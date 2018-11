ROBOR, în cădere liberă. Veşti bune pentru cei cu credite

Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobânda variabilă, a scăzut miercuri pe piaţa interbancară cu 0,05 puncte procentuale, la 3,20% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

Conform datelor BNR, la începutul acestui an, ROBOR la 3 luni se situa la 2,05%. În perioada similară a anului trecut, respectiv 7 noiembrie 2017, indicele era 1,86% pe an.



În ceea ce priveşte indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, acesta a coborât la 3,47% pe an, de la 3,49% marţi.



ROBOR la 9 luni, care reprezintă rata dobânzii plătită la creditele în lei atrase de către băncile comerciale de la alte bănci comerciale, a scăzut la 3,54%, de la 3,56% în ziua anterioară, iar indicele ROBOR la 12 luni, a înregistrat un recul de 0,01 puncte procentuale până la 3,60% pe an.