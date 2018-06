ROCK THE CITY. Arcade Fire: "David Bowie ne-a primit cu graţie şi căldură

Fara indoiala, intre David Bowie si Arcade Fire a existat o relatie muzicala deosebita, muzicianul englez fiind un adevarat sustinator si protector al grupului canadian. Muzicianul englez a remarcat imediat potentialul si, mai ales, talentul acestora.

"David Bowie a fost unul dintre cei mai vechi si sinceri sustinatori ai nostri. El nu numai ca a creat cadrul care a facut posibila lumea noastra muzicala, dar ne-a primit cu gratie si caldura si vom lua cu noi pana dincolo momentele pe care le-am impartasit! Au fost momentele memorabile ale vietii noastre! Nici ca vor mai exista altele. Lumea este, astazi, mai stralucitoare si mai misterioasa datorita lui”, au declarat cei de la Arcade Fire imediat dupa ce artistul s-a stins din viata.

David Bowie si-a facut simtita prezenta in piesa "Reflektor", semnata de Arcade Fire si pe care o puteti asculta mai jos:

"Bowie tocmai venea de la studioul din New York in timp ce mixam, doar pentru a asculta cum lucram si a inregistrat piesa cu noi pentru ca i-a placut foarte mult. Chiar ne-a amenintat, in gluma, bineinteles”, a declarat multi-instrumentistul Arcade Fire, Richard Reed Parry.

Pe aceasta cale, va reamintim ca Marcel Avram, East European Production si D&D East Entertainment ofera publicului roman, in premiera, pe data de 20 iunie 2018, concertul grupului canadian de indie-rock ARCADE FIRE sub egida ROCK THE CITY. Noul turneu se numeste „Infinite Content”, nimic intamplator, fiind una dintre piesele ce se regaseste pe ultimul album de studio, lansat anul trecut, si intitulat „Everything Now”.

Concertul va avea loc in Bucuresti, la Romexpo (parcarea A).

