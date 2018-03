Rezultate simulare Evaluare Națională 2018

Rezultate simulare Evaluare Naţională 2018. Elevii de clasa a VIII-a află azi rezultatele la simularea la Română şi Matematică. E bine de știut că notele la simulare nu vor fi trecute în catalog, decât dacă elevul solicită acest lucru. Rezultatele la simulare Evaluare Naţională 2018. nivelul la care sunt elevii de clasa a VIII-a în acest moment, cu câteva luni înainte de examenul din vară.

Rezultate simulare Evaluare Naţională 2018. Azi se afișează notele pentru elevii claselor a 8-a, care au susținut simularea Română şi Matematică.

Notele nu vor fi trecute în catalog decât dacă elevii solicită acest lucru. Rămâneți alături de Realitatea.net pentru a afla situația notelor la examenul de simulare a Evaluării Naționale 2018.

Credeți că notele vor fi mai bune decât în 2017?

Rezultate simulare Evaluare Naţională 2018. Iată subiectele şi baremul de corectare la Matematică

Rezultate simulare Evaluare Naţională 2018. Notele obținute la simulare nu se contestă și nu se trec în catalog. Totuși, în situațiile excepționale în care se dorește consemnarea notelor în catalog, acest lucru se poate face în baza unei cereri scrise depuse de cei interesați. În același timp, rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral în vederea adoptării unor măsuri adecvate fiecărei situații în parte, scopul fiind îmbunătățirea performanțelor școlare.

Ministerul Educaţiei Naţionale a organizat, în perioada 5 - 7 martie 2018, la nivel național, simularea Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII). Per total, au fost așteptați să participe cei aproape 180.000 de elevi înscriși în clasa a VIII-a la începutul anului școlar 2017-2018.

Rezultate simulare Evaluare Națională 2018: Subiecte și barem de corectare la Română





REZULTATE SIMULARE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018: Ce urmează?

CALENDARUL de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul şcolar 2017-2018

04-08 iunie 2018 Înscrierea la evaluarea națională

08 iunie 2018 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

11 iunie 2018 Limba şi literatura română - probă scrisă

13 iunie 2018 Matematica - probă scrisă

14 iunie 2018 Limba şi literatura maternă - probă scrisă

19 iunie 2018 Afişarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)

19 iunie 2018 Depunerea contestaţiilor (orele 14:00 – 19:00)

20-22 iunie 2018 Soluţionarea contestaţiilor

23 iunie 2018 Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018: METODOLOGIA DE ORGANIZARE SI DESFASURARE

A EVALUARII NATIONALE PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A



1

METODOLOGIA DE ORGANIZARE SI DESFASURARE

A EVALUARII NATIONALE PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A,

ÎN ANUL SCOLAR 2010-2011

I. DISPOZITII GENERALE

Art. 1. - (1) Prezenta metodologie reglementeaza organizarea si desfasurarea

Evaluarii Nationale care va fi sustinuta de elevii clasei a VIII-a, în anul scolar

2010-2011.

(2) Evaluarea Nationala pentru elevii clasei a VIII-a este un examen national si

reprezinta modalitatea de evaluare externa sumativa a competentelor dobândite

pe parcursul învatamântului gimnazial.

Art. 2. - (1) Evaluarea Nationala se desfasoara, anual, într-o singura sesiune.

(2) Atât candidatii proveniti din învatamântul de stat, cât si cei din învatamântul

particular au dreptul sa sustina Evaluarea Nationala fara taxa.

Art. 3. În sensul prezentei metodologii, se definesc urmatorii termeni:

- asistent – cadru didactic de alta specialitate decât cea la care se sustine proba,

cu atributii de supraveghere în salile în care se desfasoara proba scrisa;

- borderou de evaluare – document-tip în care se înregistreaza, conform

baremului de evaluare si de notare, punctajul alocat fiecarui raspuns, defalcat

unitar la nivel de disciplina, în cadrul centrului zonal de evaluare;

- catalogul Evaluarii Nationale - document informatizat, instituit la nivelul

unitatii de învatamânt, care cuprinde datele de identificare a elevilor si notele

obtinute de acestia la Evaluarea Naionala si care este utilizat la crearea bazei de

date pentru admiterea absolventilor clasei a VIII-a în clasa a IX-a. Pentru

oficializarea documentului, se realizeaza doua copii în forma tiparita, semnate de

presedintele comisiei din centrul zonal de evaluare, de secretar si de profesorii

evaluatori;

- centru de comunicare – unitate de învatamânt desemnata de inspectoratul

scolar judetean/ al municipiului Bucuresti în vederea preluarii si a transmiterii

variantelor de subiecte extrase pentru Evaluarea Nationala;

- Evaluare Nationala - examen national organizat în anul scolar 2010-2011,

pentru elevii din clasa a VIII-a, constând în sustinerea unor probe scrise, fiecare

cu durata de 120 de minute, care se desfasoara la datele prevazute în Calendarul

de desfasurare a Evaluarii Nationale;

- nota finala - nota calculata ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara

rotunjire, a notelor acordate de profesorii evaluatori. Aceasta nota este cea care

se va lua în calcul pentru media generala la Evaluarea Nationala.

- persoana de contact - cadru didactic/ cadru didactic auxiliar/ alta categorie

de salariati încadrati cu norma de baza pe un post/ catedra într-o unitate de

învatamânt, cu studii de specialitate în domeniul informatica/ statistica/

calculatoare etc. sau posesoare ale unor certificate recunoscute CISCO sau

Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în

anul scolar 2010-2011

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018: METODOLOGIA DE ORGANIZARE SI DESFASURARE

A EVALUARII NATIONALE PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A



Metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul scolar 2010-2011

2

ECDL, desemnata de inspectoratul scolar general în vederea preluarii/

transferului variantei de subiecte în centrul de comunicare;

- profesor evaluator - cadru didactic desemnat pentru evaluarea probelor scrise,

abilitat în domeniul evaluarii, prin programul acreditat propus de CNCEÎP -

"Dezvoltarea competentelor de evaluare ale cadrelor didactice", prin cursuri

organizate de Casa Corpului Didactic sau de alte organisme abilitate în formare

profesionala sau având experienta în evaluare;

- responsabil cu activitatea de comunicatii virtuale - informatician desemnat

prin decizia inspectorului scolar general care are în atributii gestionarea

transferului de date si de subiecte pentru Evaluarea Nationala la nivelul

inspectoratului scolar si care acorda consultanta si sprijina activitatea

persoanelor de contact din centrele de comunicare.

II. COORDONAREA ORGANIZARII SI DESFASURARII EVALUARII NATIONALE

Art. 4. - (1) Coordonarea pe plan national a organizarii si a desfasurarii Evaluarii

Nationale este asigurata de MECTS, prin Comisia Nationala de Organizare a

Evaluarii Nationale care se constituie, la începutul anului scolar, prin ordin al

ministrului si care functioneaza în cadrul MECTS.

(2) În fiecare judet si în municipiul Bucuresti se constituie comisia judeteana/a

municipiului Bucuresti de organizare a Evaluarii Nationale, numita în continuare

comisia judeteana/ a municipiului Bucuresti.

