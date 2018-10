Rezultate referendum 2018: Nu s-a depășit pragul de 30%!

Rezultate referendum 2018 - Prezenta la vot referendum 2018

Rezultate referendum 2018. Prezenta la vot referendum 2018. Realitatea.net vă oferă toate informaţiile, în timp real, privind referendumul pentru familie 2018!

Referendumul a picat. Prezenţa la vot a fost sub pragul de 30%!

Referendumul nu a fost validat. Prezenţa la vot la ora 21:00, la închiderea urnelor de vot, a fost de 20,41%.

UPDATE: Prezenţa la vot la ora 19:00 este de 18,87%. Prezenţa finală la Referendumul pentru familie vor fi anunţate la ora 22:30, de către Biroul Electoral Central.

Rezultate referendum 2018. UPDATE. Prezenţa la vot la ora 16:00 a fost de 15,21%. Vobim de o creştere de 4 procente.

Următoarele date BEC vor fi anunţate la ora 20:30 pentru ora de referinţă 19:00.

Numărul total al persoanelor care s-au prezentat la vot până la ora 16,00 este de 2.781.918, dintre care în mediul urban au votat 1.426.989, iar în mediul rural

În străinătate au votat până la ora 16,00 un număr de 87.563 de cetăţeni.

Potrivit BEC, în Bucureşti au votat 12,55% dintre alegători, respectiv 224.695 de persoane.

În Sectorul 1 s-au prezentat la urne 14,90% din totalul alegătorilor înscrişi în listele electorale, în Sectorul 2 - 13,21%, în Sectorul 3 - 10,49%, în Sectorul 4 - 12,79%, în Sectorul 5 - 11,49% şi în Sectorul 6 - 13,67%.

O prezenţă mai numeroasă la vot, până la ora 16,00, s-a înregistrat în judeţele: Suceava, Dâmboviţa, Bihor.

Judeţele în care s-a înregistrat o prezenţă redusă la vot sunt: Covasna, Harghita, Tulcea.

Prezenţa la urne la nivelul judeţelor a fost:

* Alba - 16,34%

* Arad - 15,62%

* Argeş - 13,86%

* Bacău - 16,34%

* Bihor - 21,39%

* Bistriţa-Năsăud - 18,94%

* Botoşani - 20,49%

* Brăila - 15,28%

* Braşov - 13,86%

* Buzău - 16,97%

* Călăraşi - 15,42%

* Caraş-Severin - 17,61%

* Cluj - 14,10%

* Constanţa - 11,64%

* Covasna - 6,47%

* Dâmboviţa - 21,46%

* Dolj - 17,91%

* Galaţi - 13,04%

* Giurgiu - 17,12%

* Gorj - 13,91%

* Harghita - 8,36%

* Hunedoara - 16,96%

* Ialomiţa - 14,20%

* Iaşi - 15,66%

* Ilfov - 14,08%

* Maramureş - 12,93%

* Mehedinţi - 18,59%

* Mureş - 11,48 %

* Neamţ - 20,29%

* Olt - 18,49%

* Prahova - 14,38%

* Sălaj - 15,57%

* Satu Mare - 11,05%

* Sibiu - 11,27%

* Suceava - 23,08%

* Teleorman - 15,58%

* Timiş - 13,91%

* Tulcea - 10,86%

* Vâlcea - 12,54%

* Vaslui - 14,13%

* Vrancea - 16,14%

Prezenţa la vot referendum 2018. Există o singură necunoscută la Referendumul din 6-7 octombrie 2018: prezența la vot. Va trece sau nu peste pragul de 30%, necesar ca referendumul să fie validat? Procesul de votare a intrat în a doua zi, răspunsul la întrebarea "Trece sau nu referendumul?" îl aflăm duminică la ora 21.00.

Rezultate referendum 2018. Prezenţa la vot referendum 2018. Prezența la vot a urcat la 11,67%, la ora 13.00, potrivit datelor oficiale ale Biroului Electoral Central (BEC).

Până la ora 13.00 au votat peste 2,1 milioane de români, dintre care aproape 240.000 pe listele suplimentare.

