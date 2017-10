metoo Rimaru, fondatorul trupei RACLA, acuzații de agresiune sexuală din partea mai multor femei

#metoo. Călin Ionescu, cunoscut sub pseudonimul Rimaru, a fondat în 1993 trupa RACLA, aceasta fiind cea mai veche formaţie hip hop din România. El este acuzat de mai multe femei, de hărţuire, detaliile fiind făcute publice în cadrul unei campanii online care a debutat ca urmare a unui scandal sexual la Hollywood.

#metoo Tinerele au postat pe Facebook discuţiile pe care le-au avut cu Rimaru.

După ce ar fi abordat o fată pe reţeaua de socializare, aceasta i-a spus că nu este un gest politicos, întrucât nu o cunoaşte. "Păi hai că nu te mai˛abordez şmecherito. Ne-am vedea pe la vreo petrecere publicis, un eveniment, ceva, şi îţi explic atunci cum e cu politeţea asta", i-ar fi răspuns Călin Ionescu, scrie Mediafax.ro.

#metoo Conversaţia publicată de o altă femeie arată cum Ionescu o jigneşte şi o ameninţă.

"Uite cum stă treaba. Am vrut sa fiu simpatică şi să-ţi răspund. Dar am prieten şi nu prea am timp de discuţii prieteneşti cu persoane pe care nu le cunosc personal", spune tânăra.

"Măi chiar eşti nesimţită, nu simpatică. De unde şi până unde mă iei tu cu ai ceva să-mi spui ? Chiar ţii neapărat să mă cunoşti personal? Eu n-am timp de tine în mod special, dar dacă insişti se rezolvă. Poţi veni şi cu prietenul", este replica lui Ionescu.

"Data trecută chiar m-ai enervat. În alte condiţii veneam peste tine şi te călcam pe căputzul ăla mic de junior copywriter (..) Nu pe bune, chiar vrei când îţi dai următorul check-in să apar peste tine?", este mesajul trimis unei alte femei, în 2013.

În prezent, Călin Ionescu lucrează pentru firma de comunicare Centrade Cheil, unde în anul 2015, la evenimentul Noaptea Agenţiilor, ar fi fost protagonistul unei alte scene de agresiune, potrivit relatărilor unei alte femei.

"Am simţit că cineva mă strânge foarte puternic de ceafă, m-am întors şi îl văd. Îl ştiam pentru că îmi tot scria să ne vedem, şi nu doar mie, dar la multe din fetele pe care le ştiam. Mă gândesc că nu şi-a dat seama cât de tare m-a strâns. Începe să vorbească şi i se poticnesc cuvintele, e foarte beat. Mă întreabă repetat ce caut acolo, "Eşti pe teritoriul meu, de ce ai venit aici, aici e teritoriul meu". Îi spun că e beat şi îi spun să mă lase în pace şi îmi varsă băutura lui în cap, apoi aruncă cu paharul de plastic în capul meu în timp ce mă îndepărtez. În timp ce le povestesc pe hol prietenilor mei ce s-a întâmplat, vine o fată care îmi spune că a auzit povestea, dar nu a auzit numele, dar banuieşte că este vorba despre el. Îi confirm şi mă roagă să fac o plângere pentru că pe o prietenă de a ei a scuipat-o în seara aceea. Ieşim un pic pe terasa să luăm un pic de aer, vine direct la mine, e agresiv, îmi vorbeşte de la câţiva centimetri de faţa mea, pune mâna pe mine. Băieţii care sunt cu mine se pun între noi şi plecăm de acolo. Caut pe cineva să fac plângere. (..) Până la urmă am făcut plângere la agenţie şi am fost asigurată că va fi disciplinat şi că nu va mai exista o următoare abatere. M-a făcut să mă simt atât de mică şi neputincioasă, şi mi-a fost frică", a scris Andreea Retinschi.

După valul recent de acuzaţii, agenţia susţine că face o analiză în urma căreia se va stabili ce măsuri se impun.

În urma acuzaţiilor, peste Ocean a fost iniţiată o mişcare online, la care participă milioane de femei. Acestea îşi povestesc pe Facebook sau pe alte reţele sociale traumele pe care le-au suferit din cauza experienţelor de hărţuire sexuală sau abuz şi folosesc hashtagul „#MeToo” („Şi Eu”- n.red.). Mai multe personalităţi s-au alăturat campaniei sociale din mediul online, între acestea numărându-se Lady Gaga, actriţele Anna Paquin şi Evan Rachel Wood. În plus, au fost şi bărbaţi care s-au implicat în acest demers, între aceştia fiind actorul Javier Munoz.