(3) În fiecare unitate de învatamânt în care sunt scolarizati elevi în clasa a VIII-a,

se constituie si functioneaza o comisie responsabila pentru organizarea si

desfasurarea, la nivelul unitatii de învatamânt, a Evaluarii Nationale, numita în

conformitate cu prezenta metodologie si coordonata de catre un presedinte. Elevii

din mediul rural care provin din unitati de învatamânt cu mai putin de 10 elevi la

clasa a VIII-a, se arondeaza la scolile coordonatoare.

(4) Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti poate decide organizarea

probelor evaluarii nationale în centre de examen, la care se arondeaza mai multe

unitati de învatamânt. În acest caz, prevederile referitoare la comisiile din

unitatile de învatamânt se aplica pentru comisiile din centrele de examen, iar

comisia judeteana va lua masurile care se impun pentru asigurarea

transportului absolventilor clasei a VIII-a la centrele de examen situate în alta

localitate.

(5) Pentru evaluarea lucrarilor scrise de la Evaluarea Nationala, se constituie

centre zonale de evaluare, în care functioneaza comisii numite de comisia

judeteana/a municipiului Bucuresti, în conformitate cu prevederile din prezenta

metodologie.

(6) Coordonarea activitatii în centrele de contestatii este asigurata de comisia

judeteana/a municipiului Bucuresti de contestatii, numita de comisia

judeteana/a municipiului Bucuresti de organizare a Evaluarii Nationale.

Art. 5. (1) Comisia Nationala de Organizare a Evaluarii Nationale, numita în

continuare Comisia Nationala, se compune din:

- presedinte - secretar de stat din MECTS, responsabil cu învatamântul

preuniversitar;

- vicepresedinti - directorul general al Directiei Generale Educatie si Învatare pe

Tot Parcursul Vietii, directorul general al Directiei Generale Învatamânt în

Limbile Minoritatilor, Relatia cu Parlamentul si Partenerii Sociali, directorul

Centrului National de Evaluare si Examinare;

- secretar - un consilier din cadrul Centrului National de Evaluare si Examinare;

Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în

anul scolar 2010-2011

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018: METODOLOGIA DE ORGANIZARE SI DESFASURARE

A EVALUARII NATIONALE PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A



Metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul scolar 2010-2011

3

- 4-6 membri - directori, sefi de serviciu, inspectori generali din MECTS,

consilieri din cadrul Centrului National de Evaluare si Examinare.

(2) Componenta Comisiei Nationale de Organizare a Evaluarii Nationale se aproba

prin ordin al ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, la

începutul anului scolar.

Art. 6. Comisia Nationala are urmatoarele atributii:

(1) publica, la începutul anului scolar, calendarul si metodologia de organizare si

desfasurare a Evaluarii Nationale, precum si programele pentru Evaluarea

Nationala;

(2) organizeaza stagii de instruire pentru presedintii comisiilor judetene/a

municipiului Bucuresti;

(3) stabileste numarul variantelor de subiecte pentru Evaluarea Nationala, din

care se extrag, prin tragere la sorti, subiectul de examen si subiectul de rezerva;

(4) decide, în cazuri justificate, folosirea subiectului de rezerva;

(5) asigura confidentialitatea subiectelor din momentul efectiv al extragerii

variantei pentru Evaluarea Nationala pâna în momentul în care aceasta devine

publica, prin completarea unui angajament în acest sens, depus la CNEE;

(6) publica pe site-ul oficial, dupa finalizarea fiecarei probe scrise a Evaluarii

Nationale, varianta de subiecte extrasa si baremul de evaluare si de notare

pentru disciplina corespunzatoare;

(7) coordoneaza organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale la nivel national;

(8) controleaza modul în care îsi desfasoara activitatea comisiile judetene/ a

municipiului Bucuresti,comisiile din unitatile de învatamânt, comisiile din

centrele zonale de evaluare si comisiile de contestatii;

(9) poate decide evaluarea lucrarilor dintr-un judet în altul;

(10)decide reevaluarea unor lucrari, în vederea monitorizarii calitatii evaluarii

lucrarilor si pentru stabilirea unor eventuale masuri, la nivel national sau

judetean. Reevaluarea nu conduce la modificarea rezultatelor obtinute initial de

catre elev;

(11)decide delegarea unor reprezentanti ai Comisiei Nationale, pentru

monitorizarea tuturor activitatilor din cadrul Evaluarii Nationale;

(12)stabileste modalitatile de raportare de catre comisiile judetene/ a

municipiului Bucuresti si de centralizare a datelor;

(13)analizeaza desfasurarea si rezultatele Evaluarii Nationale, în baza rapoartelor

transmise de comisiile judetene/a municipiului Bucuresti si de catre delegatii

comisiei nationale si prezinta concluziile conducerii MECTS;

(14)poate dispune începerea imediata a procedurilor prevazute de lege pentru

cercetarea faptelor si, dupa caz, pentru sanctionarea persoanelor care încalca

prevederile prezentei metodologii;

(15) poate decide suspendarea, pe o perioada de 1-5 ani, a dreptului de

participare în comisiile de Evaluare Nationala din sesiunile urmatoare a cadrelor

didactice care nu si-au îndeplinit în mod corespunzator atributiile în organizarea

si desfasurarea examenului, atributii stabilite prin ordine, decizii si/sau prin

prezenta metodologie;

(16)propune ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului modificari

si completari la calendarul si la metodologia de organizare si desfasurare a

Evaluarii Nationale.

Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în

anul scolar 2010-2011

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018: METODOLOGIA DE ORGANIZARE SI DESFASURARE

A EVALUARII NATIONALE PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A



Metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul scolar 2010-2011

4

Art. 7. – (1) Comisia Nationala poate delega reprezentanti pe lânga comisiile

judetene/a municipiului Bucuresti, pentru monitorizarea tuturor activitatilor din

cadrul Evaluarii Nationale.

(2) Delegatul Comisiei Nationale are urmatoarele atributii:

a) controleaza respectarea prezentei metodologii de catre comisia judeteana/a

municipiului Bucuresti, de catre comisiile din unitatile de învatamânt, de catre

comisiile din centrele zonale de evaluare si de catre comisia judeteana/a

municipiului Bucuresti de contestatii, inspecteaza unitatile de învatamânt în

care se organizeaza probe în cadrul Evaluarii Nationale si centrele zonale de

evaluare;

b) îndruma comisiile judetene/a municipiului Bucuresti în privinta organizarii si

desfasurarii Evaluarii Nationale;

c) propune comisiei judetene/a municipiului Bucuresti sau Comisiei Nationale

schimbari în componenta comisiilor, atunci când constata nerespectarea

metodologiei sau disfunctii în organizarea si desfasurarea examenului;

d) în cazul în care constata abateri ale persoanelor implicate în organizarea si

desfasurarea Evaluarii Nationale, reprezentantul Comisiei Nationale poate

propune comisiei judetene/a municipiului Bucuresti sau Comisiei Nationale

masuri de sanctionare a cadrelor didactice în cauza sau suspendarea posibilitatii

de a se organiza, în anul scolar urmator, centru de examen în unitatea scolara

respectiva;

e) întocmeste un raport pe care îl înainteaza Comisiei Nationale.

