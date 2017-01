Rodica Stănoiu: "E un lucru grav că au lucrat la dosare echipe mixte de procurori și SRI"

Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiţiei în cabinetul Năstase, consideră că cea mai gravă știre a momentului este ” că echipe mixte de procurori și SRI au lucrat la dosare”.

"Când am auzit de această ședință a CSAT, că au declarat ce au făcut, am avut frisoane și mi-am dat seama că e un lucru grav care se petrece, dar nu am știut ce a urmat. Cei care vor să depună azi moțiune pentru grațiere și care erau atunci la putere..., și mă întreb dacă tăcerea asta, și a Parlamentului, față de această știre cu echipe mixte nu are explicația tocmai pentru că vor să se protejeze între ei sau chiar vor să o preia și să o perfecționeze. (...)

În momentul de față, Procurorul General, magistrați, Înalta Curte au acest cartof fierbinte în curtea lor și este foarte grav. Asta e cea mai gravă știre din ultima perioadă: că echipe mixte de procurori și SRI au lucrat la dosare. Și nu cred că este o coincidență faptul că de la un anumit an au intrat enorm de mulți procurori în magistratură. Că în momentul de față avem foarte mulți procurori la Înalta Curte. (...)

(...) Când am citit acest lucru, am zis «ăsta e un delir verbal». Nu am putut să cred așa ceva. Iată unde ne aflăm. Imediat, Guvernul ar trebui, în prima ședință a CSAT, să pună în discuție această problemă președintelui Iohannis.

În al doilea rând, dl Procuror General să lase războiul la o parte cu ministrul Justiției, să se ocupe de această chestiune, care e a lui, asta cu grațierea e mai puțin, asta e politică penală, o face guvernul într-un anumit fel și își ia răspunderea pe asta.

Până la urmă nici nu poți să îl acuzi pe dl Coldea în aceste condiții, că, așa cum se zicea, avea biroul la DNA. Nici nu a încălcat legea dacă așa este și toți au știut și judecătorii au stat cuminți și ne spun după nu știu câte luni, pentru că pe ei îi interesează două lucruri: salariile și să nu apară legea răspunderii", a declarat, joi seară, la Realitatea TV, Rodica Stănoiu.