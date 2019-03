Judo: România a câştigat argintul la Openul masculin de la Varșovia

România câștigă argintul la Openul masculin de judo de la Varșovia.

Medalia noastră a fost obținută de Mircea Croitoru, la categoria plus 100 de kilograme. Acesta a luptat în finală împotriva olandezului Jur Spijkers, căruia i-a ținut piept până în prelungiri, unde a fost învins din păcate. Croitoru are 22 de ani și ocupă locul 79 mondial la categoria plus 100 de kilograme.