Art. 8. - (1) Comisiile judetene/ a municipiului Bucuresti se compun din:

- presedinte - inspectorul scolar general sau un inspector scolar general adjunct;

- 1-2 secretari - inspectori scolari de specialitate, directori, informaticieni sau

cadre didactice cu abilitati în operarea pe calculator;

- membri - 1-3 inspectori scolari pentru ariile curriculare din care fac parte

disciplinele la care se sustine Evaluarea Nationala; în municipiul Bucuresti pot fi

numiti suplimentar 1-2 membri pentru fiecare sector;

- responsabilul cu activitatea de comunicatii virtuale - un informatician din

cadrul inspectoratul scolar judetean/ al municipiului Bucuresti.

(2) În judetele în care se sustin probe în limbile minoritatilor nationale, din

comisia judeteana/ a municipiului Bucuresti face parte si inspectorul care

coordoneaza învatamântul cu predare în limbile minoritatilor nationale.

(3) Componenta nominala a acestor comisii se aproba prin decizia inspectorului

scolar general, cel mai târziu pâna la data de 15 octombrie.

(4) În cazul în care nici inspectorul scolar general si nici un inspector scolar

general adjunct nu pot fi nominalizati în functia de presedinte al comisiei

judetene/a municipiului Bucuresti, din motive obiective, inspectorul scolar

general nominalizeaza pentru functia mentionata un inspector cu experienta în

organizarea examenelor nationale, cu acordul Comisiei Nationale.

Art. 9. Comisiile judetene/ a municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii:

(1) nominalizeaza unitatile de învatamânt din mediul rural care sunt arondate

altor unitati de învatamânt;

(2) stabilesc centrele de comunicare;

(3) transmit toate informatiile necesare organizarii Evaluarii Nationale în conditii

optime, catre unitatile de învatamânt în care se organizeaza Evaluarea Nationala,

catre centrele zonale de evaluare, precum si catre unitatile de învatamânt

desemnate drept centre de comunicare;

(4) raspund de organizarea si de desfasurarea Evaluarii Nationale în conditiile

stabilite prin metodologie, pe tot teritoriul judetului/ municipiului Bucuresti;

Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în

anul scolar 2010-2011

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018: METODOLOGIA DE ORGANIZARE SI DESFASURARE

A EVALUARII NATIONALE PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A



Metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul scolar 2010-2011

5

(5) raspund de solutionarea problemelor de finantare a actiunilor legate de

organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale;

(6) coordoneaza dotarea scolilor cu logistica necesara pentru buna desfasurare a

Evaluarii Nationale – copiatoare în stare de functionare, care sa permita

multiplicarea subiectelor pentru fiecare elev, computer, telefon, fax, consumabile;

(7) asigura confectionarea stampilelor-tip pentru centrele zonale de evaluare

pentru Evaluarea Nationala, cu urmatorul continut: “Evaluare Nationala 2011–

C.Z.E”. Stampilele vor fi rotunde, cu un diametru de 25 mm si nu vor fi

numerotate;

(8) primesc de la unitatile de învatamânt propunerile de cadre didactice care

doresc sa participe în comisiile pentru Evaluarea Nationala, pâna la data de 15

aprilie;

(9) propun Consiliului de administratie al inspectoratului scolar componenta

comisiilor din unitatile de învatamânt si din centrele zonale de evaluare,

respectând principiile competentei în evaluare si al compatibilitatii;

(10) numesc persoanele care fac parte din comisiile pentru Evaluarea Nationala,

prin decizie a inspectorului scolar general, cu 48 de ore înainte de data stabilita

pentru Evaluarea Nationala;

(11) deleaga inspectori scolari de specialitate, reprezentanti ai comisiei judetene/

a municipiului Bucuresti, pentru monitorizarea tuturor activitatilor din cadrul

Evaluarii Nationale;

(12) se adreseaza, în scris, directiilor judetene de sanatate, pentru a asigura

prezenta personalului medical în fiecare unitate scolara în perioada desfasurarii

Evaluarii Nationale, precum si consiliilor locale, operatorilor de energie electrica,

operatorilor de cablu, operatorilor de telefonie etc., în scopul asigurarii conditiilor

corespunzatoare pentru desfasurarea evaluarii;

(13) solicita organelor Ministerului Administratiei si Internelor, de politie si de

jandarmerie, de la nivel judetean, primariilor, asigurarea prezentei politistilor din

politia comunitara sau a jandarmilor la sediul comisiei judetene si la centrele

zonale de evaluare, pentru paza lucrarilor scrise, pentru pastrarea ordinii publice

la unitatile de învatamânt si la centrele zonale de evaluare. Prezenta acestora va

fi solicitata si pentru transportul lucrarilor scrise de la unitatile de învatamânt la

centrele zonale de evaluare, respectiv de la centrele zonale de evaluare la centrele

de contestatii si invers;

(14) transmit o nota scrisa de atentionare catre furnizorii locali, care distribuie

servicii Internet, astfel încât în zilele si în intervalul orar destinat transmiterii

variantei de subiecte pentru Evaluarea Nationala, sa fie evitate disfunctionalitatile

tehnice;

(15) asigura o solutie de rezerva, la nivelul centrului de comunicare, în cazul în

care vor exista probleme tehnice sau speciale, conform planului pentru situatii

speciale, elaborat la nivelul inspectoratului scolar judetean/ al municipiului

Bucuresti;

(16) verifica, în centrele de comunicare, prin inspectori sau prin reprezentanti

delegati, asigurarea solutiei de rezerva pentru transfer/ preluarea variantei de

subiecte pentru Evaluarea Nationala – dial-up, în cazul în care vor exista

probleme tehnice cu operatorul de Internet;

(17) realizeaza instruirea presedintilor comisiilor din unitatile de învatamânt si

din centrele zonale de evaluare cu privire la desfasurarea Evaluarii Nationale, cu

cel mult 48 de ore înaintea declansarii activitatilor specifice fiecarei comisii;

(18) coordoneaza activitatile de preluare si de transmitere a subiectelor si a

baremelor pentru Evaluarea Nationala catre unitatile de învatamânt;

(19) asigura confidentialitatea subiectelor din momentul primirii si pâna în

momentul terminarii probei;

Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în

anul scolar 2010-2011

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018: METODOLOGIA DE ORGANIZARE SI DESFASURARE

A EVALUARII NATIONALE PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A



Metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul scolar 2010-2011

6

(20) opereaza, în situatii justificate, schimbari ale membrilor comisiilor din

unitatile de învatamânt si din centrele zonale de evaluare;

(21) transmit Comisiei Nationale, în cel mai scurt timp posibil, situatiile speciale

din ziua respectiva si solicita, în cazuri justificate, subiecte de rezerva;

(22) sesizeaza imediat Comisiei Nationale orice situatie a carei rezolvare nu este

prevazuta în metodologie sau care depaseste atributiile specificate de metodologie

pentru comisiile judetene/a municipiului Bucuresti;

(23) transmit Comisiei Nationale situatii statistice, în conformitate cu modul de

raportare si termenele solicitate de catre aceasta;

(24) preiau cataloagele electronice ale Evaluarii Nationale de la comisiile din

unitatile de învatamânt, pentru a constitui baza de date în vederea admiterii

elevilor în ciclul inferior al liceului;

(25) decid reevaluarea unor lucrari, în vederea monitorizarii calitatii evaluarii

lucrarilor si pentru stabilirea unor eventuale masuri, la nivel national sau

judetean. Reevaluarea nu conduce la modificarea rezultatelor obtinute initial de

catre candidatul în cauza;

(26) pot decide suspendarea, pe o perioada de 1-5 ani, a dreptului de participare

în comisiile de Evaluare Nationala din sesiunile urmatoare a cadrelor didactice

care nu si-au îndeplinit în mod corespunzator atributiile în organizarea si

desfasurarea examenului, atributii stabilite prin ordine, decizii, proceduri si/sau

prin prezenta metodologie;

(27) elaboreaza si transmit Comisiei Nationale, în termen de 10 zile de la

încheierea Evaluarii Nationale, rapoarte privind organizarea si desfasurarea

acesteia.

