REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Report uriaş la LOTO 6/49, duminică, 19 august 2018

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Duminică, 19 august 2018, va avea loc o nouă extragere Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. REALITATEA.NET îţi va arăta numerele câştigătoare la extragerea LOTO de duminică, 19 august 2018.

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,76 milioane lei (peste 593.000 de euro), iar la Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 677.600 de lei (peste 145.400 de euro), informează loto.ro.



REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 1,53 milioane lei (peste 330.000 de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 860.000 de lei (peste 187.500 de euro). La Noroc Plus, se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 314.400 lei (peste 67.400 de euro).



REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. La Loto 5/40, se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 91.000 de lei (peste 19.600 de euro) iar la Super Noroc, la aceeaşi categorie, este în joc un report în valoare de peste 87.000 de lei (peste 18.600 de euro), informează loto.ro.



Caravana LOTO 6/49 călătoreşte prin toată ţara, în perioada 30 iulie-26 august şi premiază jucătorii la LOTO 6/49.



REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. În perioada 30 iulie-26 august, Caravana Loto 6/49 călătoreşte prin ţară pentru a premia jucători la Loto 6/49 din toate judeţele ţării.



Pentru că este sezon estival, în luna august, la fiecare sfârşit de săptămână, Caravana Loto 6/49 va fi prezentă şi pe litoral.



Pentru Caravana Loto 6/49, Loteria Română pune la bătaie 300 de premii în valoare totală de 300.000 de lei.



REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Fiecare jucător care va fi surprins de echipa Caravanei Loto 6/49 cu un bilet jucat şi validat pentru următoarea tragere Loto 6/49 va primi, pe loc, un premiu în valoare de 100 de lei.