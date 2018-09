Dietele care îţi pot aduce moartea. Cele mai periculoase cure de slăbire

riscuri diete

Riscuri diete. Mai multe dintre dietele extrem de mediatizate si care fac furori la nivel international pot crea adevarate ravagii in organism.

Riscuri diete. Printre acestea se afla si Dieta Dukan, care, timp de trei ani consecutiv, a ocupat primul loc intr-un top al dietelor periculoase, clasament intocmit de dieteticienii britanici. Nutritionistii romani desfiinteaza dietele "restrictive", care promit slabiri rapide, despre care spun ca sunt "fanteziste", "dezechilibrate" si "fara suport stiintific".

Dietele hiper-proteice, care presupun reducerea drastica a carbohidratilor din alimentatie, sunt foarte populare in randul persoanelor care isi doresc sa slabeasca rapid, printre acestea regasindu-se si numeroase vedete de la Hollywood, dar si persoane obisnuite, scrie Ziuanews.ro.



"Inventatorul" celei mai in voga diete proteice, nutritionistul francez Pierre Dukan, s-a aflat in centrul unui imens scandal. Pe langa criticile aduse de colegii de breasla din mai multe tari pentru regimul alimentar pe care il promoveaza si care nu respecta principiile alimentare de baza, recent, "Gurul dietelor" a fost exclus din Ordinul Medicilor din Franta, echivalentul Colegiului Medicilor din Romania. Dukan este acuzat ca, in urma cu circa 40 de ani, ar fi prescris unei femei care dorea sa slabeasca un medicament folosit in cazul diabeticilor supra-ponderali, medicament care, in timp, ar fi cauzat moartea a peste 500 de persoane, potrivit presei franceze. Tras la raspundere abia acum, nutritionistul francez ar trebui sa suspende orice activitate medicala la inceputul lunii octombrie a acestui an si sa plateasca 6.000 de euro despagubiri pacientei.



Riscuri diete. Organizatiile medicale si de nutritie din toata lumea au atras deseori atentia in privinta efectelor pe care le au dietele cu exces de grasimi si proteine, prin care se restrange consumul de nutrienti esentiali ca mineralele, vitaminele, fibrele - elemente care se gasesc in hrana in cantitati mici.



Pierre Dukan sustine, insa, ca cei care-l acuza ca ar crea o cura de slabire daunatoare pentru sanatate spun lucruri false si crede ca este vorba despre un soi de invidie din partea colegilor. "Problema este ca pretul unei carti este 10 euro si functioneaza", spune Dukan, a carui carte, publicata in Franta in 2000 a fost vanduta mai mult de 11 de milioane de exemplare in intreaga lume, a fost tradusa in 14 limbi si publicata in 32 de tari.



Riscuri diete. Nu de aceeasi parere sunt, insa, nutritionistii romani



"Sunt diete fanteziste, care pe termen mediu si lung ne pun in pericol sanatatea, fara niciun fel de discutie. Aceste diete, care n-au niciun suport stiintific, sunt diete dezechilibrate, fictive. Orice dieta restrictiva, care promite slabiri rapide, este un mijloc prin care iti agresezi puternic sanatatea, numai ca efectele nu sunt imediate, ca la o intoxicatie, spre exemplu. Aici efectele apar in cativa ani. Mai intai efectul yo-yo - slabesti 10 kilograme si te ingrasi 20 - dupa care se intra intr-un cerc vicios, care, practic, ti-a ruinat sanatatea", a declarat, pentru ZIUAnews, Prof. univ. dr. Gheorghe Mencinicopschi, directorul Institutului de Cercetari Alimentare. Cat despre cura de slabire preferata de romance, acesta este de parere ca "Dukan este un fel de variatiuni pe aceeasi tema a dietei Atkins hiper-proteice: mananci la carne pana te prostesti. Adica te imbolnavesti la nivelul metabolismului.



Riscuri diete. Despre dietele-minune, Mihaela Bilic, cunoscuta si ca "nutritionistul vedetelor", a afirmat ca, pe masura ce se cauta o solutie mai rapida, "cu atat dezechilibrele din organism sunt mai mari si vor aparea, ulterior, situatii neplacute" si, in locul unei siluete de invidiat, persoanele respective risca sa obtina doar "o razbunare din partea organismului lor".



Nu la fel de vehement este Cristian Margarit, specialist in nutritie sportiva. El se declara adeptul unui regim alimentar care, pe langa proteine, sa contina si alte grupe de alimente. "Dietele hiper-proteice sunt normale si naturale pentru om, existand lungi perioade in istoria noastra in care ne-am hranit preponderent cu carne si organe de animale. Totusi, in aceste diete erau prezente si cantitati mari de grasimi, dar si vegetale, frunze, fructe de padure, fiind semnificativ diferite fata de ce putem face astazi, cu alimentele de supermarket sau cu ce se recomanda prin diversele diete care circula "pe internet". O dieta poate fi buna "pe hartie", dar sa aiba tendinta de a fi aplicata gresit de catre persoanele prea grabite sau lipsite de organizare si disciplina", a declarat, pentru ZIUAnews Cristian Margarit.



