Robert Negoiță, atac la conducerea PSD

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, anunţă într-o postare pe Facebook că liderii Partidului Social Democrat au cerut grupului PES (Partidul Socialiştilor Europeni) de la nivelul Comitetului European al Regiunilor (CoR) să îi respingă candidatura pentru funcţia de preşedinte al grupului şi să îl suspende din grup.

Primarul ataşează un document transmis de către secretarul general al PSD, Mihai Fifor, către secretarul general al Grupului PES în Comitetul Regiunilor, Jordi Harrison, anunţându-l că Robert Negoiţă a fost suspendat din PSD pe 3 iulie 2019, urmare a unor atacuri "dure" la adresa partidului.



"Din păcate, el şi-a menţinut atitudinea după suspendare, atacând în mod public partidul de mai multe ori. Din acest motiv, vă adresez cererea formală, în numele preşedintelui PSD, Viorica Dăncilă, de a-l suspenda pe Robert Negoiţă din Grupul PES şi orice funcţie pe care o are sau intenţionează să o ocupe în grupul nostru politic", se arată în document.







În scrisoare este exprimată şi deschiderea PSD de a organiza alături de Grupul PES un eveniment în România.



Robert Negoiţă apreciază că actuala conducere a PSD "a făcut o mişcare demnă de un film prost", demonstrând că "interesul personal şi orgoliul mare, mare, mare al unor indivizi sau individe mici, mici, mici, cântăreşte mai greu în viziunea lor decât profesionalismul" cuiva.



"Pe scurt, pentru că am avut curajul să vorbesc deschis şi liber, în ţara noastră, fiindcă am atras atenţia asupra mai multor aspecte ce nu sunt în regulă, în interiorul partidului, dar şi la nivelul Guvernului, că am cerut insistent reformarea PSD, deci fiindcă am cerut măsuri, PSD cere să fiu împiedicat să candidez la o funcţie. O candidatură pe care am înaintat-o pe baza rezultatelor mele ca primar, ca preşedinte al Asociaţiei Municipiilor din România, ca preşedinte al Delegaţiei României la CoR, deci pe baza meritelor şi a muncii mele şi a echipei. (...) De câte ori vreun preferat al şefilor PSD nu este susţinut de toată suflarea românească la o funcţie, se invocă trădarea de ţară. În timp ce şefii PSD nu doar că nu susţin, dar chiar pun beţe în roate oricărui român care nu face parte din gaşca lor", a mai scris edilul Sectorului 3.