Art.10. (1) Comisiile din unitatile de învatamânt se compun din:

- presedinte - directorul sau directorul adjunct al unitatii de învatamânt;

- membri - 1-3 cadre didactice din unitatea de învatamânt. În situatia în care, în

unitatea de învatamânt, se sustin probe redactate într-o limba a minoritatilor, cel

putin unul din membrii comisiei trebuie sa fie bun cunoscator al limbii

respective;

- persoana de contact – responsabila cu transferul variantelor de subiecte si

bareme, numai pentru acele unitati de învatamânt desemnate ca centre de

comunicare;

- asistenti;

(2) Persoana de contact este informaticianul unitatii de învatamânt sau un alt

cadru didactic cu competente avansate de utilizare a calculatorului.

(3) Asistentii sunt cadre didactice care nu au rude sau afini pâna la gradul al IVlea

printre candidatii care participa la respectiva sesiune a Evaluarii Nationale,

provenind, de regula, din unitatea de învatamânt.

(4) În situatii exceptionale, bine justificate, în care nu poate fi asigurata

supravegherea cu cadre didactice, pot fi nominalizate ca asistenti persoane care

îndeplinesc functii didactice auxiliare.

Art. 11. Comisiile din unitatile de învatamânt au urmatoarele atributii:

(1) raspund de organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale în unitatea de

învatamânt, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii si a celorlalte

prevederi legale;

(2) elaboreaza documentele necesare pentru înscrierea candidatilor la Evaluarea

Nationala si pentru desfasurarea probelor Evaluarii Nationale;

(3) asigura înscrierea candidatilor la Evaluarea Nationala;

Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în

anul scolar 2010-2011

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018: METODOLOGIA DE ORGANIZARE SI DESFASURARE

A EVALUARII NATIONALE PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A



Metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul scolar 2010-2011

7

(4) elaboreaza catalogul Evaluarii Nationale si îl completeaza cu datele de

identificare a unitatii de învatamânt, cu numele, initiala tatalui, prenumele

elevilor, cu numele disciplinelor la care acestia sustin probe;

(5) asigura conditiile tehnice necesare procesului de transfer/ preluare/

multiplicare a variantei de subiecte extrase, în cazul în care unitatea a fost

desemnata drept centru de comunicare;

(6) asigura numarul optim de sali în care se sustin probele, astfel încât elevii sa

fie asezati câte unul în banca si le pregatesc pentru examen, în sensul prevazut

de prezenta metodologie;

(7) repartizeaza candidatii pe sali, în ordine alfabetica, si afiseaza, pe usa fiecarei

sali, lista nominala cu elevii, precum si prevederile metodologiei care îi

informeaza pe acestia ca patrunderea în sala cu materiale ajutatoare, cu mijloace

electronice de calcul sau de comunicare, frauda sau tentativa de frauda atrag

dupa sine eliminarea din sala si acordarea notei 1(unu) la lucrarea respectiva;

(8) asigura existenta, în numar suficient, a copiatoarelor pentru multiplicarea

variantei de subiecte;

(9) asigura, sub coordonarea presedintelui comisiei judetene, numarul

corespunzator al colilor tipizate si consumabilelor necesare bunei desfasurari a

Evaluarii Nationale;

(10)realizeaza, sub semnatura, instruirea asistentilor cu privire la desfasurarea

Evaluarii Nationale;

(11)stabilesc în fiecare dimineata, prin tragere la sorti, repartizarea asistentilor în

sali, tinând cont ca aceeasi asistenti nu pot supraveghea, la probe diferite,

aceeasi clasa;

(12) predau asistentilor, în fiecare dimineata, fisa de atributii;

(13)întocmesc borderoul de predare/primire în care semneaza elevii pentru a

confirma numarul de pagini ale lucrarii elaborate;

(14)asigura confidentialitatea subiectelor din momentul primirii si pâna în

momentul terminarii probei;

(15)multiplica varianta de subiecte într-un numar egal cu numarul elevilor si

asigura distribuirea variantei de subiecte extrase, în plicuri sigilate, la fiecare

clasa, în numar egal cu numarul elevilor din clasa respectiva;

(16)aplica stampila scolii peste coltul închis si lipit al lucrarii, fara a semna

lucrarea, înainte de iesirea primului elev din sala în care se sustine proba;

(17)iau masuri pentru ca în spatiile în care se desfasoara Evaluarea Nationala, sa

nu patrunda persoane straine, neautorizate de comisia judeteana/a municipiului

Bucuresti sau neprevazute de prezenta metodologie;

(18) primesc de la asistenti, cu proces-verbal, lucrarile de evaluat;

(19)raspund de asigurarea securitatii si a integritatii lucrarilor scrise, pe perioada

în care ele se afla în unitatea de învatamânt;

(20)asigura, prin presedinte, însotit de un membru al comisiei, transportul în

deplina siguranta si predarea, cu proces-verbal, la centrele zonale de evaluare, a

lucrarilor scrise si a catalogului electronic, completat cu numele candidatilor si

cu denumirea disciplinelor la care au sustinut probele;

(21)primesc de la centrele zonale de evaluare, cu proces-verbal, prin presedinte si

un membru al comisiei, catalogul electronic cu notele obtinute de candidati si

doua exemplare, în forma tiparita, stampilate si semnate, ale catalogului

electronic;

(22)afiseaza notele obtinute la Evaluarea Nationala, în loc vizibil;

(23)primesc eventualele contestatii;

(24)transmit comisiilor din centrele zonale de evaluare cererile candidatilor care

contesta notele obtinute la evaluarea initiala;

Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în

anul scolar 2010-2011

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018: METODOLOGIA DE ORGANIZARE SI DESFASURARE

A EVALUARII NATIONALE PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A



Metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul scolar 2010-2011

8

(25)preiau, prin delegat, de la centrul zonal de evaluare, o copie a procesuluiverbal

în care sunt consemnate deciziile comisiei de contestatii;

(26)completeaza catalogul Evaluarii Nationale cu notele rezultate în urma

reevaluarii lucrarilor ale caror note au fost contestate;

(27)afiseaza notele obtinute la lucrari, în urma rezolvarii contestatiilor, în loc

vizibil;

(28)comunica imediat comisiei judetene/a municipiului Bucuresti orice situatie

speciala sau încalcare a prevederilor legale;

(29)asigura pastrarea documentelor Evaluarii Nationale în arhiva unitatii de

învatamânt, timp de doi ani;

(30)elaboreaza si transmit comisiei judetene/ a municipiului Bucuresti, în

termen de trei zile de la încheierea activitatii în unitatea de învatamânt, rapoarte

privind organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale.

Art. 12. (1) Comisiile din centrele zonale de evaluare se compun din:

- presedinte – un inspector, director sau cadru didactic cu spirit organizatoric si

experienta în organizarea examenelor nationale;

-1-2 secretari – cadre didactice cu abilitati în operarea pe

calculator/informaticieni;

- membri – 1-5 profesori, de regula având gradul didactic I sau II, cu abilitati în

operarea pe calculator;

- profesori evaluatori pentru fiecare disciplina de examen la care se desfasoara

probe scrise.

