Rochii Andreea Raicu - 10 oferte mai tentante ca niciodata

Rochii Andreea Raicu – E timpul sa iti improspatezi garderoba.

Rochii Andreea Raicu – Colectia de rochii mini o poti vedea listata complet accesand URMATORUL LINK.

Rochii Andreea Raicu – ROchie scurta eleganta

O rochie scurta eleganta este o optiune versatila pe care o poti purta ziua cu o pereche de cizme inalte sau seara, la o petrecere, cu o pereche de sandale cu toc inalt sau stilettos. Manecile vor si centrul atentiei, asa ca nu e necesar sa adaugi prea multe accesorii. Cerceii pot fi singurele bijuterii de care ai nevoie. Decolteul amplu, in V iti va alungi silueta, iar croiul se potriveste atat minionelor cat si femeilor inalte. Oferta completa o gasesti AICI.

Rochii Andreea Raicu – Rochie scurta casual

Poarta o rochie scurta casual indiferent de sezon: vara cu o pereche de sandale, iar iarna cu o pereche de cizme inalte si mantou. Acest model cu un croi simplu, dar actual este alegerea ideala pentru tinute relaxate de zi. O poti purta cu incaltaminte sport, dar cu putina imaginatie o poti transforma intr-o tinuta de seara, doar cu ajutorul accesoriilor. Pana la urma, a little black dress nu se va demoda niciodata, iar cu un colier din perle vei arata ca o varaianta moderna a lui Audrey Hepburn. Oferta completa o gasesti AICI.

Rochii Andreea Raicu – Rochie Cocktail

Stilul anilor 90 este din nou de actualitate. Rochia cu umeri evidentiati si maneca lunga reprezinta o piesa clasica a acestei decade. In aceasta interpretare moderna, asimetrica, devine rochia de cocktail ideala pentru femeile care vor sa aiba un look puternic si elegant.

Modelul poarta o rochie marimea 36. Dimensiuni model: 178 cm inaltime, 86 cm bust, 66 cm talie, 90 cm sold. Lungime rochie centru spate: 92cm Oferta completa poate fi accesata AICI.

Rochii Andreea Raicu – Rochie scurta cu volan

Acesta rochie este simpla, dar cu un detaliu de efect si poate fi purtata cu usurinta atat la birou, cat si la un eveniment imediat dupa. Pentru o tinuta versatila opteaza pentru stilettos aurii si cateva accesorii discrete in aceeasi nuanta. Oferta o gasesti AICI.

Rochii Andreea Raicu – Rochie dreapta cu maneci

O rochie dreapta cu maneci, dar scurta, iti va scoate in evidenta picioarele! Comoda si versatila, noua rochie dreapta scurta este piesa ideala pentru tinute relaxate de zi la birou, dar si pentru weekend. Textura plina din bumbac nu se sifoneaza, asa ca o poti lua cu tine si in bagajul de vacanta! Detaliile ofertei sunt AICI.

Andreea Raicu rochii – Salopeta de seara din catifea

Salopeta de seara din catifea este o alternativa foarte buna pentru rochiile de seara. Salopeta este eleganta dar si comoda in acelasi timp, iar catifeaua este materialul vedeta in continuare, printre tendintele din acest sezon. Pretul salopetei din imagine poate fi gasit AICI.

Andreea Raicu rochii – Rochie cocktail din catifea

Rochia cocktail din catifea este ideala daca vrei sa iesi din tipare. Materialul evidentiaza armonios silueta iar decolteul in V adauga o nota de rafinament look-ului. Tinuta este perfecta pentru o cina romantica. Pretul rochiei il gasiti AICI.

Andreea Raicu rochii – Rochie scurta din catifea

O rochie scurta din catifea este perfecta pentru o tinuta relaxata de seara sau pentru un eveniment special. Modelul din imagine are buzunarele si croiul lejere si o transforma intr-o optiune casual, in functie de accesorizare. Pretul rochiei este AICI.

Andreea Raicu rochii – Rochie lunga de catifea

La orice eveniment special poti sa alegi o rochie lunga din catifea. Croiul ei petrecut formeaza un decolteu interesant, iar crapatura lasa la vedere picioarele atunci cand esti in miscare. Pentru oferta la rochia din imagine, pretul poate fi gasit AICI.

Andreea Raicu rochii – Body din catifea

Un body din catifea este piesa must have a acestui sezon. Modelul din catifea e usor elasticizat si iti va oferi confortul de care ai nevoie, in timp ce te va face sa arati sexy si seducatoare. Pretul acestui body il gasesti la URMATORUL LINK.