Riscuri diete. "Dukanitele": "Inca n-am patit nimic"



In urma scandalului creat in jurul lui Pierre Dukan, mai multe romance care au urmat dieta nutritionistului francez, au sarit in apararea acestuia. "Dukanitele", dupa cum le place sa se autointituleze, spun pe diverse forumuri ca nu s-au ales cu probleme cardiovasculare sau renale, iar unele dintre ele nici nu au simtit acele efecte negative ale dietei proteice - probleme la colon, probleme renale, migrene, oboseala, depresie, lipsa de energie, transpiratie abundenta si urat mirositoare, respiratie urat mirositoare, constipatie, cosmaruri, dereglari menstruale - concluzia generala fiind de genul: "inca n-am patit nimic".



Riscuri diete. "Mancatul prost nu te doare imediat"



"De multe ori, oamenii nici nu constientizeaza de la ce li se trage. Inca nu au patit nimic si sa dea Dumnezeu ca nici in cativa ani sa nu pateasca nimic, pentru ca efectele si bolile cele mai nenorocite si perverse sunt bolile care nu dor vreo 10-20-30 de ani. Hipertensiunea, de exemplu, vreo 20 de ani nu te doare. Dar cand ai facut infarct de miocard nu mai ai alta scapare, mai ales daca nu ai sansa sa te duca repede la spital. Sau, dupa vreo 30 de ani, faci un cancer si te trezesti la metastaza si nu prea mai ai ce face. Dar nu te-a durut nimic pana atunci! Aceasta argumentatie - «inca n-am patit nimic» - este argumentatia total nerealista si periculoasa a ne-constietizarii efectelor, pe termen mediu si lung, a alimentului, alimentatiei si stilului de viata. Alimentul, alimentatia si stilul de viata provoaca boli cronice, care nu dor zeci de ani, dar atunci cand incep sa doara, de cele mai multe ori este prea tarziu", a mai explicat profesorul Mencinicopschi, adaugand ca "cele mai umane boli, cele mai cumsecade, sunt cele care te dor, iar mancatul prost nu te doare imediat".



Riscuri diete. Ce ar trebui sa contina o alimentatie corecta



Profesorul Gheorghe Mencinicopschi considera ca o alimentatie corecta ar trebui sa fie dupa cum ne cere fiziologia organismului nostru. "Organismul este singurul nostru stapan, este reperul imuabil a ceea ce trebuie sa mancam si nu ceea ce viseaza asa-zisii nutritionisti. Trebuie sa mancam cel putin jumatate din alimentele dintr-o zi, sa fie alimente vii, naturale, integrale, adica: legume si fructe - in stare cruda -, seminte, nuci si germeni. Restul, de 40-50%, pot fi alimente pe care le pregatim in casa sau pe care le cumparam. Dar, atentie mare la alimentele industriale, rafinate, aditivate, conservate, devitalizate! Daca am incepe sa pregatim mai mult in casa, dupa metode corecte, blande - fierbere, coacere - si sa nu facem rantas, sa nu prajim, sa nu ardem mancarea - si am manca jumatate alimente vii, am scapa (n.r. - de boli)".



Riscuri diete. Organismul ne dicteaza ceea ce trebuie sa mancam



Mencinicopschi a tinut sa sublinieze, insa, ca o alimentatie corecta nu este suficienta daca nu este integrata intr-un stil de viata activ si daca nu reusim sa "gestionam stresul psiho-emotional", care il macina pe om. "Daca suntem sedentari, iar n-am facut nimic. Astazi avem trei mari dusmani: alimentele proaste, devitalizate, stilul de viata sedentar (sau de inalt risc) si stresul psiho-emotional. Toate pot fi gestionate", a concluzionat Mencinicopschi.



Specialistul in nutritie sportiva consultat de noi este de parere ca pentru fiecare om dieta sanatoasa inseamna "dieta cu care se simte cel mai bine". "Unii oameni tolereaza mai bine cantitatile mari de carne, altii au nevoie de vegetale, altii sunt axati pe lactate. Pentru fiecare dintre noi importanta este eliminarea alimentelor ultra-procesate (zahar, faina alba de grau, uleiuri rafinate si grasimi denaturate) si includerea alimentelor proaspete, locale si de sezon, preparate la temperaturi optime. Prin dieta intelegem un mod sistematizat de alimentatie, nu neaparat o cura de slabire sau de infometare. Exista diete concepute pentru marirea performantelor intelectuale sau sportive, prelungirea vietii, prevenirea anumitor boli cu importanta componenta ereditara", a completat si Cristian Margarit.



Riscuri diete. Dieta Atkins scurteaza viata



"Vei reusi sa slabesti, dar si sa-ti imbunatatesti starea de sanatate", spune medicul care a inventat acest program de slabire, dr Atkins, supranumit si parintele dietelor proteice. Nu de aceeasi parere sunt, insa, alti nutritionisti.



