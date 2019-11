Cozmin Gușă, radiografia intelectualilor din România și implicațiile lor politice

Un alt element foarte important: isteria emisiei publice a generat o retragere a intelectualilor din prim plan. Foarte mulți intelectuali care au încercat să vină cu soluții unele mai bune, altele mai rele, au fost luați la bețe, au fost înjurați, au fost umiliți de către mass-media.

Eu nu țin minte să fi scăpat de genul acesta de înjurături aproape nimeni, care a dorit să emită și care a avut o părere bună, consolidată academic sau științific. Intelectualii pe lângă fapul că au fost dezbinați, au fost luați la înjurături și atunci fiecare s-a retras. Nici cei care au stat în prim-planul politicii nu au încercat să rezolve problema: îi cheamă de formă, cum i-a chemat președintele Iohannis acum câțiva ani să facă nu știu ce proiecte și nu s-a mai întâmplat nimic.

Pe de altă parte, mass-media nu a dorit cu adevărat, s-a prefăcut că are nevoie de idei. Ce a împiedicat mass-media să găzduiască opinii despre situația la zi a profesorilor importanți câți mai avem? Nimic. Ei mai publică din când în când prin reviste culturale - dar nu mai sunt nici chioșcuri de vânzare a presei, nu mai vorbim că în librării nu mai sunt stivele de reviste culturale cum sunt în Statele Unite, Franța sau Germania, de unde îți alegi, cumperi, unele sunt gratuite și pleci acasă cu ele. Nu mai găsim așa ceva și trebuie să venim la cauze, iar cauzele sunt cele două: desolidarizarea în interiorul mediului academic și a corpului profesoral și apoi isteria emisiei publice împotriva intelectualilor români, mai ales acelora care au avut curaj să se pună cu idei împotriva valului.

Examenul managementului organizațional, picat de marii politicieni, cu precădere foști președinți ai României, a mai spus Cozmin Gușă

"Eu am învățat secretele sociologiei și ale sociologiei politice de la Vasile Dâncu, a fost ghidul meu și am avut bucuria și privilegiul să-l am ca prieten, când eu eram student în anul 2 și el era lector universitar, cel mai popular dintre lectorii universitari, ne-am împrietenit și am avut multe de învățat de la el. De la Vasile Pușcaș, pe care îl cunosc de peste 20 de ani, am învățat textura Uniunii Europene și a relațiilor politice în interacțiune din interiorul Uniunii sau de la ceilalți către Uniune, asta nu se predă la catedră, trebuie să ai o relație apropiată.

Am vrut să spun asta: în ce fel un tânăr intectual care își dorește poate să reușească să înțeleagă, doar apropiindu-se de oamenii care știu aceste lucruri.", mai punctează Gușă.

Profesorii din politică, inclusiv de la Universitatea Babeș Bolyai, marea majoritate dintre ei au picat examenul la managementul organizațional. Mulți dintre ei au avut rezultate bune, ca universitari, ca profesori, dar când s-a pus problema să managerieze o structură administrativă, un partid politic sau chiar președinția au picat acest examen.

Examenul managementului organizațional l-a picat și profesorul inginer Ion Iliescu, l-a picat și fostul rector Emil Constantinescu, Băsescu nu a fost profesor a zis că se face la final de carieră, nu s-a mai făcut, dar pedagog într-un fel a fost și el pentru că nu era atât de simplu să fii căpitan la o navă comercială. Examenul de management organizațional l-a picat cu succes și Klaus Iohannis.

Din nefericire, și un om la care țin mult și un om de partid este Adrian Năstase. Se pune problema inadecvării cu funcția sau cu mediul și foarte mulți dintre cei care au ajuns să conducă România, să conducă un Guvern, să conducă țara, sau o primărie, din categoria intelectualilor, nu au reușit nepotrivindu-se cu mediul. Au avut aspirația de a ajunge acolo, dar de fapt ei nu erau în stare să ducă un management organizațional într-o structură politică, într-un partid sau într-un minister sau în altă parte.

Adrian Năstase, un intelectual incontestabil, bazat, avea posibilitatea să se înconjoare inclusiv de cei trei intelectuali aici de față, având o relație extraordinară individual cu fiecare dintre noi (n.r. Vasile Dâncu, Vasile Pușcaș și Cozmin Gușă), dar nu a reușit să formeze acel grup de intelectuali în jurul lui cu care să se sfătuiască în fiecare zi, pentru că noi vorbeam în fiecare zi cu el. Aici a greșit pentru că nu a constituit acel grup de oameni cu idei și cu dorință pozitivă, cu care să ducă proiectul mai departe. La masa aia acolo, sigur toți aveau studii superioare, dar pe unii nu puteai să-i categorisești ca fiind intelectuali. Niciodată eu nu l-am acuzat pe Adrian pentru acel cvasi-eșec și la final a fost un eșec.

Adrian Năstase este unul care și poate și știe și o spune cu amărăciune, cu drag, și țin la el și niciodată nu l-am certat decisiv. Asta cu aroganța lui Năstase este o poveste. Cineva arogant este Klaus Iohannis și eu cunosc bine asta.