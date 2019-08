REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Report uriaș la tragerea JOKER de duminică, 18 august 2019

Duminică, 18 august 2019, are loc o nouă extragere Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. REALITATEA.NET îţi va arăta numerele câştigătoare la extragerea LOTO de duminică, 18 august 2019.

Duminică, 18 august 2019, are loc o nouă extragere Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.



REPORT LA JOKER: APROXIMATIV 3 MILIOANE EURO







Duminică, 18 august 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 15 august, Loteria Română a acordat 14.984 de câștiguri în valoare totală de 1.907.561,07 lei.



La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 3,56 milioane lei (aproximativ 755.000 euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat în valoare de peste 2,82 milioane lei (aproximativ 600.000 euro), informează loto.ro.



La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 14,15 milioane lei (aproximativ 3 milioane euro).



La Super Noroc, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 31.600 lei.



LOTERIA ROMÂNĂ ÎȚI SCHIMBĂ VIAȚA



La extragerea Loto 5/40 de joi, 15 august 2019, s-a câștigat premiul de categoria I, în valoare de 842.770,60 lei. Biletul norocos a fost jucat la agenția 32-007 din Sibiu și a fost completat cu o variantă simplă la Loto 5/40 și o variantă la Super Noroc, informează loto.ro.



La extragerea Loto 6/49 de joi, 15 august 2019, la categoria a II-a s-au înregistrat trei câștiguri a câte 95.665,30 lei. Unul dintre biletele norocoase a fost jucat la o agenție din Brașov și a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 și o variantă la Noroc. Cel de-al doilea bilet câștigător a fost jucat la o agenție din Galați și a fost completat tot cu trei variante simple la Loto 6/49 și o variantă la Noroc, iar cel de-al treilea bilet câștigător a fost jucat la o agenție din Timișoara și a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49.



Tot joi, 15 august 2019, un alt premiu semnificativ s-a înregistrat și la categoria a III-a, la Noroc, în valoare de 66.970,80 lei. Biletul norocos a fost jucat la agenția 72-009 din sector 2, București, și a fost completat cu 3 variante simple la Loto 6/49 și 2 variante la Noroc Plus.



Seria câștigurilor majore la extragerile loto din 15 august a fost completată de premiul de categoria I la Noroc Plus, în valoare de 32.677,70 lei. Biletul norocos a fost jucat la agenția 73-004 din sector 3, București, și a fost completat cu 2 variante simple la Joker și 8 variante la Noroc Plus. Pe lângă premiul de categoria I, jucătorul norocos a mai câștigat, pe același bilet, 5 premii de categoria a II-a și 2 premii de categoria a III-a la Noroc Plus, valoarea totală a câștigului fiind de 65.045,06 lei.