Rezultate referendum 2018. Prezenţa la vot referendum 2018. Cum s-a votat pe judeţe la:

Judeţe fruntaşe

– Dâmboviţa 17,03 %

– Bihor 15,99%

- Olt - 14,68%

– Botoşani 14,63%

– Mehedinţi 14,41%

Scandal uriaş în plin referendum pentru redefinirea familiei. Iniţiatorul proiectului de modificare a Cosntituţiei, Coalişia pentru Familie, acuză PSD-ul şi pe Liviu Dragnea că au boicotat scrutinul, în ciuda declaraţiilor publice de susţinere!

Acuzaţii extrem de grave la adresa principalului susţinător politic al referendumului pentru familie, PSD şi liderul acestuia, Liviu Dragnea.

"Ne aflăm în fața unui boicot generalizat al tuturor partidelor politice care au votat în Parlament legea de revizuire a Constituției României, ce face obiectul prezentului Referendum", spun cei de la Coaliţia pentru familie.

Iniţiatorul referendumului din aceste zile acuză explicit "boicotul realizat la nivelul întregii țări de către PSD" şi vorbeşte de "maniera superficială și neprofesionistă în care Referendumul a fost organizat":

"Comitetul de Inițiativă pentru promovarea propunerii legislative a cetățenilor privind revizuirea art. 48 alin. (1) din Constituția României, analizând datele existente până la acest moment pentru fiecare județ, precum și informațiile comunicate de cetățenii implicați în susținerea acestui demers, semnalăm evidența dovedită a faptului că ne aflăm în fața unui boicot generalizat al tuturor partidelor politice care au votat în Parlament legea de revizuire a Constituției României, ce face obiectul prezentului Referendum.

Pentru toți cei care au afirmat în mod fals, într-o campanie de dezinformare fără precedent de la Revoluția din 1989, că acest Referendum este al Partidului Social Democrat și al liderului său, Liviu Dragnea, devine acum evidentă, prin boicotul realizat la nivelul întregii țări de către PSD, falsitatea acestor afirmații. Acesta este dovedit și prin maniera superficială și neprofesionistă în care Referendumul a fost organizat, astfel încât nici măcar date elementare privitoare la obiectul referendumului nu au fost comunicate publicului românesc.

Trebuie să înțelegem că ne aflăm în situația în care toate îndemnurile la vot ale bisericilor și cultelor creștine din România sunt boicotate de partidele politice, în ciuda declarațiilor oficiale ale liderilor politici ale acestora. Campania masivă de dezinformare a întregului corp electoral român este dusă și astăzi, prin vectori politici, administrativi și mediatici, aflați sub influența partidelor politice.

Atragem atenția partidelor politice că cetățenii români sunt primii care au înțeles acest boicot politic, transmițându-ne efectele sale din fiecare județ din țară, fiind evidentă pentru toată lumea falsitatea declarațiilor publice ale liderilor în raport cu modul în care partidele au acționat în realitate.

Facem un ultim apel să înceteze imediat acest boicot politic generalizat la nivelul întregii țări, pentru că el este îndreptat direct și în primul rând împotriva creștinilor din România", spun cei de la Coaliţia pentru Familie într-un mesaj dat publicităţii duminică la prânz.

Văzând slaba prezenţă la vot până la această oră, susţinătorii familiei "tradiţionale" au scos la înaintare artileria grea.

Un sociolog spulberă planurile legate de referendum

Sociologul Barbu Mateescu nu are vești bune legate de validarea referendumului.

Românii refuză să iasă la referendum, astfel că până la ora 10 în a doua zi de referendum au votat 7,24% dintre români.

Sociologul Barbu Mateescu a făcut câteva precizări pentru REALITATEA TV.

"Astăzi în intervalul 7-10, au votat aproximativ 92.000 de persoane pe oră, pentru validare ar trebui să mai voteze încă 350.000 de persoane pe oră, un ritm de 4 ori mai mare decât cel înregistrat de dimineață. Acest lucru este puțin probabil.", a spus Barbu Mateescu.

Rezultate referendum 2018. Prezenţa la vot referendum 2018. Românii par mai deciși să meargă la referendum duminică decât în prima zi de vot: prezența a urcat la 7,24% până la ora 10.00.

Spre deosebire de sâmbătă dimineața, când prezența de vot a fost de 0,97% până la ora 10.00, duminică prezența a fost de 1,52% în primele trei ore de vot.

Este de așteptat ca trendul ascendent să continue până la următorul anunț al BEC (ora 14,30) dat fiind că oamenii merg la vot direct după terminarea slujbei religioase.

