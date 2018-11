Rochii de nuntă care atrag toate privirile

Dacă sunteți în căutarea unei rochii de nuntă în această perioadă, iată câteva modele pe care ar trebui să le introduceți în garderoba dumneavoastră.

Întreaga ofertă la rochii de nuntă o găsiți

Rochie Caty Burgundy din catifea. Poarta Rochia Myre albastra conica office intr-o zi la birou pentru a te simti atragatoare si plina de energie. Decolteul discret in V ofera feminitate si eleganta tinutei, iar curelusa accentueaza talia. Întreaga ofertă la rochii o găsiți

Rochie LaDonna neagra cu insertii florale mov-corai. Rafinata si feminina, rochia neagra LaDonna clos cu flori mov-corai brodate atrage atentia asupra tinutei tale la orice petrecere! Rochia este clos, cu pliuri discrete pe talie. Decolteul si spatele sunt decupate si accesorizate cu broderie florala handmade si insertii fine tip plasa. Baza rochiei include o insertie brodata. Întreaga ofertă la rochii o găsiți

Rochie Leonard Collection neagra cu broderie si franjuri din paiete. Pune-ti silueta in evidenta cu Rochia Leonard Collection neagra! Rochia este din catifea accesorizata cu paiete la gat si la baza manecilor. Întreaga ofertă la rochii o găsiți

Rochie Daria verde din catifea cu volane. Alege sa stralucesti la evenientul tau intr-o rochie eleganta si usor mulata! Poarta rochia Daria verde din catifea, se deosebeste prin culoarea deosebita si volanele deasupra umerilor. Întreaga ofertă la rochii o găsiți

Rochie Mara neagra din catifea cu reflexii. Pentru o tinuta feminina si dinamica alege rochia neagra Mara eleganta din catifea cu decolteu! Rochia este dreapta, mulandu-se elegant. Rochia are decolteu petrecut in forma de V si un crepeu maxi in fata, punandu-ti in evidenta feminitatea. Rochia este accesorizata cu o aplicatie din paiete negre pe sold. Întreaga ofertă la rochii o găsiți

Rochie lunga verde de seara. Alege sa stralucesti si sa te faci remarcata la evenimentul tau cu Rochia Artista lunga verde! Rochia este lunga, in clos, iar crapatura adanca iti va scoate in evidenta picioarele! Decolteul este in forma de inima iar bretelele sunt usor lasate pe umeri. Întreaga ofertă la rochii o găsiți

Rochie Ginette midi neagra cu tull si paiete. Impresioneaza prin eleganta si feminitate la orice petrecere purtand rochia midi Ginette neagra. Rochia este clos, cu talie marcata, iar manecile si decolteul sunt din tull transparent brodat cu paiete. Întreaga ofertă la rochii o găsiți

Rochie LaDonna roz prafuit conica eleganta. Impresioneaza prin simplitate si eleganta la orice eveniment purtand rochia roz prafuit LaDonna. Rochia are aspect petrecut si croi conic, punand in evidenta formele feminine. Întreaga ofertă la rochii o găsiți