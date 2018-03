Rochii sexy de la Andreea Raicu - Ce preturi au

Rochii de seara – Andreea Raicu – Noi modele de rochii de seara pot fi descoperite la magazinul online shop.andreearaicu.ro.

Rochii de seara – Andreea Raicu – Lista cu toate modelele de rochii de seara poate fi vazuta AICI.

Rochii de seara – Andreea Raicu – Noi modele sunt disponibile in oferta de la shop.andreearaicu.ro, iar noi le-am ales pe cele mai sexy si mai atragatoare dar si foarte avantajoase si vi le prezentam si voua, mai jos:

Rochii de seara – Andreea Raicu – Rochie sacou

Este o piesa ideala pentru femeile cu un stil clasic. Rochia sacou are o linie simpla, inspirata din garderoba masculina, dar o alura feminina si distinsa. Poate fi purtata atat inchisa in cele 6 capse, cat si descheiata, ca un sacou, peste o alta tinuta. Pretul rochiei il gasiti AICI.

Rochii de seara – Andreea Raicu – Rochie scurta clos

Pentru zilele cand vrei sa ai un plus de confort, dar in acelasi timp iti doresti sa fii eleganta, alege o rochie scurta clos. Datorita croielii, rochia scurta clos este ideala pentru toate tipurile de silueta si o poti purta atat la birou, cat si seara in oras. Mai mult decat atat, cu ajutorul cordonului din talie, poti avea fie o rochie clos, fie o rochie dreapta. Pretul esti este AICI.

Rochii de seara – Andreea Raicu – Rochie pe gat eleganta

Pentru sezonul rece alege o rochie pe gat eleganta. Poate fi purtata cu usurinta atat la birou, cat si seara la o cina sau un eveniment de tip cocktail. Evita accesoriile pentru ca detaliile din zona bustului sunt suficiente. Oferta pentru aceasta rochie o poti consulta AICI.

Rochii de seara – Andreea Raicu – Rochie conica din piele

Ce rochie ar trebui sa aleaga o femeie care isi doreste o imagine puternica, dar plina de senzualitate? Raspunsul e foarte simplu: o rochie conica din piele. Chiar daca o rochie mulata e considerata o piesa de seara, accesorizata inteligent poate fi purtata si in tinute elegante de zi. Pretul ei este unul accesibil si il gasesti AICI.

Rochii de seara – Andreea Raicu – Rochie versatila

O rochie versatila, care poate fi purtata si la birou si la evenimente speciale, e tot ce-si poate dori o femeie moderna care investeste inteligent in propria imagine. Datorita detaliilor functionale care iti permit sa o ajustezi diferit si sa o porti in diverse moduri poti da impresia ca ai o garderoba imensa. Pretul rochiei este AICI.