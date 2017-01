Rochii Andreea Raicu – 5 modele cu reduceri de sezon

Rochii Andreea Raicu – Mai multe modele de rochii au reduceri la inceputul acestui an.

Rochii Andreea Raicu – Toate modelele de rochii aflate la oferta pot fi vazute AICI.

Rochii Andreea Raicu – La inceput de an, mai multe rochii au reduceri de sezon la magazinul online shop.andreearaicu.ro. Am ales si noi 5 dintre cele mai interesante si mai avantajoase rochii pe care vi le recomandam, in cadrul acestui articol, mai jos:

Rochii Andreea Raicu – Rochie Cocktail

Stilul anilor 90 este din nou de actualitate. Rochia cu umeri evidentiati si maneca lunga reprezinta o piesa clasica a acestei decare. In aceasta interpretare moderna, asimetrica, devine rochia de cocktail ideala pentru femeile care vor sa aiba un look puternic si elegant. Pretul rochiei este AICI.

Rochii Andreea Raicu – Rochie cu drapaje

Pentru o garderoba clasica, aceasta rochie cu drapaje este un suflu proaspat si trendy. Textura fina care imbraca silueta se muleaza elegant, iar partea de sus cu drapaje lejere evidentiaza bustul. Pretul rochiei poate fi consultat AICI.

Rochii Andreea Raicu – Rochie Bodycon

Rochia bodycon nu e pentru timide! E mulata pana la extrem si modeleaza corpul in cel mai avantajos mod posibil. Fiind o piesa incredibil de senzuala, cu detalii care atrag atentia spre umerii goi, nu mai e nevoie de alte artificii de styling. Oferta pentru rochie este AICI.

Rochii Andreea Raicu – Rochie evazata

O rochie evazata cu buzunare este optiunea perfecta pentru o tinuta de zi. O poti purta la birou cu pantofi cu toc sau cizme inalte, iar in weekend poart-o cu bocanci si o geaca din piele. Croiul in A avantajeaza orice tip de silueta, iar lungimea deasupra genunchiului se potriveste atat minionelor, cat si femeilor inalte. Oferta de sezon pentru rochie o puteti vedea AICI.

Rochii Andreea Raicu – Rochie de zi cu buzunare

Un croi clasic, adaptat trendurilor actuale, intr-o rochie de zi cu buzunare. Croiul se potriveste tuturor tipurilor de silueta si rochia este comoda si isi pastreaza structura, iar pliul iti ofera si mai multa libertate de miscare. Poart-o cu accesorii in nuante de toamna: cognac sau maro-roscat. Pretul rochiei il gasesti AICI.