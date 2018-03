Ringo Starr, învestit cavaler în cadrul unei ceremonii de la Palatul Buckingham

Muzicianul de 77 de ani, originar din Liverpool şi care acum locuieşte în Los Angeles, a fost astfel răsplătit pentru activitatea sa muzicală, numele său fiind inclus pe lista tradiţională cu distincţii regale de Anul Nou.



Ringo, pe numele său real Richard Starkey, li s-a alăturat lui Paul McCartney, George Harrison şi John Lennon în trupa Beatles în 1962, în locul toboşarului Pete Best, dar ocazional a fost şi solist vocal, în melodii precum "Yellow Submarine" şi "With a Little Help from my Friends".



El a intrat în Rock and Roll Hall of Fame ca membru al Beatles în 1988 şi, din nou, în 2015 pentru cariera sa solo după ce formaţia s-a desfiinţat.



"Înseamnă mult pentru mine. Sunt într-un fel şocat. Mă aflam în LA când a venit scrisoarea şi am fost atât de surprins. Dar cred că este o onoare", a declarat muzicianul după ceremonia de marţi.



"Mulţi oameni pe care nu îi cunosc mi-au scris ''felicitări, era şi timpul'', dar pentru mine timpul este atunci când se întâmplă, iar asta este acum. Nu m-am gândit niciodată la asta. Pur şi simplu mi-am văzut de viaţă până acum. Aşa cum am spus, sunt pur şi simplu foarte surprins", a mai afirmat muzicianul.



McCartney a fost învestit cu titlul de cavaler în urmă cu 21 de ani, iar ceremonia de marţi a avut loc la 53 de ani după ce trupa Beatles a primit Ordinul Imperiului Britanic, în 1965.



"Am luat cina cu el (Paul McCartney - n.r.) săptămâna trecută şi am râs amândoi despre locul din care am plecat, după care am ajuns la palat, iar acum suntem Sir Paul şi Sir Richard. Nu ne-am gândit niciodată la asta. Nu e ca şi cum ne-am fi putut spune: 'ei bine, într-o bună zi'", a povestit el.



Însoţit de soţia sa, Barbara Bach, Ringo a fost făcut cavaler de prinţul William cu o sabie ceremonială, devenind Sir Richard Starkey.



"Nu ştiu cum să folosesc acest titlu în mod corespunzător, dar mă aştept ca voi să-l folosiţi", le-a spus el ziariştilor după ce le-a arătat medalia onorifică.