Un amplu studiu efectuat cu aproape trei ani in urma, in Statele Unite ale Americii, a aratat ca dieta Atkins, una dintre cele mai populare din lume, nu este deloc sanatoasa - asa cum se credea pana atunci - si ca aceasta poate scurta durata de viata. Studiul a fost facut pe 85.000 de femei de-a lungul a 26 de ani si pe 45.000 de barbati timp de 20 de ani, iar concluzia cercetatorilor care s-au ocupat de acesta a fost ca dieta Atkins - bazata pe proteine de provenienta animala - este periculoasa atat pentru barbati, cat si pentru femei, deoarece creste gradul de mortalitate in randul celor care o pun in aplicare.



Una dintre consecintele negative este aparitia carentelor de vitamine si minerale, iar de aici si alte probleme de sanatate, cum ar fi starile prelungite de oboseala, ameteala, insomnie si anemie. Dezechilibrul nutritional pe care il presupune acest regim alimentar - excesul de proteine si grasimi, corelat cu deficitul de carbohidrati - afecteaza metabolismul.



Prin metabolizarea excesului de proteine creste, implicit, si nivelul de uree si acidul uric - substante care se elimina la nivel renal si care, daca au o concentratie crescuta in organism, prezinta un efect toxic pentru multe organe, cele mai afectate fiind rinichii, ficatul, colonul si creierul.



Bolile cardiovasculare reprezinta un alt efect negativ al dietei Atkins. Consumul de alimente bogate in grasimi saturate creste nivelul de colesterol si riscul aterosclerozei - boala considerata factor de risc major in afectiunile cardiovasculare, infarct miocardic, accidente vasculare cerebrale. De asemenea, creste riscul de infertilitate si de obezitate, dar si riscul de a face diabet zaharat de tip II.



Riscuri diete. Dieta KEN sau regimul mireselor - una dintre cele mai periculoase din lume



Dieta KEN (Ketogenic Enteral Nutrition), cunoscuta si drept regimul viitoarelor mirese, este una dintre cele mai controversate si totodata cele mai periculoase diete existente vreodata. Aceasta presupune eliminarea totala a mancarii si hranirea printr-un tub introdus prin nas, care ajunge direct in stomac. Acesta este conectat la o punga cu o pompa electrica, ce functioneaza zi si noapte, si livreaza organismului doi litri dintr-o solutie - o formula nutritiva bogata in proteine si apa, din care sunt exclusi in totalitate carbohidratii - in 24 de ore, fara a depasi 800 de calorii pe zi. Regimul dureaza 10 zile, timp in care persoana care opteaza pentru acesta nu trebuie sa manance nimic. Pentru ca are nevoie de energie, organismul este fortat sa "manance" din stratul de grasime.



Se spune ca este noua dieta preferata a modelelor, dar si a viitoarelor mirese, care, dorindu-si sa scape rapid de kilogramele in plus, apeleaza la aceasta hranire artificiala. Specialistii nutritionisti spun ca o persoana sanatoasa are nevoie de cel putin 1.200 de calorii pe zi, iar carbohidratii sunt indisensabili pentru functionarea creierului, motiv pentru care aceasta infometare duce la epuizare. Mai mult, prin "topirea" brusca a grasimilor, organismul este "otravit" cu substantele depozitate aici. "Fierul, mercurul, plumbul sau reziduurile de pesticide sunt pastrate in mod normal de stratul de grasime. Odata ce am scapat brusc de acest strat, organismul este bombardat cu aceste substante, care duc la aparitia intoxicatiilor acute, ce ne distrug ficatul si creierul", a explicat prof. dr. Gheorghe Mencinicopschi, directorul Institutului de Cercetari Alimentare.



De asemenea, dieta KEN este periculoasa pentru persoanele cu insuficienta renala sau cu alergie la proteinele din lapte, dar, spre deosebire de dieta Atkins, poate fi adoptata de cei cu probleme cardiace.



Riscuri diete. "Party Girl Drip", o doza de dieta intravenoasa



O alta dieta renumita, care a fost inclusa de catre expertii Asociatiei Dieteticienilor din Marea Britanie intr-un top al celor mai periculoase regimuri alimentare, este "Party Girl Drip", despre care se spune ca ar fi fost urmata de Rihanna sau de producatorul TV Simon Cowell, in momentele de epuizare. Dieta presupune injectarea intravenoasa a unei solutii, un cocktail de vitamine, magneziu si calciu si era folosita, initial, pentru a-i trata pe cei care sufereau de malnutritie sau pe bolnavii cronici. Nutritionistii britanici sustin, insa, ca "exista putine dovezi ca dieta functioneaza pentru oamenii sanatosi". Chiar si daca ar functiona, aceasta este o metoda invaziva, fiind demonstrat efectul negativ al dozelor ridicate de vitamine si "este preferabil sa mananci mai putin sau sa consumi multe lichide decat sa ti se injecteze ceva in corp".