Rochii Andreea Raicu - 10 modele aflate la reducere de pret

Rochii Andreea Raicu – Rochie lunga de catifea

O rochie lunga din catifea va fi solutia salvatoare pentru orice eveniment special. Croiul elefant cu bretele se bluzeaza usor in talie, apoi coboara frumos, sublinieaza linia corpului, terminandu-se cu o trena scurta. Poate fi purtata cu tocuri inalte si detalii din dantela neagra. Oferta o gasiti AICI.

Rochii Andreea Raicu – Rochie din catifea cu nasturi

O rochie din catifea cu nasturi te va ajuta sa iti construiesti tinuta perfecta pentru evenimentele speciale. Modelul este inchis pana sus cu nasturi cusuti manual si se termina cu un guler cuminte, dar compenseaza cu crapaturile din lateral. Poate fi purtata cu sandale din catifea si o pereche de cercei pretiosi. Pretul rochiei este AICI.

Rochii Andreea Raicu – Fusta midi din catifea

Fusta midi din catifea cu crapaturi laterale va fi noua piesa de rezistenta din garderoba ta. Poate fi purtata in nenumarate feluri si adaptata in functie de ocazie si anotim. In zilele reci o poti purta cu dresuri si cizme peste genunchi din piele intoarsa. Pretul il gasesti AICI.

Rochii Andreea Raicu – Rochie din piele cu pliuri

O rochie din piele ecologica mulata cu usoare pliuri este acea piesa surprinzatoare care indeplineste atat dorintele persoanelor cu gusturi clasice, cat si pe cele ale fashionistelor cool. Tesatura rochiei este putin elastica, are un luciu discret iar pliurile mascheaza eventualele zone cu probleme. Pretul rochiei poate fi gasit AICI.

Rochii Andreea Raicu – Rochie petrecuta din catifea

Rochia petrecuta din catifea te va ajuta sa iti subliniezi talia si sa iti pui in valoare formele. Vei arata mai slaba, mai inalta si mai sexy. Acest tip de rochie este usor de purtat, complimenteaza orice silueta si se potriveste la orice varsta. Sezonul acesta, catifeaua, materialul vedeta, este pus in valoare de acest croi, iar nunantele inchise, dar vibrante, ii confera un aer sofisticat. Pretul ei este AICI.

Rochii de seara – Andreea Raicu – Rochie sacou

Este o piesa ideala pentru femeile cu un stil clasic. Rochia sacou are o linie simpla, inspirata din garderoba masculina, dar o alura feminina si distinsa. Poate fi purtata atat inchisa in cele 6 capse, cat si descheiata, ca un sacou, peste o alta tinuta. Pretul rochiei il gasiti AICI.

Rochii de seara – Andreea Raicu – Rochie scurta clos

Pentru zilele cand vrei sa ai un plus de confort, dar in acelasi timp iti doresti sa fii eleganta, alege o rochie scurta clos. Datorita croielii, rochia scurta clos este ideala pentru toate tipurile de silueta si o poti purta atat la birou, cat si seara in oras. Mai mult decat atat, cu ajutorul cordonului din talie, poti avea fie o rochie clos, fie o rochie dreapta. Pretul esti este AICI.

Rochii de seara – Andreea Raicu – Rochie pe gat eleganta

Pentru sezonul rece alege o rochie pe gat eleganta. Poate fi purtata cu usurinta atat la birou, cat si seara la o cina sau un eveniment de tip cocktail. Evita accesoriile pentru ca detaliile din zona bustului sunt suficiente. Oferta pentru aceasta rochie o poti consulta AICI.

Rochii de seara – Andreea Raicu – Rochie conica din piele

Ce rochie ar trebui sa aleaga o femeie care isi doreste o imagine puternica, dar plina de senzualitate? Raspunsul e foarte simplu: o rochie conica din piele. Chiar daca o rochie mulata e considerata o piesa de seara, accesorizata inteligent poate fi purtata si in tinute elegante de zi. Pretul ei este unul accesibil si il gasesti AICI.

Rochii de seara – Andreea Raicu – Rochie versatila

O rochie versatila, care poate fi purtata si la birou si la evenimente speciale, e tot ce-si poate dori o femeie moderna care investeste inteligent in propria imagine. Datorita detaliilor functionale care iti permit sa o ajustezi diferit si sa o porti in diverse moduri poti da impresia ca ai o garderoba imensa. Pretul rochiei este AICI.