(2) În functie de numarul de lucrari, în centrul zonal de evaluare, pot fi

propusi mai multi secretari în comisie, de regula câte un secretar la 1000 de

lucrari.

(3) Numarul profesorilor evaluatori din fiecare centru de evaluare, pe

discipline, va fi stabilit în functie de numarul lucrarilor scrise care trebuie

evaluate în centrul respectiv, prevazând, de regula, 100 de lucrari pentru fiecare

pereche de profesori evaluatori.

(4) La centrele zonale de evaluare unde se evalueaza lucrari elaborate în

limbile minoritatilor, cel putin unul dintre membrii comisiei trebuie sa fie

cunoscator al limbii respective.

(5) Profesorii evaluatori sunt cadre didactice având ca specialitate una din

disciplinele care se evalueaza în examen, care nu au rude sau afini pâna la

gradul al IV-lea printre candidatii care participa la respectiva sesiune a Evaluarii

Nationale, selectionati din alte unitati scolare decât cele din care provin

candidatii arondati centrelor.

Art. 13. Comisia din centrul zonal de evaluare are urmatoarele atributii:

a) primeste, în zilele în care se sustin probe scrise, cu proces-verbal semnat de

presedinte si de secretar/un membru, lucrarile scrise aduse de delegatii de la

fiecare unitate de învatamânt arondata, spre a fi evaluate;

b) asigura securitatea si integritatea lucrarilor scrise, pe perioada în care acestea

se afla în centrul zonal de evaluare;

c) asigura o sesiune de instruire pentru evaluatori, pentru fiecare disciplina la

care se sustin probe, cu scopul de a asigura unitatea de aplicare a baremului de

evaluare si de notare;

d) asigura evaluarea lucrarilor scrise, respectând baremul de evaluare si notare,

precum si prevederile prezentei metodologii;

e) înregistreaza, în catalogul electronic, notele la fiecare proba scrisa, pentru

fiecare candidat arondat centrului;

f) calculeaza mediile generale si le înregistreaza în catalogul electronic;

Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în

anul scolar 2010-2011

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018: METODOLOGIA DE ORGANIZARE SI DESFASURARE

A EVALUARII NATIONALE PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A



Metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul scolar 2010-2011

9

g) preda, prin presedinte si un secretar, cu proces-verbal, catalogul electronic si

doua exemplare din forma tiparita a catalogului electronic completat, semnat de

profesorii evaluatori si stampilat, catre delegatii unitatii de învatamânt;

h) primeste, de la delegatii unitatilor de învatamânt arondate centrului zonal de

evaluare, cererile candidatilor care contesta notele obtinute la evaluarea initiala;

i) transmite catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de contestatii, în

deplina siguranta, lucrarile scrise sigilate, ale caror note initiale au fost

contestate, în vederea reevaluarii acestora;

j)primeste, de la comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de contestatii,

lucrarile scrise care au fost reevaluate si o copie a procesului-verbal cuprinzând

deciziile acesteia;

k) transmite catre delegatul unitatii de învatamânt o copie a procesului-verbal în

care sunt consemnate deciziile comisiei de contestatii;

l) preda cu proces-verbal, prin presedinte si secretar, lucrarile scrise,

borderourile de evaluare originale si celelalte documente de examen, catre

directorul unitatii de învatamânt în care s-a organizat centrul zonal de evaluare.

III. DISCIPLINELE LA CARE SE SUSTINE EVALUAREA NATIONALA

Art. 14. Disciplinele la care se sustin probe pentru Evaluarea Nationala pentru

elevii clasei a VIII-a sunt urmatoarele:

a) Limba si literatura româna;

b) Limba si literatura materna - pentru elevii apartinând minoritatilor nationale

care au urmat cursurile gimnaziale în limba materna;

c) Matematica.

IV. ELABORAREA SUBIECTELOR

Art. 15. - (1) Subiectele pentru Evaluarea Nationala se elaboreaza în cadrul

Centrului National de Evaluare si Examinare, tinând seama de urmatoarele

cerinte:

a) sa fie formulate clar, precis si în stricta concordanta cu programele pentru

Evaluarea Nationala;

b) sa aiba un nivel mediu de dificultate;

c) sa permita rezolvarea în 120 de minute.

(2) Modalitatea de transmitere a subiectelor la unitatile de învatamânt în care se

desfasoara Evaluarea Nationala va fi reglementata printr-o procedura separata.

(3) Baremul de evaluare si de notare pentru fiecare subiect se elaboreaza în

cadrul Centrului National de Evaluare si Examinare si se posteaza pe website-ul

MECTS, dupa desfasurarea probei.

(4) Elevilor apartinând minoritatilor nationale, care au urmat, conform legii, în

limba materna cursurile disciplinelor la care se sustin probe, li se asigura

subiectele de matematica atât în limba în care au studiat cât si în limba româna.

(5) CNEE va posta pe website-ul dedicat, pâna la data de 1 noiembrie 2010,

modele de subiecte si bareme pentru Evaluarea Nationala la clasa a VIII-a.

(6) Subiectele pentru Evaluarea Nationala se clasifica în categoria documentelor

secret de serviciu, din momentul demararii actiunii de elaborare a acestora si

pâna în momentul în care devin publice. Toate persoanele care au acces la

subiectele pentru Evaluarea Nationala vor da o declaratie în acest sens, în

conditiile legii.

Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în

anul scolar 2010-2011

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018: METODOLOGIA DE ORGANIZARE SI DESFASURARE

A EVALUARII NATIONALE PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A



Metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul scolar 2010-2011

10

V. ÎNSCRIEREA CANDIDATILOR

Art. 16. - (1) La Evaluarea Nationala se pot înscrie absolventii clasei a VIII-a din

seria curenta.

(2) La Evaluarea Nationala se pot înscrie si absolventi din seriile anterioare,

care nu au participat în nici o sesiune la unul din examenele nationale:

examenul de capacitate, testele nationale, tezele cu subiect unic sau evaluare

nationala. Candidatii din promotiile de pâna în 1998 inclusiv nu participa la

Evaluarea Naionala, întrucât pot solicita echivalarea examenului de capacitate,

în conformitate cu ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4701/2000,

publicat în Monitorul Oficial al României nr. 37/2001, Partea I.

(3) Elevii români care au studiat în strainatate se pot înscrie la Evaluarea

Nationala numai dupa echivalarea studiilor si promovarea examenelor de

diferenta stabilite de MECTS, prin Centrul National pentru Recunoasterea si

Echivalarea Diplomelor.

