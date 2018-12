REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. NUMERELE CÂŞTIGĂTOARE, joi, 13 decembrie 2018

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Report uriaş la JOKER, joi, 13 decembrie 2018

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Joi, 13 decembrie 2018, a avut loc o nouă extragere Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. REALITATEA.NET îţi arată numerele câştigătoare la extragerea LOTO de joi, 13 decembrie 2018.

Iată care sunt numerele câştigătoare la tragerea loto de joi, 13 decembrie 2018:

Joker: 32, 6, 25, 24, 42 + 6

Noroc Plus: 7 5 6 2 6 2

Loto 5/40: 27, 4, 34, 20, 12, 35

Super Noroc: 5 2 3 1 5 9

Noroc: 8 1 3 0 9 4 1

Loto 6/49: 32, 41, 43, 25, 1, 19



Joi, 13 decembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce, la tragerile loto de duminică, 9 decembrie 2018, Loteria Română a acordat 15.796 de câştiguri în valoare totală de 1.286.356,65 lei.



SUPLIMENTAR 100.000 DE LEI LA CATEGORIA I LA LOTO 6/49



Pentru tragerea Loto 6/49 de joi, 13 decembrie 2018, Loteria Română suplimentează fondul de câştiguri al categoriei I cu 100.000 de lei, informează loto.ro.



La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de aproximativ 800.000 de lei (aproximativ 172.000 de euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,37 milioane lei (peste 295.000 de euro).



La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 2,8 milioane lei (peste 612.200 de euro), iar la Noroc Plus, la aceeaşi categorie, este în joc un report în valoare de peste 47.400 lei (peste 10.200 de euro).



La Loto 5/40 se înregistrează, la categoria I, un report în valoare de peste 683.000 de lei (aproximativ 147.000 de euro), iar la Super Noroc, la aceeaşi categorie, este în joc un report în valoare de aproximativ 181.000 de lei (aproximativ 39.000 de euro).



La tragerea Joker de duminică, 9 decembrie 2018, la categoria a II-a s-a înregistrat un câştig în valoare de 420.717,43 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din sectorul 1, Bucureşti, şi a fost completat cu două variante simple la Joker şi o variantă la Noroc Plus, informează loto.ro.



De asemenea, la tragerea Loto 6/49 din data de 9 decembrie, la categoria a II-a s-au înregistrat două câştiguri a câte 63.276 lei. Unul dintre biletele norocoase a fost jucat la o agenţie din Făgăraş, jud. Braşov, şi a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49. Cel de-al doilea bilet a fost jucat la o agenţie din sectorul 3, Bucureşti, şi a fost completat cu o variantă simplă la Loto 6/49 şi o variantă la Noroc.