Rezultate referendum 2018. Prezenţa la vot referendum 2018. SURSE USR: Estimare prezență la vot la ora 13.00 din monitorizarea paralelă USR: 11,20%, potrivit eurodeputatului Cristian Ghinea.

În Capitală, prezența la vot a urcat la 7,31%, iar pe primul loc între județele active la vot a trecut Dâmbovița - 11,30%, urmat de Bihor - 10,39%, Dolj - 9,71% și Olt - 9,66%.



Rezultatele referendum 2018. Prezenţa la vot referendum 2018. Prezența la vot după prima zi de referendum a fost de doar 5,72%, potrivit datelor oferite de BEC la ora 22,30, valabile pentru închiderea urnelor de la ora 21.00. Secțiile de vot s-au deschis din nou, duminică la ora 7.00. Mobilizarea prin biserică va fi mult mai puternică azi, dată fiind slujba de duminică.

Potrivit BEC, s-au prezentat la referendum 1.046.583 români, mult sub nivelul de 5.685.517 necesar pentru validarea scrutinului.

Comparativ cu Referendumul din 2003, tot pentru modificarea Cosntituției și care a durat de asemenea două zile, prezența este mult mai slabă. La finalul primei zile de vot atunci, prezența a fost de 14,29%. În cea de-a doua zi prezența a ajuns la 54,46%.

Cum s-a votat pe județe: Cei mai mulți români s-au prezentat la urne în județele Bihor - 8,67%, Dâmbovița - 8,64%, Mehedinți - 7,50%, Caraș Severin - 7,33%.

În București, prezența la vot după prima zi de referendum a fost de 6,50%.

Rezultate referendum 2018. Prezenţa la vot referendum 2018. Prezența la vot a fost de 5,15% până la ora 19.00, ceea ce înseamnă o prezență de 942.381 români.

Prezența la vot la ora 16.00 a fost de 3,78%.

Județele fruntașe sunt: Bihor - 5,53%, Dâmbovița - 5,35%, Caraș Severin - 4,82%, Mehedinți - 4,81%, Dolj - 4,81%.

Prezența este extrem de firavă la ora 13.00 - mai precis doar 2,54% din românii cu drept la vot și-au exercitat, potrivit datelor anunțate de Biroul Electoral Central la 14,30.

Până la sâmbătă la ora 13.00 s-au prezentat la secțiile de vot 464.668 români. Dintre aceștia, 61.500 au votat pe liste suplimentare.

Județele fruntașe la prezența la vot (la ora 13.00) sunt Bihor (3,66%), Dâmbovița (3,47%), Caraș-Severin (3,36%), Brăila (3,17%).

Indiferența față de referendum este la cote maxime în județele: Harghita (1,02%), Covasna (1,12%), Satu Mare (1,47%), Maramureș (1,64%). Capitala a urcat peste medie la ora 13.00, până la 2,88%.

Rezultate referendum 2018. Prezenţa la vot referendum 2018.Prezență sub 1% după prime ore la nivel național, potrivit primelor date ale Biroului Electoral Central. Mai precis, prezența a fost de 0,97% la ora 10.00 - anunțul a fost făcut la 11,30.

Rezultate referendum 2018. Prezenţa la vot referendum 2018. Peste 18 milioane de români sunt aşteptaţi, sâmbătă și duminică, la referendumul de modificare a Constituţiei României pentru redefinirea familiei. Pentru ca referendumul sa fie valabil, la urne trebuie să se prezinte cel puţin 5.685.517 persoane cu drept de vot.

Referendumul pentru redefinirea familiei, care se desfăşoară pe 6 şi 7 octombrie 2018, între orele 7.00 – 21.00, are la bază iniţiativă cetăţenească demarată de Coaliţia pentru Familie, prima de după 1989. Iniţiativa, semnată de peste 3 milioane de români, vizează înlocuirea sintagmei "între soţi", după cum scrie, în prezent, la art. 48, alin. (1) al Constituţiei, cu căsătoria liber consimţită "între un bărbat şi o femeie".

Nu există niciun dubiu cu privire la înclinarea balanței la vot între DA și NU la Referendumul pentru redefinirea famililiei, dată fiind campania masivă făcută de adepții "familiei tradiționale". Singura incertitudine și miza reală a scrutinului este dacă se atinge pragul de 30% de prezență la vot necesar pentru validarea referendumului.

