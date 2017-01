Avertisment pentru cei aflați la munte. Risc mare de avalanșă la Bâlea Lac

Meteorologii avertizeaza ca in zona turistica Balea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine in Muntii Fagaras, se inregistreaza risc mare - gradul patru - de producere de avalanse, precizand ca in aceasta zona este si cel mai mare strat de zapada din tara - 135 de centimetri, potrivit unui comunicat transmis duminica si citat de Agerpres.

Riscul mare de avalansa se mentine si la altitudinea de peste 1.800 de metri in Muntii Bucegi. Sub altitudinea de 1.800 de metri, in masivul Fagaras (versantul nordic) este un risc insemnat (trei), iar in masivul Bucegi - risc moderat (de gradul doi). Stratul de zapada este de 35 cm la Predeal, 27 cm la Sinaia, 23 de cm la Varful Omu si 17 centimetri la Fundata.

Pentru urmatoarele 24 de ore, meteorologii anunta vreme geroasa la altitudinea de peste 2.000 de metri in Muntii Fagaras si Bucegi, unde minima poate cobori pana la minus 14 grade Celsius. Meteorologii masoara gradul de avalansa pe o scara de la unu la cinci, potrivit sursei citate.