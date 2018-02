Româncă din Anglia, şocată după o vizită acasă: "Am plătit la hipermarket mai mult decât în Londra"

Claudia Guţulescu, o româncă originară din Drobeta-Turnu Severin care trăieşte de mai mulţi ani în Londra, a povestit pe Facebook cum s-a petrecut scurta ei vacanţă în România. Ea s-a arătat şocată de preţurile din supermarket.

Claudia Guţulescu lucreză în Londra în departamentul de vânzări al „Mitchells & Butlers”, un lanţ de pub-uri şi restaurante din Marea Britanie. Ea a relatat pe Facebook cum s-a desfăşurat ultima sa vacanţă în România, la Drobeta-Turnu Severin:

"În scurta mea vacanta în România, care doar ce s-a încheiat, am ieşit din casa de maxim patru-cinci ori. Dintre care, două ieşiri au fost împreuna cu mama la doua hipermarketuri din oraş, pentru ca avea ceva cumpăraturi de făcut.

Prima vizita ţin minte ca s-a încheiat cu un coş pe care, la ochi aşa, probabil în UK aş fi plătit undeva la 30-35 lire. Hai, maxim un 40 indulgent. În România am plătit 270 de lei, adică mai mult. Acesta a fost primul şoc.

A doua vizită ţin minte că, în timp ce mergeam spre casele de marcat, am văzut o bătrânică ce se îndrepta şi ea spre ieşire, având în coş exact două pungi de făina, aflată la promoţie. Imediat mi-a venit în minte faptul ca cele mai apropiate locuinţe de magazinul respectiv, aflat la iesirea din oraş, sunt la o distanţă pe care o bătrână de 75-80 de ani o parcurge destul de greu, mai ales seara târziu, iarna. Şi, ţinând cont că în drumul său cu siguranţă a mai trecut pe lângă câteva magazine mai mici dar sensibil mai scumpe, am înţeles că a parcurs aceasta distanţă ca să salveze undeva la maxim 50-80 de bani... Şi ca lucrul acesta probabil conta la bietul buget lunar pe care îl are".

Sursa: adevarul.ro