Numărul total de cetăţeni cu drept de vot la Referendumul pentru redefinirea famililiei, înscrişi în Registrul electoral, la data de 2 octombrie 2018, este de 18.951.721, din care 18.279.534 de alegători au domiciliul sau reşedinţa în ţară, inclusiv cetăţenii care vor împlini 18 ani până la data de 7 octombrie 2018.

Rezultate referendum 2018. Prezenţa la vot referendum 2018. Potrivit Legii 3/2000, pentru ca Referendumul pentru redefinirea familiei, să fie valabil, este necesară o prezenţă la urne a cel puţin 30% dintre persoanele înscrise pe listele electorale permanente, respectiv 5.685.517 persoane cu drept de vot, iar rezultatul referendumului este validat dacă opţiunile valabil exprimate reprezintă cel puţin 25% din cei înscrişi pe listele electorale permanente, adică minimum 4.737.930 persoane.

Un sondaj CURS (Centrul de Sociologie Urbană și Regională) realizat între 20 septembrie și 1 octombrie pe un eșantion de 1067 de persoane reprezentativ pentru populația României cu drept de vot în vârstă de 18 ani estimează o prezență la vot de 34%. Dintre cei care au exprimat o părere, 90% au spus că vor vota pentru modificare.

Rezultate referendum 2018. Prezenţa la vot referendum 2018. Prezența la referendumurile anterioare

19 mai 2007. Referendum pentru demiterea președintelui Traian Băsescu - 44,45% (invalidat)

25 noiembrie 2007. Referendum pentru schimbarea sistemului de vot din România – 26,51% (invalidat)

22 noiembrie 2009. Două referendumuri pentru trecerea la un Parlament unicameral și pentru reducerea numărului de parlamentari la maximum 300 de persoane – 50,95%

29 iulie 2012. Referendum pentru demiterea președintelui României – 46,24% (invalidat)

Rezultate referendum 2018. Prezenţa la vot referendum 2018. Orele la care se anunță prezența la vot

Biroul Electoral Central a stabilit programul de monitorizare şi de informare a opiniei publice asupra prezenţei la vot la Referendumul pentru redefinirea familiei, din 6 şi 7 octombrie, orele la care informaţiile vor fi disponibile şi date publicităţii în cele două zile prin afişare pe site-ul BEC fiind 11,30, 14,30, 17,30, 20,30 şi 22,30.

Potrivit hotărârii BEC, transmiterea datelor privind prezenţa la vot către sistemul informatic se realizează numai de către preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare.

BEC va transmite datele referitoare la prezenţa la vot la 11,30 pentru ora 10,00; la 14,30 - pentru ora 13,00; la 17,30 - pentru ora 16,00; la 20,30 - pentru ora 19,00; la 22,30 - pentru ora 21,00.

Surse: Se ia în calcul reducerea bazei de calcul la prezență. Luarea în calcul doar a cetăţenilor cu domiciliul în România pentru stabilirea pragului electoral la Referendumul din 6-7 octombrie 2018 reduce cvorumul cu 201.656 voturi, de la 5.685.516 persoane, la 5.483.860, cât reprezintă 30 la sută din cifrele anunțată de AEP.

În ultimele comunicate de presă de săptămâna aceasta, Autoritatea Electorală Permanentă a furnizat două date în ceea ce priveşte numărul persoanelor cu drept de vot.

Rezultate referendum 2018. Prezenţa la vot referendum 2018. AEP a anunțat că 18.951.721 de persoane sunt înscrise în Registrul electoral şi 18.279.534 de persoane au domiciliul în ţară, fără să precizeze clar care este numărul de persoane la care se va referi atunci când va stabili pragul referendumului.

Surse din Autoritatea Permanentă au declarat pentru G4Media.ro că AEP se va raporta în comunicările pentru public la cifra cea mai mică, adică la numărul de persoane cu domiciliul în țară înscrie în registrul electoral.

Proiectul de lege privind revizuirea Constituţiei fost adoptat, pe 9 mai 2017, de Camera Deputaţilor. După un an de zile, Senatul a votat, pe 11 septembrie 2018, în calitate de for decizional, iniţiativa cetăţenească de revizuire a Legii Fundamentale potrivit căreia familia se întemeiază pe căsătoria între un bărbat şi o femeie, nu pe cea consimţită între soţi.

În prezent, căsătoria între persoane de același sex nu este permisă în România, așa cum este prevăzut în articolul 258 din Codul Civil. Dacă definiția familiei va fi schimbată în textul Constituției, modificarea Legii Fundamentale va fi ulterior mult mai dificilă decât a Codului Civil.

