini s-au gândit la amenajamentele pastorale. Aceste suprafeţe, de 4,8 milioane de hectare, şi am mai spus, cât Elveţia, Olanda şi Belgia la un loc, reprezintă resursa fundamentală pentru zootehnie, pentru cele două specii: ovina şi taurina de carne. Au fost foarte puţine lucrări agroameliorative pe aceste suprafeţe", a spus ministrul Agriculturii, citat de capital.ro.