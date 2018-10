Robert Turcescu, în lacrimi. Anunțul tragic al fostei vedete Realitatea TV

Deputatul PMP, Robert Turcescu, fostă vedetă Realitatea TV, a anunțat, cu tristețe, pe pagina sa de Facebook decesul tatălui său,

Redăm integral postarea fostului jurnalist:

,,Tatăl meu, Barbu Turcescu, a fost cel mai bun tată din lume. Bunul meu tată s-a dus la Domnul in această dimineată. Toti cei care l-au cunoscut si vor sa-si ia ramas bun de la el sint asteptati incepind de miine dupa-amiaza la capela cimitirului din satul Valea Mare Podgoria, oras Stefanesti, judetul Arges. Inmormintarea va fi joi, 18 octombrie, in cimitirul de la Valea Mare, la ora 12.00.

Dumnezeu sa te odihneasca in pace, dragul meu tată'', a scris Turcescu.