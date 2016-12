Românca, aflată la conducerea MIT, declaraţii despre alfabetizarea tehnologică

"Alfabetizarea tehnologică este la fel de importantă ca scrisul, cititul şi matematica." O spune Daniela Rus, director al prestigiosului Institut de Tehnologie din Massachusetts. Într-un interviu acordat publicaţiei Forbes, citat de Agerpres, românca a vorbit despre importanţa educaţiei în domeniul IT.

Daniela Rus este născută la Cluj în 1963. În 2002 a primit titlul de "Profesor Andrew şi Erna Viterbi" al Departamentului pentru Inginerie Electrică şi Informatică din cadrul MIT. Din 2012 este prima femeie director al celui mai important laborator de cercetare, din cadrul Institutului de Tehnologie din Massachusetts. Într-un interviu citat de Agerpres, Rus a explicat de ce ar trebui şcolile să pună accent pe educaţia din domeniul IT.



"Educarea gândirii computaţionale ar trebui să devină obligatorie în toate clasele, însă de la grădiniţă. De asemenea, trebuie să găsim moduri de a le preda studenţilor principiile din domeniul IT şi să le oferim proiecte care le vor oferi mai multă ,,putere". Îmi place să mă gândesc la stăpânirea tehnicii de calcul ca la o superputere care îţi permite să explorezi şi să interacţionezi cu lumea în nişte modalităţi cu totul noi." susţine Daniela Rus.



Directorul MIT crede că dezvoltarea acestor abilităţi nu reprezintă doar să înveţi să programezi. Ci să programezi ca să înveţi.



"Activitatea mea este pe de-o parte motivată de convingerea că fiecare trebuie să ştie cum să rezolve o problemă folosind calculatorul. Alfabetizarea tehnologică este la fel de importantă ca scrierea, cititul şi matematica de bază. Ne dorim să le trezim copiilor interesul şi pasiunea pentru robotică încă de la vârste fragede, pentru a deveni inovatorii de mâine." a mai declarat cercetătoarea.



Laboratorul condus de Daniela Rus la MIT are ca obiectiv dezvoltarea ştiinţei în domeniul inteligenţei artificiale.De asemenea, printre priorităţile cercetătoarei se numără şi introducerea tehnologiei de calcul în Medicină și Educație.