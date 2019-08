Robert Turcescu, atac la Traian Băsescu: "L-a luat valul aparițiilor televizate"

Deputatul PMP Robert Turcescu a comentat declarațiile fostului președinte Traian Băsescu privind legalizarea prostituției.

"As vrea sa cred ca ideea legalizarii prostitutiei- relansata de Traian Basescu intr-o emisiune tv recenta- nu va gasi prea multi adepti in rindul membrilor PMP. Cred ca fostul presedinte al partidului s-a grabit sau l-a luat valul aparitiilor televizate. Ori, inca o data, a vrut sa nasca un subiect de presa in care sa fie primul sub luminile rampei. Oricum, sper macar ca a vorbit europarlamentarul PMP Traian Basescu si nu presedintele de onoare al PMP", a scris Robert Turcescu pe Facebook.

Afirmaţiile au venit după ce Traian Băsescu a spus la B1 TV: "Eu aș spune, o să se supere multă lume pe mine, sunt mulți bărbați nefericiți, care nu-și găsesc o parteneră și recurg la astfel de gesturi. Cred că a venit timpul să repunem în discuție legalizarea prostituției ca soluție de diminuare a traficului ilegal de carne vie. Nu am nicio jenă să spun ce cred. Germania are prostituția legalizată, Olanda, Belgia la fel".