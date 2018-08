REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. NUMERELE CÂŞTIGĂTOARE la LOTO, duminică, 12 august 2018

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. NUMERELE CÂŞTIGĂTOARE la LOTO, joi, 9 august 2018

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Duminică, 12 august 2018 , are loc o nouă extragere Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. REALITATEA.NET îţi arată numerele câştigătoare la extragerea LOTO de duminică, 12 august 2018. Tragerile loto de duminica, 12 august, vor avea loc incepand cu ora 17:00 si vor fi transmise inregistrat, pe TVR1, in cadrul emisiunii „Lozul cel Mare”, incepand cu ora 00:00

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Duminica, 12 august, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 9 august, Loteria Romana a acordat 11.936 de castiguri in valoare totala de 510.713,31 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2,19 milioane lei (peste 472.800 de euro) iar la Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 678.000 de lei (peste 146.000 de euro).

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. La Joker, la categoria I este in joc un report in valoare de peste 1,26 milioane lei (peste 272.300 de euro) iar la categoria a II-a reportul este in valoare de peste 801.500 de lei (peste 172.600 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 268.400 de lei (peste 61.600 de euro).

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de aproximativ 26.000 de lei (peste 5.500 de euro) iar la Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 93.500 de lei (peste 20.100 de euro).

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Joi, 9 august 2018, a avut loc o nouă extragere Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.



Iată numerele câştigătoare la LOTO:

Joker: 26, 28, 40, 21, 24 + 5



Loto 5/40: 23, 21, 38, 35, 28, 9



Noroc: 7 9 5 3 7 6 8



Super Noroc: 3 8 1 2 6 1



Noroc Plus: 9 3 0 8 0 1



Loto 6/49: 41, 42, 25, 28, 38, 30



REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Joi, 9 august, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce, la tragerile loto de duminică, Loteria Română a acordat 18.686 de câştiguri în valoare totală de 925.421,34 lei.



REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. La Loto 6/49, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 1,97 milioane lei (peste 426.000 de euro), iar la Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de aproximativ 647.000 de lei (aproximativ 140.000 de euro), informează loto.ro.



REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. La categoria I a jocului Joker se înregistrează un report de peste 1,15 milioane lei (peste 249.400 de euro), iar la categoria a II-a, se înregistrează un report în valoare de peste 777.300 de lei (peste 168.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 278.600 de lei (peste 60.200 de euro).



REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de aproximativ 80.000 de lei (aproximativ 17.300 de euro), informează loto.ro.



REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. La tragerea Loto 5/40 de duminică, 5 august, s-a câştigat premiul de categoria I în valoare de 126.811,20 lei. Biletul norocos a fost jucat la agenţia 74-084 din Bucureşti şi a fost completat cu 4 variante simple la Loto 5/40.