Referendum pentru familie. Întrebarea care va fi adresată românilor la referendumul pentru redefinirea familiei va fi: "Sunteţi de acord cu legea de revizuire a Constituţiei României în forma adoptată de Parlament?".



Alegătorii trebuie să răspundă „da” sau „nu”.



CUM ARATĂ BULETINUL DE VOT pentru Referendumul pentru familie



Dragnea votează DA la referendum. Se teme de posibilitatea legalizării căsătoriei om - animal



Rezultate referendum 2018. Prezenţa la vot referendum 2018. MAE organizează, pentru referendumul pentru familie, 378 secţii de votare în străinătate, din care 192 pe lângă misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale, iar 185 în alte locaţii, cele mai multe fiind în Italia, Spania şi Republica Moldova. Cele mai multe secţii de votare vor fi organizate în Italia (58), Spania (47), Republica Moldova (35), Statele Unite ale Americii (32), Marea Britanie (19), Franţa (15) şi Germania (14).

Vladimir Drăghia: "În ziua referendumului, nu votaţi, faceţi dragoste. Sau măcar sex"



Referendumul va costa 163,712 milioane de lei, potrivit unui anunţ al Guvernului.

Infracţiunile electorale se aplică şi la Referendum. Avertismentul MAI



Reprezentanţii MAI precizează faptul că îndeamnă cetăţenii să sesizeze dacă identifică nereguli la vot, întrucât infracţiunile electorale şi contravenţiile se aplică şi în cazul unui Referendum, subliniind că fiecare persoană are dreptul să voteze o singură dată.



„Contravenţiile, precum şi infracţiunile electorale prevăzute de Codul Penal care se aplică în mod corespunzător şi în cazul faptelor săvârşite cu prilejul unui Referendum. Structurile Ministerului Afacerilor Interne sunt pregătite să soluţioneze cu celeritate orice sesizare privind săvârşirea unor contravenţii sau infracţiuni, sens în care îndemnăm cetăţenii să ne sesizeze de fiecare dată când deţin informaţii despre o au asemenea faptă”, a spus comisarul-şef de poliţie Monica Dajbog, în cadrul unei declaraţii de presă.



Rezultate referendum 2018. Prezenţa la vot referendum 2018. Potrivit Monicăi Dajbog, cetăţenii pot vota în localitatea de domiciliu la secţia de votare unde sunt arondaţi, conform listelor electorale permanente, iar cei care sunt plecaţi în altă localitate, pot să-şi exercite dreptul la vot la orice secţie de votare din localitatea unde se află, fiind trecuţi pe lista suplimentară. Spre exemplu o persoană care are domiciliul în Bucureşti şi în zilele referendumului se află în Bucureşti, poate vota doar la secţia unde este arondată, nu la altă secţie din Capitală.



„Dacă însă persoana, care are domiciliul în Bucureşti, în ziua votării se află într-o altă localitate decât cea de domiciliu, poate să îşi exercite dreptul de vot la orice secţie de votare din localitatea unde se află, urmând sa fie trecută pe lista electorală suplimentară. Vă reamintim că fiecare cetăţean cu drept de vot are dreptul să voteze o singură dată, chiar dacă scrutinul se desfăşoară pe durata a 2 zile. Fac această menţiune pentru a elimina orice confuzie!”, a mai spus sursa citată.

Dan Vasile Mihale: Ce se ascunde în spatele referendumului pentru redefinirea familiei



Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor care nu au carte de identitate valabilă şi doresc să participe la referendum, Monica Dajbog informează că serviciile pentru evidenţa persoanelor vor lucra cu publicul atât sâmbătă, cât şi duminică între orele 7 şi 21.



„Nu au dreptul să voteze debilii şi alienaţii mintal puşi sub interdicţie şi nici persoanele condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale. Persoanele netransportabile din cauză de boală sau invaliditate care vor să voteze, precum şi cele deţinute în baza unui mandat de arestare preventivă, asupra cărora s-a luat măsura arestului la domiciliu sau care execută o pedeapsă privativă de libertate, dar care nu şi-au pierdut drepturile electorale, pot vota prin intermediul urnei speciale”, mai spune reprezentantul Ministerului de Interne.

Zdrobitor! Ce vor face cititorii realitatea.net la referendumul pentru familie