(4) Înscrierea candidatilor pentru Evaluarea Nationala se face la secretariatele

unitatilor de învatamânt pe care acestia le-au absolvit, numai în perioada

prevazuta în calendarul examenului, dupa cum urmeaza:

a) pentru candidatii din seria curenta, înscrierea se face, în perioada prevazuta

de calendarul examenului, de catre secretarii unitatilor de învatamânt, în

conformitate cu evidentele din scoli;

b) pentru candidatii din anii precedenti, înscrierea se face, în perioada prevazuta

de calendarul examenului, de catre secretariatul unitatii de învatamânt pe care

candidatii au absolvit-o, pe baza actelor prezentate de acestia (certificat de

nastere si, dupa caz, de casatorie, un act de identitate, foaia matricola,

adeverinta din care sa reiasa anul absolvirii si faptul ca nu a participat la

examenele nationale mentionate la alin. (2)).

c) pentru candidatii din seriile anterioare, în situatia schimbarii domiciliului în

alta localitate, mentionata ca atare în buletinul/cartea de identitate a

candidatului sau a parintelui/tutorelui acestuia, candidatii se pot înscrie pentru

a sustine Evaluarea Nationala la o unitate de învatamânt, stabilita de comisia

judeteana din judetul în care se afla noul domiciliu al candidatului. În afara

acestei situatii, înscrierea în alt judet este permisa numai cu aprobarea

Comisiei Nationale, în urma unei cereri motivate si însotite de documente

doveditoare, transmise la Directia Generala Educatie si Învatare pe Tot Parcursul

Vietii.

VI. DESFASURAREA EVALUARII NATIONALE

Art. 17. – (1) Salile în care se sustine Evaluarea Nationala sunt, în prealabil,

adaptate prin:

a) amenajarea acestora, astfel încât elevii sa fie asezati câte unul în banca, în

ordine alfabetica, pe clase;

b) eliminarea oricaror materiale didactice care i-ar putea influenta pe elevi în

elaborarea lucrarilor scrise;

c) afisarea pe usa fiecarei sali a listei nominale cu elevii repartizati în sala

respectiva si a prevederilor metodologiei care îi informeaza pe acestia ca

patrunderea în sala cu materiale ajutatoare, cu mijloace electronice de calcul sau

de comunicare, frauda sau tentativa de frauda atrag dupa sine eliminarea din

sala si acordarea notei 1(unu) la lucrarea respectiva;

Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în

anul scolar 2010-2011

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018: METODOLOGIA DE ORGANIZARE SI DESFASURARE

A EVALUARII NATIONALE PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A



Metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul scolar 2010-2011

11

(2) Probele scrise pentru Evaluarea Nationala încep la ora 0900, moment în care

se deschid plicurile sigilate care contin varianta de subiecte multiplicata, în

fiecare sala în care se sustine examenul.

(3) Accesul elevilor în sali este permis, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de

începerea probei, respectiv pâna la ora 8.30, în fiecare zi în care se desfasoara

probele scrise.

(4) Supravegherea este asigurata, pentru fiecare sala, de doi asistenti, cadre

didactice de alta specializare decât cea corespunzatoare disciplinei la care se

sustine proba.

(5) Înaintea intrarii în sali, presedintele comisiei din unitatea de învatamânt

instruieste asistentii în legatura cu îndatoririle ce le revin, cu prevederile

metodologiei de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale, cu informatiile pe

care trebuie sa le furnizeze elevilor aflati în sali.

(6) Asistentii, care intra în sali dupa ce au fost instruiti si au semnat fisa de

atributii, primesc din partea presedintelui listele cu numele elevilor, procesulverbal

de predare-primire a lucrarilor scrise, hârtie tipizata pentru lucrari si

hârtie stampilata pentru ciorne. Numarul de coli tipizate si numarul de coli

pentru ciorne, primite pentru fiecare sala de clasa, vor fi consemnate în procesulverbal

de instruire, care va fi semnat de fiecare asistent în parte si de

presedintele comisiei.

(7) Înainte de aducerea subiectelor în sali, asistentii vor explica elevilor modul de

desfasurare a Evaluarii Nationale si modul de completare a datelor personale pe

foaia tipizata. De asemenea, elevii sunt informati ca se interzice patrunderea în

sala cu orice fel de lucrari: manuale, dictionare, notite, însemnari etc., care ar

putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si cu orice mijloc

electronic de calcul sau de comunicare si li se aduc la cunostinta consecintele

nerespectarii acestor prevederi.

(8) Elevii se aseaza câte unul în banca, în ordine alfabetica, conform listelor

afisate. Fiecare elev primeste o coala de hârtie tipizata, pe care îsi scrie cu

majuscule numele, prenumele tatalui, toate prenumele personale, în ordinea în

care sunt trecute în actul de identitate si completeaza lizibil celelalte date de pe

coltul ce urmeaza a fi lipit. Coltul colii tipizate este lipit, dupa distribuirea

subiectelor în sali, numai dupa ce asistentii din sali au verificat completarea

corecta a tuturor datelor prevazute si dupa ce acestia semneaza în interiorul

portiunii care urmeaza a fi sigilata. Colturile lucrarilor sunt lipite numai dupa ce

elevii au început sa scrie pe foaie rezolvarea subiectelor. Elevii primesc atâtea coli

tipizate si ciorne marcate cu stampila scolii câte le sunt necesare. Acestia

completeaza, pe fiecare dintre colile tipizate utilizate, datele personale, în coltul

care urmeaza sa fie lipit. Pentru lipirea coltului lucrarii se foloseste lipici sau

acelasi tip de etichete autocolante, pentru toti elevii din unitatea de învatamânt.

(9) Dupa primirea variantei de subiect extrase de Comisia Nationala, se

multiplica subiectele în numar egal cu numarul elevilor, urmând ca acestea sa fie

distribuite în sali. Comisia din unitatea de învatamânt ia toate masurile pentru a

pregati în mod corespunzator operatia de multiplicare, astfel încât sa fie asigurat

în cel mai scurt timp câte un subiect pentru fiecare elev.

(10) Asistentii primesc subiectele multiplicate si secretizate, în plicuri, de la

presedinte sau un membru al comisiei si le distribuie fiecarui elev. La încheierea

acestor operatiuni, începe rezolvarea subiectelor de catre elevi. Durata fiecarei

probe scrise este de 120 de minute din momentul primirii subiectelor de catre

fiecare elev.

(11) Se interzice presedintelui, membrilor comisiei, asistentilor sau delegatilor

Comisiei Nationale ori ai comisiei judetene/a municipiului Bucuresti sa faca

modificari ale subiectelor sau ale baremelor de evaluare si de notare, sa dea

Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în

anul scolar 2010-2011

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018: METODOLOGIA DE ORGANIZARE SI DESFASURARE

A EVALUARII NATIONALE PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A



Metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul scolar 2010-2011

12

elevilor indicatii referitoare la rezolvarea subiectelor sau sa le furnizeze acestora

rezolvarea subiectelor.

(12) Din momentul distribuirii subiectelor, niciun elev nu mai poate intra în sala

si niciun elev nu poate parasi sala, decât daca preda lucrarea scrisa si semneaza

de predarea acesteia. Elevii care nu se afla în sala în momentul distribuirii

subiectelor pierd dreptul de a mai sustine Evaluarea Nationala în sesiunea

respectiva. În cazuri exceptionale, daca un elev se simte rau si solicita parasirea

temporara a salii, el este însotit de unul dintre asistenti, pâna la înapoierea în

sala de clasa. În aceasta situatie, timpul alocat rezolvarii subiectelor nu va fi

prelungit.

(13) Pentru elaborarea lucrarii scrise, elevii folosesc numai cerneala sau pasta de

culoare albastra, iar pentru executarea schemelor si a desenelor folosesc numai

creion negru. Pentru proba de la disciplina „Matematica", elevii pot sa utilizeze

instrumente de desen. Se interzice folosirea, în timpul probelor, a mijloacelor de

calcul. Se folosesc numai colile distribuite de catre asistenti.

