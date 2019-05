"România 2019" a fost la Ialomița. Petre Daea: "Suntem pe primul loc în UE la două capitole"

Caravana emisiunii România 2019 a ajuns în judeţul Ialomiţa. Moderatorul Cozmin Guşă a propus o dezbatere despre viitorul României, dintr-o regiune încărcată de istorie. Locația aleasă a fost Muzeul Naţional al Argiculturii din Slobozia.

Invitații emisiunii au fost: Marian Pavel, senator PSD, Victor Moraru, președintele CJ Ialomița, Tinel Gheorghe, deputat PNL, Nicușor Șerban, antreprenor în agricultură, George Simion, candidat independent la europarlamentare, și Octavian Hoandră, realizator Realitatea TV.

Prin telefon a intrat ministrul Agriculturii, Petre Daea, care a explicat planurile pentru revitalizarea domeniului în care activează, plus realizările de până acum.

Cozmin Gușă l-a întrebat direct pe Petre Daea: "In mod concret, in agricultura, ce avem in plus anul acesta, cand vom trage linie, fata de anul trecut? Am progresat sau nu?".

PETRE DAEA: "SUNTEM PE PRIMUL LOC ÎN UE LA FLOAREA SOARELUI ŞI LA PORUMB"

Petre Daea a răspuns, subliniind că ţara noastră este pe primul loc în Uniunea Europeană la floarea soarelui şi la porumb: "Da, am progresat si vom avea mai multi fermieri, prin programul de tomate. Am progresat, vom avea anul acesta 1.400.000 de hectare irigate, fata de 2016, cand erau 300.000 de hectare. Da, vom avea in plus 84 de santiere de investitii. Da, vom avea un plus de 65 de puncte de lansare antigrindina. Da, vom avea in plus mai multi bani in agricultura. Da, vom avea in plus fata de 2016, 8,3 miliarde de euro care s-au adus in Romania. Da, avem deja in plus, fata de 2016, cu 10 milioane de tone de cereale mai mult. Da, suntem pe primul loc in Uniunea Europeana la floarea soarelui si la porumb si sper sa nu parasim acest loc".

"Da, vom putea avea in conditii naturale o productie pe masura efortului depus de fermieri. Da, vom avea in acest an peste 100 de abatoare mobile, care sa satisfaca cerintele pentru oamenii amarati. Da, vom avea o retea de preluare de legume si fructe, pentru ca am facut casa de comert agroalimentar. Da, vom avea mai multa cercetare, pentru ca am reusit in doi ani sa reorganizam statiunile de cercetare. In doi ani, am reusit sa facem 50 de hotarari de guvern pentru statiunile de cercetare. Vom avea mai multa forta de exprimare prin dorinta noastra de a ne afirma. Vom avea mai multe tractoare, cu conditii ergonomice, cu conditii de lucru care sa dea posibilitatea sa atraga tinerii, 200.000 de tractoare, fata de 128, cate erau in 1989. Da, vom avea peste 40 de licee agricole si vom scoate liceenii de la condamnarea la incultura tehnica, elevii au ramas sa se uite la tractoare in poze, fara sa isi dea seama ca aceasta scula nu se mai foloseste in agricultura. Da, vom avea anul viitor si avioane care vor insamanta, astfel incat fermierii sa duca productia pe care o lucreaza, cu sudoarea fruntii si cu buzunarele goale, si sa castige si ei cat pot", a adăugat ministrul Agriculturii.

COZMIN GUŞĂ, DESPRE DEBITUL VERBAL AL LUI DAEA: "ÎMI DAU SEAMA CĂ VIORICA VASILICA NU PREA ARE CE SĂ VORBEASCĂ LA ŞEDINŢELE DE GUVERN. NU ARE NICI DEBITUL VERBAL, NICI POSIBILITĂŢI... GLUMESC"

Cozmin Guşă a intervenit: "O secunda... Imi dau seama ca Viorica Vasilica nu prea are ce sa vorbeasca la sedintele de guvern, daca tu incepi o prezentare. Nici nu are debitul verbal, nici posibilitati... Glumesc. Am doua intrebari. Prima este: care sunt veştile in plus pentru agricultura de subzistenta? Pentru gospodariile simple, care, din ceea ce produc, isi hranesc membrii familiei, poate vecinii. Si a doua intrebare: ce ne facem cu prezenta produselor agricole romanesti pe rafturile hipermarketurilor pe care romanii le cauta si nu le gasesc sub eticheta romaneasca? Poate cumpara produse romanesti si nu isi dau seama, pentru ca producatorii romani nu sunt avantajati deloc... Si la final mai am o intrebare scurta".

Ministrul Petre Daea a replicat: "In primul rand, pentru producatorii mici, pentru valorificarea produselor lor, mai ales in zona aceasta montana, zona dispersata, unde oamenii s-au rarit. Am dat o lege a muntelui ca prima lege in Romania. Si va rog sa o cititi. Pe baza acestei legi, am scos alte legi care inseamna centre de preluare, de sortare, de prelucrare a productiei. Pentru ca oamenii necajiti nu au timp sa iasa cu produsele respective, sa le valorifice. Iata de ce am introdus aceasta casa de comert agroalimentar, pentru a valorifica productia respectiva. Avem doua directii de actiune: sa producem in tara noi, motiv pentru care prin decizia politica a PSD am reusit sa introducem acesti bani pentru programul de tomate, de lana, de usturoi, sa stimulam productia, pentru a avea in piata produse in contrapartida cu cele din afara, pentru ca cetateanul sa aiba de unde sa manance".

Şi a continuat: "In al doilea rand, am intarit si aici este o vointa politica formidabila de a controla produsele care intra in Romania, astfel incat sa raspunda cerintelor consumatorului. Pentru ca de aceea sunt institutii ale statului, de aceea sunt structuri si am reusit sa avem programe de investitii pentru a face laboratoare de testare rapida a produselor care intra in tara. Ramanem o tara preponderent cerealiera. Romania va ramane in continuare un exportator de frunte al lumii la cereale. Suntem pe locul 5 in lume la grau si pe locul 8 la porumb".

COZMIN GUŞĂ, ÎNTREBARE SCURTĂ DESPRE DACIAN CIOLOŞ

În acel moment, Cozmin Guşă l-a provocat pe ministrul Agriculturii să răspundă la "o întrebare scurtă, de tip electoral".

"Am o intrebare scurta, de tip electoral. Vreau tot un raspuns scurt. Intrebarea mea este: Dacian Ciolos, care este pe primul loc pe lista USR PLUS, fost comisar al Romaniei pe Agricultura, a facut lucruri bune si in avantajul Romaniei? Sau nu a facut mai nimic? Vreau un raspuns scurt", l-a chestionat Cozmin Gușă pe Petre Daea.

După câteva secunde de gândire, ministrul Agriculturii a răspuns: "Nu l-am intalnit in agricultura reala a tarii. Asta este raspunsul pe care il dau".

Moment în care Cozmin Gușă a replicat: "Raspunsul este multumitor, am inteles despre ce este vorba".

