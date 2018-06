Român milionar în dolari la 19 ani. Printre clienţii săi sunt Selena Gomez şi Justin Bieber

Sebastian Dobrincu are 19 ani şi a înfiinţat, în SUA, o firmă care sincronizează platformele de social media, aceasta înregistrând un milion de dolari cifră de afaceri. Printre clienţii săi sunt mulţi artişti, precum Selena Gomez şi Justin Bieber.

Sebastian Dobrincu a declarat, luni, presei, la Cluj-Napoca, la Techsylvania, eveniment de IT care reuneşte peste 2.000 de participanţi, că aventura sa ca programator a început la vârsta de 8 ani, când a fost fascinat de un fişier cu coduri care generau un joc de calculator.

„Povestea mea e rezultatul dorinţei de a reuşi pe plan profesional, rezultatul muncii de-a lungul anilor. Am început de la 8 ani, cu programarea IT, am continuat apoi cu antreprenoriatul şi aş zice că diferenţa este că mi-am dorit mai mult decât alţii, am muncit mai mult decât alţii şi petreceam zilele de la şcoală învăţând ceea ce fac acum. Evident, atunci când practici ceva mai mult timp, ajungi să şi excelezi la un moment dat. Când aveam 8 ani mă jucam un anumit joc pe calculator şi am început să umblu prin programele sale şi eram fascinat când am dat peste un fişier care avea foarte mult cod. Părea înspăimântător la început, dar am fost determinat să aflu cum funcţionează, cum generează codul respectiv jocul pe care îl jucam. Aşa am început să învăţ despre programare, cum funcţionează lucrurile”, a spus Dobrincu.

La 11 ani, Sebastian a avut deja primul job plătit, după ce a intrat în legătură cu cel mai mare dealer din SUA de yacht-uri şi bărci pe care l-a ajutat să îşi facă un site.

„Am primit 150 de dolari, dar mi se păreau milioane la momentul respectiv. Asta mi-a dat încrederea şi mi-a confirmat că ceea ce fac poate fi o alternativă la calea standard pe care aş fi putut să o urmez mergând la şcoală, urmând o facultate şi un job. Mi-a confirmat faptul că există şi o altă alternativă la ceea ce fac”, a explicat tânărul. Mai multe pe mediafax.ro.