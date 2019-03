Robert Turcescu îl avertizează pe Iohannis: O să iasă prost dacă și Dragnea face referendum

Președintele Klaus Iohannis și PSD se pregătesc de un adevărat "război al referendumurilor", exact în ziua alegerilor europarlamentare.

Fostul jurnalist Robert Turcescu, deputat al PMP, crede că în acest scenariu "o să iasă prost" pentru actualul președinte.

Robert Turcescu îl avertizează pe Iohannis că va regreta decizia declanșării unui referendum "din perspectiva electorala":

"Am scris aici, acum citeva zile, un sfat pentru Klaus Iohannis: sa NU organizeze un referendum in acelasi timp cu alegerile europarlamentare. Si adaugam, intentionat sibilinic, ca daca face asta va regreta din perspectiva electorala. Multi, care nu prea inteleg cum merge treaba in politica sau care asa sint ei, degraba varsatori de vorbe otravite, s-au repezit sa arunce cu invective. I-am lasat in plata Domnului, ca nu mai am energie sa dau explicații de fiecare data. Azi insa, dupa declaratia lui Dragnea sper ca e clar: daca Iohannis face referendum, Dragnea face si el unul. Tot in ziua alegerilor europarlamentare. Si o sa iasa prost, pentru ca, din nefericire, ai lor sint mai multi...", a scris Robert Turcescu, luni seara, pe Facebook.