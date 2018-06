Rochii de ocazie. Modele făcute în România care vor impresiona cu siguranță

Dacă sunteți în această perioadă în căutarea unei rochii de ocazie, vă propunem câteva modele fabricate în România. Iată câteva rochii de nuntă dintre care puteți alege.

Rochie Brise neagra incretita pe o parte. Alege rochia neagra Brise incretita pe o parte pentru o tinuta deosebita la orice petrecere! Rochia este dreapta, cu un decolteu oval feminin si design incretit pe o parte, atragand atentia asupra tinutei tale. Rochia se inchide lateral.

Rochie Camelia verde de ocazie din dantela. Alege rochia verde Camelia de ocazie din dantela pentru o tinuta clasica si rafinata la orice eveniment! Rochia are croi larg, cu un crepeu la spate si decolteu oval, potrivindu-se siluetei tale. Rochia este integral creata din dantela si broderie florala maxi.

Rochie Cecille negru si mov cu dantela si strasuri in talie. Fii o aparitie speciala la petrecerile verii, purtand rochia negru si mov Cecille cu dantela si strasuri in talie! Croiul clos, cu bustul si spatele decupate in forma de V, iti evidentiaza gratia. Talia este accentuata printr-un cordon fals discret cu strasuri albe contrastante. Rochia are o splendinda textura pe bust si spate formata din dantela si broderie florala. Se inchide discret la spate cu un snur si fermoar.









Rochie Tanya de ocazie galben si negru cu dantela la bust. Mizeaza pe tonuri contrastante, pentru a straluci la orice eveniment! Rochia galben si negru Tany cu dantela la bust este in croi clos, cu baza formata din voal in design drapat, creand un efect vaporos. Talia este subliniata printr-un cordon fals discret cu insertii metalice aurii aplicate pe un peplum din broderie. Spatele si bustul sunt decupate si accesorizate cu broderie si dantela florala pe ton galben regal.





Rochie Moze lunga ivoar cu imprimeu floral mov. Rochie lunga, lejera perfecta pentru acest sezon, cu print floral deosebit, decolteu in "V" si buzunare iti va asigura o aparitie stilata si cocheta care va atrage toate privirile.

Oferte și la rochii Plus Size

ROCHIE PLUS SIZE IVONA BORDO. Când ai nevoie de o ținută elegantă, cu personalitate, care să-ți contureze o siluetă armonioasă, alege cu încredere rochia lungă plus size Ivona. Confecționată din antic și dantelă aplicată pe tull, într-o nuanță de bordo plină de distincție, rochia de ocazie are un design stil sirenă care conturează delicat talia, iar volanul peplum modifică proporțiile și camuflează defectele, conferindu-ți un aspect fermecător. Mânecile cu inserții transparente din dantelă și volan adaugă ținutei o notă romantică și un plus de feminitate. Ideală pentru evenimentele formale de seară, rochia sirenă plus size poate fi purtată cu niște sandale delicate aurii sau nude, care completează impecabil o ținută de un rafinament aparte.

ROCHIE PLUS SIZE ELISSA NEAGRĂ. Rochiile de seara negre sunt ideale pentru evenimentele speciale unde doresti sa ai o prezenta impecabila, de aceea iti facem cunostinta cu rochia Plus Size Elissa. Realizata din voal de matase sintetic in partea de jos, si din dantela brodata manual in zona bustului si a manecilor, aceasta piesa vestimentara va deveni cu siguranta preferata ta, datorita felului in care iti confera incredere in puterea ta de seductie. Accesorizeaz-o cu o pereche de pantofi cu toc inalt si simte-te irezistibila in aceasta rochie pentru plinute care iti evidentiaza frumusetea naturala.

ROCHIE PLUS SIZE GRATIELA VERDE. Realizata special pentru femeile cu forme pline, aceasta rochie Plus Size este confectionata din antic si dantela fina brodata manual cu paiete, in zona bustului si la bordura fustei. Mixul de transparenta delicata si croiala care urmareste discret linia corpului iti asigura o aparitie ireprosabila la orice eveniment special.

ROCHIE PLUS SIZE LENA ROŞIE. Cu linii fluide şi un design special conceput pentru siluetele cu forme pline, rochia de seară roşie Lena îţi conferă o alură plină de stil, aşa cum numai o piesă vestimentară perfectă pentru evenimente speciale o poate face. Decolteul în V, încadrat de dantelă brodată cu model floral, sporeşte senzualitatea unei ţinute elegante, iar nuanţa vibrantă de roşu aduce un plus de vitalitate. La toate acestea se adaugă mânecile puţin căzute, un detaliu inedit de croială care armonizează proporţiile şi îţi conturează nişte umeri de regină.





ROCHIE PLUS SIZE ROSE PRUNĂ. Alege o rochie de seara lunga pentru plinute intr-o culoare feminina si delicata, asa cum este Rose, o tinuta eleganta care iti confera o alura plina de stil. Confectionata din voal de matase si dantela brodata manual cu paiete in zona bustului, rochia Plus Size Rose iti accentueaza talia datorita volanului din dantela fina, iar decolteul in V iti alungeste optic silueta. Nu uita sa porti tocuri inalte, care complimenteaza impecabil rochia lunga lila si pregateste-te sa fii in centrul atentiei.