Rochii de vară superbe pe care trebuie nepărat să le ai în garderobă

Dacă sunteți în căutarea unor rochii de vară, în acest articol, vă prezentăm câteva modele foarte atrăgătoare, fabricate în România.

Întreaga ofertă la rochii de vară fabricate în România o găsiți LA ACEST LINK.

Rochie Moze din voal cu print abstract multicolor. Stilata si fluida, rochia Moze din voal cu print abstract multicolor este o piesa versatila in colectia ta de vara! Rochia are un croi care iti drapeaza silueta, cu bretele fine pe spate si un decolteu oval cu pliuri discrete. Manecile asimetrice decupate iti subliniaza feminitatea. Rochia are o textura vaporoasa cu print abstract multicolor. Întreaga ofertă e la ACEST LINK.

Rochie Moze alba clopot din voal cu imprimeuri verzi. Mai multe detalii și întreaga ofertă o găsiți la ACEST LINK.

Rochie Moze galbena cu imprimeu floral si cordon in talie. Feminina si vaporoasa, rochia galbena Moze cu imprimeu floral si cordon in talie nu trebuie sa iti lipseasca din colectia acestui sezon! Rochia este fluida, cu un cordon maxi care iti subliniaza talia. Rochia are decolteu oval cu pliuri si spate decupat in forma de V. Imprimeul floral cu motive florale maxi pe ton vernil si mov contrasteaza placut cu nuanta galbena. Mai multe detalii găsiți AICI.





Rochie LaDonna clos de vara galbena cu lalele fucsia. Alege rochia galbena clos LaDonna de vara cu lalele fucsia pentru o tinuta fresh si feminina in acest sezon! Rochia are format clos, cu pliuri maxi in talie si cordon fals, punandu-ti in valoare silueta. Imprimeul cu lalele fucsia te binedispune. Mai multe detalii găsiți AICI.

Rochie LaDonna cu dungi manecute si flori 3D verzi. Alege rochia LaDonna cu dungi, manecute si flori 3D verzi pentru un look jucaus si feminin in acest sezon! Rochia este dreapta, cu un volanas la baza si manecute vaporoase. Designul in dungi este accesorizat cu flori 3D la bust si perlute. Mai multe detalii și întreaga ofertă o găsiți la ACEST LINK.

Rochie LaDonna galbena cu lalele fucsia si manecute. Adopta un stil fresh la birou sau la un eveniment, purtand rochia galbena LaDonna cu lalele fucsia si manecute! Rochia este dreapta, cu un decolteu oval accesorizat cu volanas si broderie. Imprimeul cu lalele fucsia este dinamic. Întreaga ofertă e la ACEST LINK.





Rochie LaDonna bleumarin cu buline mari si dantela in talie. Mai multe detalii și întreaga ofertă o găsiți la ACEST LINK.