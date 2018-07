Cele mai tari rochii pentru petreceri pe care le găsești astăzi la ofertă

Dacă sunteți în căutarea unei rochii pentru petreceri în această perioadă iată câteva modele fabricate în România din care ai putea alege.

În acest articol vă prezentăm câteva modele de rochii fabricate în România care cu siguranță vor atrage privirile.

Rochie Charo verde lunga de seara cu dantela si broderie. Fii rasfatata serile de vara, purtand rochia verde Charo lunga de seara cu dantela si broderie! Rochia este dreapta, mulandu-se discret pe solduri. Volanele maxi evazate din tull de la baza rochiei formeaza o vaporoasa coada de sirena. Rochia are bustul si decolteul decupate si accesorizate de un voal delicat cu broderie florala maxi.

Rochie Kendall lunga de seara roz. Fii zeita rafinamentului la orice petrecere, purtand rochia roz lunga Kendall! Rochia are un croi inedit, cu crepeu maxi in fata si pliuri pe talie, punandu-ti in valoare senzualitatea. Textura rochiei este fina, formand un efect de tafta. Bustul are efect de push-up, accesorizat cu un design decupat in forma de V, cu pliuri si guler maxi. Rochia are un cordon maxi pe talie, care poate fi legat pe sold sau in fata.

Rochie Cecille negru si turcoaz cu dantela si strasuri in talie. Alege rochia Cecille negru si turcoaz cu dantela si strasuri in talie pentru o tinuta memorabila in acest sezon! Rochia este dreapta, cu pliuri discrete pe talia accentuata printr-un cordon fals minimalist cu strasuri argintii. Rochia are spatele si bustul decupate, accesorizate cu o splendida broderie florala. Cordonul se poate lega la spate sau pe sold, in functie de stilul tau.

Rochie Chyntia bordo lunga cu franjuri si aplicatii perlate. Fii zeita petrecerilor de vara, purtand rochia bordo Chynthia lunga cu franjuri si aplicatii florale! Rochia este dreapta, cu aspect special datorita texturii din franjuri. Rochia are spatele si bustul decupate si accesorizate cu un voal delicat crem. Bustul este accesorizat cu broderie florala pe ton bordo, insertii handmade 3D si perle roz.





Rochie Michelle lunga de seara verde cu broderie la bust. Senzuala si gratioasa, rochia verde Michelle lunga de seara cu broderie la bust te transforma in regina serii! Textura din tull accesorizata prin crepeuri pe solduri atrage toate privirile asupra ta. Rochia are un decolteu adanc in forma de V si spatele decupat in acelasi format, formand un efect feminin. Bustul are voal diafan si broderie florala cu paiete discrete.