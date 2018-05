Rochii de seara – Top 5 cele mai sexy modele

Rochii de seara la preturi foarte avantajoase de la magazinul online DyFashion.ro. Noi am selectat modelele care lasa cea mai puternica impresie si atrag toate privirile.

Rochii de seara de la DyFashion.ro – Toate modelele pot fi vazute AICI.

Rochii de seara de cea mai buna calitate si cele mai interesante modele in promotiile magazinului online DyFashion.ro. Am aruncat si noi o privire atat peste modelele disponibile cat si peste preturile lor si am facut un clasament al celor mai interesante.

Rochii de seara – DyFashion.ro – Rochie Moze

Aceasta rochie este conica, de ocazie, de culoare neagra cu dantela accesorizata cu paiete si maneci transparente. Inchiderea se face cu fermoar la spate si este captusita in interior. Oferta pentru rochie o gasiti AICI.

Rochii de seara – DyFashion.ro – Rochie Moze Lindy din dantela clos indigo

Delicata si feminina, rochia Lindy din dantela este perfecta pentru orice ocazie speciala, evidentiaza delicat silueta fiind accesorizata in talie cu un cordon cu floare brodata aplicata. Pretul rochiei il gasiti AICI.

Rochii de seara – DyFashion.ro – Rochie Mayra larga albastru safir

O alta rochie superba dar si confortabila la purtat datorita croiului usor larg este modelul Mayra. Rochia se va aseza perfect pe orice tip de silueta, iar gulerul si cordonul care cade delicat pe decupajul de la spate ofera tinutei un plus de mister. Oferta pentru aceasta rochie poate fi vazuta AICI.

Rochii de seara – DyFashion.ro – Rochie BBY de ocazie midi galbena din voal

Un pret foarte avantajos are aceasta rochie midi fara bretele, cu talia marcata continuata de fusta din voal si cu o culoare in tendinte. E perfecta pentru sezonul cald. Alege aceasta rochie care iti va asigura tinuta cu care nu vei da gres indiferent de ocazie. Oferta este AICI.

Rochii de seara – DyFashion.ro – Rochie BBY de seara bleumarin cu stelute si detalii aurii

Cu siguranta alegi aceasta rochie daca vrei sa atragi toate privirile la un eveniment sofisticat. Rochia are un top cu decolteu sexy in V, stele din paiete aplicate intr-o parte a bustului, fusta scurta cu broderie din paiete care se continua pe o parte cu o trena din tafta bluemarin. Pretul rochiei il gasiti AICI.