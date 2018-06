Colecția 2018. Rochii de vară pe care trebuie să le ai în garderoba ta

Dacă sunteți în această perioadă în căutare de rochii de vară vă facem câteva propuneri din colecția 2018.

În acest articol vă prezentăm câteva dintre cele mai spectaculoase rochii de vară fabricate în România. Întreaga colecție o găsiți LA ACEST LINK.

Rochie Melita alba cu detalii florale petrecuta. Pentru un outfit senzual si vaporos, alege rochia alba petrecuta cu detalii florale! Rochia are croi asimetric, se inchide cu cordon in fata, formand un decupaj feminin pe sold. Rochia are decolteu in forma de V cu volanase, continuate pe manecile vaporoase. Spatele este decupat in forma de V si accesorizat cu volanase.

Rochie Erika bleumarin cu flori rosii si albe dreapta. Eleganta si chic, rochia bleumarin Erika cu flori rosii si albe dreapta este optiunea perfecta de-a lungul zilei! Rochia este dreapta, cu un decolteu oval, mulandu-se discret. Are un decupaj feminin pe spate, accesorizat cu un nasture auriu. Imprimeul floral maxi in tonuri de rosu si vernil contrasteaza placut cu tonul bleumarin.

Rochie Meryem alba midi cu broderie. Rochia alba Meryem midi cu broderie iti propune o combinatie atractiva pentru birou sau un eveniment! Rochia este dreapta, cu pliuri discrete pe talie si un decolteu minimalist. Textura rochiei este accesorizata cu voal si broderire florala maxi in stil traditional pe bust si la baza rochiei.

Rochie Daciana dreapta cu imprimeu colorat. Fie ca esti la birou sau la un eveniment, rochia Daciana dreapta cu imprimeu colorat este o sursa de eleganta! Croiul drept, cu un crepeu la spate si decolteu oval, iti evidentiaza feminitatea. Rochia are maneci evazate si un imprimeu floral in format traditional pe tonuri de rosu, albastru si vernil.