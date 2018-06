CM 2018 Robbie Williams, gest obscen de față cu Vladimir Putin (VIDEO)

Ca li cum relațiile dintre Rusia și Anglia nu erau și așa extrem de tensionate, în urma scandalului neurotoxinei și pe fondul amenințărilor lansate de huliganii din cele două tabere, Robbie Williams a pus și el gaz pe foc, cu un gest extrem de provocator.

Într-un moment în care se afla în apropierea tribunelor, celebrul artist englez le-a arătat spectatorilor degetul din mijloc. Nu este clar dacă a fost un gest de sfidare sau a reacționat la o provocare din tribune, cert este că imediat fanii s-au sesiat.

sursă foto si video: Fox Sports

