România a fost condamnată la CEDO pentru găzduirea unei închisori secrete a CIA

Închisoarea CIA din România

România a fost condamnată la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pentru găzduirea unei facilități secrete de detenție operate de CIA.

Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a condamnat atăzi România la plata unor daune în valoare de 100 de mii de euro către un presupus terorist, membru al-Qaeda, aflat în prezent în detenție la Guantantamo Bay.

Cazul împotriva României a fost intentat de Abd Al Rahim Husseyn Muhammad Al Nashiri, un saudit de origine yemenită, suspectat de implicare în atacul asupra navei americane USS Cole din anul 2000 și asupra petrolierului francez MV Limburg.

Al Nashiri, deținut în prezent la Guantanamo Bay, a susținut că a fost victima unei extrădări forțate care l-a adus în închisorile secrete ale CIA din Polonia și România.

El spune că a fost în închisoarea din România din 12 aprilie 2004 până la o dată imposibil de precizat, cândva înainte de 6 septembrie 2006, unde a fost interogat și torturat. Acesta mai spune că autoritățile române cunoșteau situația.

Al Nashiri acuză faptul că România a permis mutarea sa către alte centre de detenţie secretă gestionate de CIA, expunându-l unor tratamente similare pentru mai mulţi ani. El critică lipsa unei investigaţii rapide şi cuprinzătoare cu privire la acuzaţiile sale. Acest caz a fost înregistrat la CEDO în data de 1 iunie 2012.

Într-un caz similar, CEDO a condamnat Lituania, în urma plângerii depuse de Zayn al-Abidin Muhammad Husayn, aflat de asemenea, în prezent, la Guantanamo Bay.

Oficialii români au evitat în repetate rânduri să confirme existența unei închisori secrete a CIA în România. Mai multe rapoarte au demonstrat însă contrariul.

Senatul american a prezentat, pe 9 decembrie 2014, raportul privind tehnicile de interogare utilizate de CIA. Conform documentului, Agenţia Centrală de Informaţii din SUA a utilizat metode "brutale", de multe ori "ineficiente", pentru interogarea suspecţilor de terorism, inducând în eroare constant Preşedinţia şi Congresul privind informaţiile obţinute.

Versiunea publică a raportului elaborat de Comisia senatorială de Informaţii a secretizat o serie de date, inclusiv numele ţărilor care au găzduit închisori secrete ale CIA. Potrivit unor surse citate de Washington Post, numele de cod al centrului de detenţie construit de CIA în România este "BLACK" ("NEGRU").

Din document rezultă că în închisoarea CIA din România au fost deţinuţi suspecţi importanţi, printre care s-au numărat Khaled Sheikh Mohammed, considerat principalul organizator al atentatelor din 11 septembrie 2001, Janat Gul, un lider operativ al reţelei Al-Qaida, Hassan Ghul, combatant al organizaţiei teroriste, Abu Faraj al-Libi, numărul trei în ierarhia grupării, şi Abd al-Rahim al-Nashiri.

În 2011, presa descoperise și locul unde s-a aflat închisoarea CIA din România.

O inchisoare CIA ar fi functionat in Romania in cladirea in care in prezent se afla Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat (ORNISS), pe strada Mures numarul 4 din sectorul 1 al Capitalei, potrivit unei investigatii realizate de agentia americana Associated Press si televiziunea germana ARD, citata de Mediafax.