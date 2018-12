Cum se măsoară ritmul cardiac?

Ritmul cardiac - care este pulsul normal?

Ritmul cardiac sau pulsul arata de cate ori pe minut bate inima unei persoane.

Ritmul cardiac. Un ritm cardiac normal depinde de fiecare individ in parte, in functie de varsta, marimea corpului, de cat de des face exercitii fizice, conditiile inimii sau medicatie. Emotiile pot avea, de asemenea, un impact asupra ritmului cardiac, avand in vedere ca acesta creste atunci cand inima este supusa unor factori de stres. Este important de stiut cum ne putem masura ritmul cardiac si care sunt valorile normale ale acestuia.

Cum se masoara ritmul cardiac

Exista mai multe zone ale corpului in care rata cardiaca poate fi masurata- incheieturile, o parte a gatului, zona inghinala si partea de sus a piciorului. Pentru o estimare corecta, plasati un deget pe una dintre aceste zone si masurati numarul de batai in 60 de secunde, scrie medlife.ro.

Expertii sugereaza ca atunci cand va masurati ritmul cardiac sa fiti linistit pentru cel putin 10 minute inainte de a incepe.

Frecventa cardiaca in repaus

Ritmul cardiac. Pentru adultii care au peste 18 ani, un ritm cardiac de repaus este intre 60 si 100 de batai pe minut, acest lucru depinzand de conditia fizica a persoanei in cauza. Pentru copiii cu varste cuprinse intre 6 si 15 ani, ritmul cardiac de repaus este intre 70 si 100 de batai pe minut.

Sportivii si cei care au o conditie fizica excelenta pot avea un ritm cardiac de 40 de batai pe minut.

Ritmul cardiac maxim

Ritmul cardiac. Nu exista un sfat medical clar cu privire la valoarea care arata un ritm cardiac prea mare, dar majoritatea expertilor medicali sunt de acord ca un ritm cardiac foarte mare poate pune prea mult stres pe inima sau pe alte organe.

Cele mai comune calcule pentru ritmul cardiac maxim sunt:

220-varsta. Exemplu: Pentru o persoana de 50 de ani==mai mare de 220-50=170

206.9-(0,67 x varsta). Exemplu: Pentru o persoana de 50 de ani==mai mare de0.67x50= 33.5 si 206.9-33.5=173.4

Cea de-a doua varianta este mai sigura, dar prima este mai usora si mai usor de retinut.

Cum reglam ritmul cardiac

Exercitiile fizice regulate sunt cea mai sigura metoda pentru scaderea ritmului cardiac.