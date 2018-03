Rochii Andreea Raicu - 8 modele foarte frumoase si avantajoase

Andreea Raicu a lansat colectia Studio pe magazinul online shop.andreearaicu.ro si are disponibile o multime de rochii foarte interesante.

Rochii Andreea Raicu – Rochie lunga din catifea

O rochie lunga din catifea va fi solutia salvatoare pentru orice eveniment special. Croiul elegant cu bretele se bluzeaza usor in talie, apoi coboara frumos, sublinieaza linia corpului, terminandu-se cu o trena scurta. Poart-o cu tocuri inalte si incearca sa incorporezi niste detalii din dantela neagra pentru un efect spectaculos. Pretul rochiei il gasesti AICI.

Rochii Andreea Raicu – Rochie din catifea cu nasturi

O rochie din catifea cu nasturi te va ajuta sa iti construiesti tinuta perfecta pentru evenimentele speciale. Modelul este inchis pana sus cu nasturi cusuti manual si se termina cu un guler cuminte, dar compenseaza cu crapaturile din lateral. Poart-o cu sandale din catifea si o pereche de cercei pretiosi. Oferta poate fi gasita AICI.

Rochii Andreea Raicu – Rochie kimono petrecuta

Rochia kimono petrecuta combina frumos cele mai interesante aspecte si detalii ale modelelor de tip kimono, rochie petrecuta si croiul de tip sacou masculin. O rochie kimono petrecuta, in colturi se va potrivi oricarui tip de silueta, fiind destul de lejera, dar extrem de eleganta. Un model care te va face sa pari sofisticata, fara prea mult efort. Pretul rochiei este AICI.

Rochii Andreea Raicu – Rochie versatila cu nasturi

Acest model versatil de rochie cu nasturi este perfect pntru tinutele office, dar poate fi usor transformat intr-o tinuta de seara. O poti purta cu nasturii inchisi pana sus, sau iti poti pune in valoare decolteul deschizandu-i. Modelul se preteaza oricarui tip de silueta, fiind confortabil, cu buzunare si o crapatura pe lateral. Oferta poate fi consultata AICI.

Rochii Andreea Raicu – Body din catifea

Un body din catifea este piesa must-have a acestui sezon. Modelul din catifea, usor elasticizata iti va oferi confortul de care ai nevoie, in timp ce te va face sa arati sexy si seducatoare. Gulerul cu nasturi, de tip choker iti va pune in evidenta decolteul, iar detaliul de pe spate ajuta la sustinere. Poarta-l cu o fusta sau pantaloni largi si un sacou cu un croi minimalist. Pretul rochiei il gasesti AICI.

Rochii elegante - Rochie pe gat

Pentru sezonul rece alege o rochie pe gat eleganta! Poate fi purtata cu usurinta atat la birou, cat si seara la o cina sau un eveniment de tip cocktail. Evita accesoriile pentru ca detaliile din zona bustului sunt suficiente. Oferta pentru aceasta rochie este AICI.

Rochii elegante - Rochie eleganta de zi

Iti doresti o tinuta eleganta de zi pe care sa o poti adapta si la o iesire dupa orele de munca? O rochie eleganta de zi este solutia potrivita pentru tine, o rochie in nuanta neutra care se va asorta cu majoritatea pieselor deja existente in garderoba ta. In zilele racoroase o poti purta cu un cardigan moale si un trenci, iar pentru un plus de feminitate alege accesoriile cu perie. Pretul rochiei este AICI.