REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Ce s-a întâmplat la extragerea LOTO de joi - 7 iunie 2018

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. REPORT record la Joker, joi, 31 mai 2018

Joi, 7 iunie 2018, a avut loc o nouă extragere Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. REALITATEA.NET îţi arată care sunt numerele câştigătoare la extragerea LOTO de joi, 7 iunie 2018. UPDATE: Marele premii la LOTO 6 din 49 și JOKER nu au fost câștigate, ele sunt reportate pentru extragerea de duminică.

Loto 6/49: 43, 4, 38, 25, 16, 46

Noroc: 2 2 0 1 9 5 3

Loto 5 din 40: 8, 28, 19, 31, 30, 33

Super Noroc: 6 0 1 3 6 0

Joker: 5, 4, 35, 36, 31 /20

Noroc Plus: 1 7 7 4 8 8

LOTO, LOTO 6 din 49: JOKER – CEL MAI MARE REPORT DIN ISTORIA ACESTUI JOC

La categoria I a jocului Joker se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc: peste 20 milioane lei (peste 4,3 milioane de euro).

In cazul in care s-ar castiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui joc.

PREMII MARI IN JOC

La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 5,1 milioane lei (peste 1,1 milioane de euro). La Noroc, se inregistreaza un report cumulat in valoare de aprox. 165.000 de lei (aprox. 35.500 de euro).

La categoria a II-a a jocului Joker se inregistreaza un report in valoare de peste 122.600 lei (aprox. 26.400 euro) iar la Noroc Plus este in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 25.700 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 125.300 de lei (aprox. 27.000 de euro) iar la Super Noroc este in joc un report cumulat de peste 50.100 lei (peste 10.700 de euro).

Iată care sunt REZULTATELE LOTO de duminică, 3 iunie:

Joker: 28, 34, 18, 29, 22 +1

Noroc Plus: 2 3 5 1 3 3

Loto 5/40: 2, 8, 23, 6, 31, 39

Super Noroc: 6 4 1 2 9 4

Noroc: 3 4 1 5 1 8 1

Loto 6/49: 1, 11, 47, 22, 36, 46

Jocul Loto 6/49

La Loto 6/49 s-au inregistrat 66.065 castiguri, in valoare totala de peste 3,73 milioane lei(801.600 de euro).

Jocul Noroc

La Noroc s-au inregistrat 746 castiguri, in valoare totala de peste 1,98 milioane de lei (peste 425.600 de euro).

Jocul Joker

La Joker s-au inregistrat 107.560 de castiguri, in valoare totala de peste 5,57 milioane lei (peste 1,19 milioane de euro).

Jocul Noroc Plus

La Noroc Plus s-au inregistrat 18.829 castiguri in valoare totala de peste 807.000 de lei (peste 173.000 de euro).

Jocul Loto 5/40

La Loto 5/40 s-au inregistrat 523 de castiguri, in valoare totala de peste 1 milion de lei (peste 226.000 de euro).

Jocul Super Noroc

La Super Noroc s-au inregistrat 4.631 de castiguri, in valoare totala de peste 69.600 de lei (aproximativ 15.000 de euro).

Jocul Pronosport

La Pronosport s-au inregistrat 107 castiguri, in valoare totala de peste 24.000 lei (aproximativ 5.200 de euro).

Joi, 31 mai 2018, a avut loc o nouă extragere Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Iată numerele câştigătoare la LOTO:

Joker: 31, 41, 35, 21, 22 +20

Noroc Plus: 9 5 5 9 3 0

Loto 5/40: 11, 10, 17, 32, 18, 15

Super Noroc: 3 9 1 5 2 8

Noroc: 2 0 2 9 0 5 9

Loto 6/49: 24, 33, 19, 28, 35, 4



Joi, 31 mai, au loc ultimele trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc din această lună, după ce, la tragerile loto de duminică, 27 mai, Loteria Română a acordat 25.575 de câştiguri în valoare totală de 3.814.459,50 lei.



La categoria I a jocului Joker se înregistrează cel mai mare report din istoria acestui joc: aproximativ 19,95 milioane lei (peste 4,3 milioane de euro). În cazul în care s-ar câştiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui joc, informează loto.ro.



În luna mai, pentru fiecare tragere Loto 6/49, Loteria Română a suplimentat fondul de câştiguri al categoriei I cu cate 50.000 de lei, ceea ce se va întâmpla şi în cazul ultimei speciale a lunii.



La Loto 6/49, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 4,46 milioane lei (peste 963.500 de euro). La Noroc, la categoria N-3, se înregistrează un report în valoare de aprox. 89.000 de lei (peste 19.200 de euro).



La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 61.300 lei (peste 13.200 de euro) iar la categoria a II-a un report în valoare de aproximativ 50.000 de lei (peste 10.800 de euro). La Super Noroc, la categoria I, reportul este de peste 31.600 lei (peste 6.800 de euro), informează loto.ro.



Ziua de 27 mai s-a dovedit a fi o zi norocoasă pentru mulţi jucători la loto.



Astfel, la tragerea Noroc, la categoria I, s-a înregistrat un câştig în valoare de 1.006.653,16 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Piatra Neamţ şi a fost completat cu 7 variante la Noroc şi o schemă cod 57 (22 de variante) la Loto 6/49. Pe lângă premiul de categoria I, posesorul biletului norocos a obţinut şi câştigul de categoria N+3, în valoare de 382.918,60 lei, şi 8 câştiguri de categoria a IV-a, suma totală câştigată fiind de 1.389.811,76 lei.



La tragerea Joker, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câştig în valoare de 716.841,32 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din jud. Vâlcea şi a fost completat cu o variantă simplă. Câştigul de categoria a III-a, la Joker, în valoare de 118.082,07 lei, a fost obţinut pe un bilet jucat la o agenţie din Bârlad, completat cu 3 variante simple. Pe lângă premiul de categoria a III-a, posesorul biletului norocos a obţinut şi două câştiguri de categoria a IV-a, suma totală câştigată fiind de 120.649,07 lei.



La tragerea Noroc Plus, la categoria I, s-a înregistrat un câştig în valoare de 304.111,54 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din jud. Teleorman şi a fost completat cu o variantă simplă la Joker şi o variantă la Noroc Plus.