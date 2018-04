Robbie Williams, cadou neobişnuit de la soţia sa. O cultură de... marijuana

Cântăreţul britanic Robbie Williams a primit cadou o cultură de marijuana de la soţia sa, actriţa americană Ayda Field.

Artistul nu a făcut un secret din faptul că îi place să fumeze marijuana, iar acum are întregul sprijin al soţiei sale, Ayda Field, care a amenajat o cultură în subsolul locuinţei lor din Los Angeles, oraş în care acest drog poate fi folosit în scopuri recreaţionale.

Informaţia a fost făcută publică de rapperul Big Narstie, care susţine că a văzut această cultură. Rapperul - care a colaborat cu Robbie la piesa "Go Mental" - a declarat pentru The Sun Online: "Este foarte tare. Robbie este o persoană cu picioarele pe pământ, modest şi are o soţie cumsecade".

Robbie Williams a primit acest cadou cu ocazia aniversării căsătoriei sale cu Field.