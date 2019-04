Mourinho şi Pogba s-au certat din cauza unui Rolls Royce

Jose Mourinho a plecat de la Manchester United după ce a avut o relaţie încordată cu vedetele echipei.

Unul dintre jucătorii cu care s-a certat este Paul Pogba, căruia i-a luat şi banderola de căpitan. Antrenorul portughez a povestit un episod conflictual cu mijlocaşul francez, fără să-i dea numele, dar descrierea i se potriveşte lui Pogba. Cearta a pornit de la dorinţa campionului mondial de a pleca de la stadion cu maşina personală, un Rolls Royce, şi nu cu autocarul echipei.

"Jucam la 30 de kilometri de Manchester, iar înainte de meci un jucător a venit şi mi-a cerut să nu revină acasă cu autocarul echipei. I-am spus că nu are sens, dacă eram la Londra şi voia să rămână în oraş, nu aveam nimic împotrivă. Dar acolo (n.r. la Burnley), ce să facă?

S-a supărat, dar apoi am câştigat meciul şi a venit să mă roage din nou. Eram fericit, aşa că am cedat. Dar i-am spus să plece cu noi de la stadion şi să îi ceară şoferului să ne urmărească 10 minute şi apoi să se ducă unde doreşte. Când am terminat conferinţa de presă am mers la autocar şi am văzut parcat alături un Rolls Royce cu şofer.

Sunt minţi pe care nu le pot înţelege. Excelenţa sa voia să plece de la stadion cu Rolls Royce-ul. Cum rezolvi o asemenea problemă? Îl refuzi şi se supără sau îl laşi să plece pentru că eşti bucuros? Sau o rezolvi în alt fel şi te trezeşti demis?", a povestit Mourinho, conform Telekomsport.