(14) Elevii care doresc sa corecteze o greseala taie fiecare rând din pasajul gresit

cu o linie orizontala. În cazul în care unii elevi, din diferite motive - corectari

numeroase, greseli care ar putea fi interpretate drept semn de recunoastere -

doresc sa-si transcrie lucrarea, fara sa depaseasca timpul stabilit, primesc alte

coli tipizate. Acest lucru este consemnat de catre asistenti în procesul-verbal de

predare-primire a lucrarilor scrise. Colile folosite initial se anuleaza pe loc,

mentionându-se pe ele „Anulat" si se semneaza de catre cei doi asistenti.

(15) În timpul desfasurarii Evaluarii Nationale, asistentii nu dau elevilor nicio

indicatie referitoare la rezolvarea subiectelor, nu discuta între ei si nu rezolva

subiectele. De asemenea, nu permit nici unei alte persoane sa dea candidailor

indicatii referitoare la rezolvarea subiectelor, sa furnizeze acestora materiale care

contin rezolvarea partiala sau integrala a subiectelor sau sa încalce în vreun fel

prevederile metodologiei. Unul dintre asistenti sta în fata clasei, celalalt în spatele

clasei si nu au alte preocupari în afara de supraveghere.

(16) Se interzice elevilor sa patrunda în clasa cu orice fel de lucrari: manuale,

dictionare, notite, însemnari etc., care pot fi utilizate pentru rezolvarea

subiectelor, precum si cu telefoane mobile si cu orice instrument electronic de

calcul, de stocare de informatii sau de comunicare. Nerespectarea dispozitiilor

referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de clasa duce la

eliminarea elevului din clasa de catre presedintele comisiei, indiferent daca

materialele interzise au fost folosite sau nu, si la notarea cu nota 1 (unu) a

lucrarii elevului eliminat. Nerespectarea dispozitiilor mentionate poate conduce,

dupa caz, la sanctionarea asistentilor.

(17) În timpul desfasurarii Evaluarii Nationale, asistentii raspund de asigurarea

ordinii si a linistii în sala de clasa, de respectarea de catre elevi a tuturor

prevederilor prezentei metodologii. Asistentii au obligatia sa verifice daca elevii au

patruns în sala cu materiale interzise prin prezenta metodologie sau cu alte

materiale care le-ar permite sau facilita rezolvarea subiectelor si sa ia masurile ce

se impun. De asemenea, asistentii nu permit elevilor sa comunice în niciun fel

între ei sau cu exteriorul, sa schimbe între ei lucrarile sau ciornele si sesizeaza

presedintele comisiei asupra oricarei încalcari a prezentei metodologii.

(18) Eventualele fraude sau tentative de frauda, alte nereguli în desfasurarea

Evaluarii Nationale, semnalate asistentilor de catre elevi sau sesizate de membrii

comisiei, de asistenti sau de catre delegatii Comisiei Nationale ori ai comisiei

judetene/ a municipiului Bucuresti, vor fi comunicate imediat presedintelui

comisiei. Acesta este obligat sa verifice si sa ia masurile ce se impun conform

prezentei metodologii. Aceste situatii sunt consemnate în procese-verbale, care se

Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în

anul scolar 2010-2011

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018: METODOLOGIA DE ORGANIZARE SI DESFASURARE

A EVALUARII NATIONALE PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A



Metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul scolar 2010-2011

13

arhiveaza împreuna cu documentele comisiei. Comisia judeteana/a municipiului

Bucuresti va fi informata, imediat, despre orice situatie speciala;

(19) În situatia în care, potrivit prevederilor prezentei metodologii, un elev este

eliminat din sala pentru frauda sau tentativa de frauda, presedintele marcheaza

pe lucrare, cu cerneala sau pix rosu, „frauda", pune nota 1 (unu) si semneaza.

(20) În timpul desfasurarii Evaluarii Nationale, în salile în care se desfasoara

proba scrisa au voie sa intre numai:

a) presedintele si membrii comisiei din unitatea de învatamânt;

b) persoane delegate de catre Comisia Nationala sau de catre comisia judeteana

/a municipiului Bucuresti pentru a controla desfasurarea corecta a Evaluarii

Nationale.

(21) Dupa ce îsi încheie lucrarile, elevii numeroteaza foile sub îndrumarea

asistentilor, numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în coltul din dreapta,

indicând pagina curenta si numarul total de pagini, de exemplu sub forma 3/5,

pentru pagina a treia, daca elevul a scris în total cinci pagini. Se vor numerota

toate paginile pe care elevul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar

câteva rânduri, partea nescrisa fiind barata de catre asistenti. Dupa încheierea

numerotarii, elevii predau asistentilor lucrarile si semneaza pentru confirmarea

predarii lucrarii si a numarului de pagini.

(22) La primirea lucrarilor, asistentii bareaza spatiile nescrise, verifica numarul

de pagini si îl trec în procesele-verbale de predare-primire pe care le semneaza

elevii, precum si în rubrica prevazuta pe prima pagina a lucrarii.

(23) La expirarea celor 120 de minute acordate, elevii predau lucrarile în faza în

care se afla, fiind interzisa depasirea timpului stabilit. Trei elevi ramân în sala

pâna la predarea ultimei lucrari.

(24) În cazul în care un candidat refuza sa predea lucrarea scrisa, acest lucru se

consemneaza într-un proces-verbal, semnat de cei doi asistenti si atrage dupa

sine eliminarea candidatului din examen. Candidatii aflati în aceasta situatie nu

vor fi notai la lucrarea respectiva, nu vor mai putea participa la probele

urmatoare, vor fi mentionati în lista finala ca ”eliminati” i nu li se va încheia

media la Evaluarea Naionala.

(25)Ciornele si lucrarile anulate se strâng separat si se pastreaza în unitatea de

învatamânt.

(26) La finalizarea desfasurarii probei, asistentii predau, sub semnatura, lucrarile

scrise presedintelui si celorlalti membri ai comisiei. Acestia verifica daca numarul

lucrarilor predate corespunde cu numarul semnaturilor din procesul-verbal de

predare a lucrarilor scrise, daca numarul de pagini al fiecarei lucrari coincide cu

cel înscris pe lucrare si în procesul-verbal si daca spatiile nescrise au fost barate.

Art.18. - (1) Pe masura ce se încheie sustinerea probelor scrise, toate lucrarile

scrise se transporta si se predau, de catre presedinte, însotit de un membru al

comisiei din unitatea de învatamânt, pe baza de proces-verbal, presedintelui si

secretarului din centrul zonal de evaluare.

(2) Odata cu lucrarile de la prima proba scrisa, se preda la centrul zonal de

evaluare si catalogul electronic, completat cu datele personale ale candidatilor.

VII. EVALUAREA LUCRARILOR

Art.19. – (1) Presedintele si un secretar al comisiei din centrul zonal de evaluare

primesc, pe baza de proces-verbal, lucrarile scrise aduse de delegatii de la fiecare

unitate de învatamânt arondata, spre a fi evaluate.

Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în

anul scolar 2010-2011

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018: METODOLOGIA DE ORGANIZARE SI DESFASURARE

A EVALUARII NATIONALE PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A



Metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul scolar 2010-2011

14

(2) Toate lucrarile primite în centrul zonal de evaluare la aceeasi disciplina, sunt

amestecate de catre presedintele si secretarul comisiei, apoi sunt grupate în

pachete si numerotate de la 1 la n. De regula, pachetele cuprind câte 100 de

lucrari. Pachetele de lucrari se introduc în dosare/plicuri, dupa ce pe fiecare

lucrare s-a scris si numarul de ordine al dosarului/plicului.

(3) Dosarele cu lucrarile numerotate sunt predate de presedinte sau de

secretar, cu proces-verbal de predare-primire, profesorilor evaluatori desemnati

de presedinte. Procesul-verbal contine data, ora, numele persoanelor care

predau/preiau lucrari, disciplina de examen, numarul lucrarilor

predate/preluate si numerele de ordine ale acestora.

(4) Înainte de începerea corectarii, presedintele si secretarul din centrul zonal

de evaluare au obligatia de a asigura, pentru fiecare disciplina la care se

organizeaza evaluarea, o sesiune de instruire pentru evaluatori. Scopul acestei

instruiri este de a diminua diferentele dintre evaluatori în aplicarea baremului de

evaluare si de notare. Se interzic interpretarile personale si efectuarea de

modificari în baremul de evaluare si de notare.

(5) Evaluarea lucrarilor scrise din fiecare pachet se efectueaza, pe baza

baremului de evaluare si de notare, în cadrul centrului zonal de evaluare, de doi

profesori evaluatori, care lucreaza, în mod obligatoriu, în sali separate, stabilite

de presedintele comisiei. În fiecare sala se afla cel putin trei profesori evaluatori.

Schimbarea lucrarilor de la primul evaluator la al doilea si invers se va face în

prezenta presedintelui sau a secretarului comisiei, mentionându-se datele de

identificare ale evaluatorului: numele si numerele lucrarilor corectate.

(6) Pe perioada evaluarii au voie sa intre în sali, în afara evaluatorilor însisi,

doar presedintele si secretarul comisiei judetene/a municipiului Bucuresti

presedintele si secretarul centrului zonal de evaluare, reprezentantii Comisiei

Nationale, persoane delegate de catre comisia judeteana/a municipiului

Bucuresti pentru a controla desfasurarea examenului.

(7) Toate borderourile, însotite de listele cu numerele lucrarilor si cu

distributia acestora pe evaluatori se arhiveaza de catre presedintele comisiei si

vor fi puse la dispozitia Comisiei Nationale pentru sondaje si analize postexamen.

(8) Lucrarile se evalueaza si se apreciaza de fiecare evaluator, separat,

respectându-se baremele de evaluare si de notare elaborate în cadrul Centrului

National de Evaluare si Examinare. La evaluarea lucrarilor scrise, profesorii

evaluatori nu vor face sublinieri sau mentiuni pe acestea. Evaluarea pe baza

baremului se înregistreaza în borderourile de evaluare, separat pentru fiecare

evaluator.

(9) Zilnic, dupa terminarea programului de evaluare si de notare, pachetele de

lucrari si borderourile individuale de notare, închise în plicuri sigilate, se predau,

cu proces-verbal asemanator celui de la alin. (3), presedintelui sau secretarului

comisiei, pentru a fi pastrate în dulapuri metalice, închise si sigilate.

(10) Procesele-verbale fac parte din documentele de examen si se pastreaza în

acelasi regim cu lucrarile scrise. Cheile si sigiliul de la fisetele în care sunt

depozitate lucrarile scrise si celelalte documente de examen vor fi pastrate

separat de catre presedinte si de unul dintre membrii comisiei.

Art. 20. - (1) Evaluarea lucrarilor se face cu respectarea stricta a baremului unic

de evaluare si de notare, pe baza unui punctaj pe scara 1-100, acordându-se 90

de puncte pentru raspunsurile corecte si complete si 10 puncte din oficiu. Dupa

evaluare, fiecare profesor stabileste nota prin împartirea la 10 a punctajului

obtinut de elev, fara rotunjire, si o trece pe lucrare.

Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în

anul scolar 2010-2011

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018: METODOLOGIA DE ORGANIZARE SI DESFASURARE

A EVALUARII NATIONALE PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A



15

(2) În cazul în care diferenta dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult un

punct, se calculeaza si se trece pe lucrare nota finala, calculata ca medie

aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, a notelor acordate de cei doi

profesori evaluatori. Aceasta nota este cea care se va lua în calcul pentru media

de admitere în clasa a IX-a.

(3) În cazul în care diferenta între notele acordate de catre cei doi profesori

evaluatori este mai mare de 1 punct, lucrarea va fi recorectata de alti doi

profesori evaluatori, stabiliti de presedintele comisiei, iar nota acordata de

acestia, va fi nota finala.

(4) Nota finala se trece pe lucrare si se semneaza de presedintele comisiei din

centrul zonal de evaluare.

Art. 21. - (1) Dupa ce toate lucrarile scrise la o disciplina au fost evaluate si

notate, acestea se deschid, în prezenta presedintelui, a secretarului, a membrilor

comisiei din centrul zonal de evaluare si a profesorilor evaluatori, iar notele finale

se înregistreaza imediat în catalogul electronic.

(2) Comisia din centrul zonal de evaluare calculeaza pentru fiecare candidat

media generala la evaluarea nationala, ca medie aritmetica, cu doua

zecimale,fara rotunjire, din notele obtinute la probe.

(3) Catalogul electronic, în forma tiparita, se preda de la centrul zonal de

evaluare la unitatea de învatamânt. Predarea-primirea se face între presedinti si

membrii comisiilor. Forma tiparita a catalogului electronic complet, în doua

exemplare, cu notele de la probele scrise si cu media generala, stampilat si

semnat de profesorii evaluatori, la rubrica prevazuta în acest scop, si de

presedintele si secretarul comisiei din centrul zonal de evaluare, se preda, cu

proces-verbal, presedintelui si celui de-al doilea delegat al comisiei din unitatea

de învatamânt.

(4) Comisia din unitatea de învatamânt comunica, prin afisare la sediul unitatii

de învatamânt, rezultatele examenului.

VIII. REZOLVAREA CONTESTATIILOR

Art.22. – 1) Contestatiile la probele scrise se depun si se înregistreaza la

unitatea de învatamânt, în perioada prevazuta de calendarul Evaluarii Nationale.

(2) Presedintele comisiei din unitatea de învatamânt, împreuna cu un

membru al comisiei, primesc contestatiile si le înregistreaza.

(3) Cererile prin care se contesta notele obtinute la evaluarea initiala, însotite

de un borderou în care se precizeaza numele candidatilor si

disciplina/disciplinele pentru care este depusa contestatia se înainteaza comisiei

din centrul zonal de evaluare, de catre un delegat al comisiei din unitatea de

învatamânt.

(4) Dupa centralizarea, în centrele zonale de evaluare, a cererilor prin care se

contesta notele obtinute la evaluarea initiala, lucrarile ale caror note initiale au

fost contestate se secretizeaza. Secretizarea se face, în toate centrele zonale de

evaluare din judet, cu acelasi tip de hârtie pusa la dispozitie de comisia

judeteana/a municipiului Bucuresti.

(5) Lucrarile se înainteaza, prin delegat, comisiei judetene /a municipiului

Bucuresti de contestatii, singura în masura sa acorde o noua nota lucrarii.

Totodata, se transmite un borderou în care se ment