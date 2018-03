REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Report record la extragerea Joker duminică, 18 martie 2018

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Duminică, 18 martie 2018, va avea loc o nouă extragere Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. REALITATEA.NET îţi va arăta numerele câştigătoare la extragerea LOTO de duminică, 18 martie 2018.

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Duminică, 18 martie 2018, va avea loc o nouă extragere Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. REALITATEA.NET îţi va arăta numerele câştigătoare.



REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. REPORT RECORD LA JOKER: PESTE 3,8 MILIOANE EURO



REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. La categoria I a jocului Joker, se înregistrează cel mai mare report din istoria acestui joc.



REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Duminică, 18 martie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce, la tragerile loto de joi, 15 martie, Loteria Română a acordat 18.926 de câştiguri în valoare totală de 1.339.397,35 lei.



REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. JOKER – CEL MAI MARE REPORT DIN ISTORIA ACESTUI JOC



REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. La categoria I a jocului Joker, se înregistrează cel mai mare report din istoria acestui joc: peste 17,86 milioane lei (peste 3,8 milioane euro). În cazul în care s-ar câştiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui joc, informează loto.ro.



PREMII MARI ÎN JOC



REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 4 milioane lei (peste 864.700 de euro). La Noroc, este în joc un report cumulat în valoare de peste 1 milion de lei (peste 214.500 de euro).



REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 32.000 de lei (peste 6.800 de euro).



REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. La Super Noroc, la aceeaşi categorie, reportul este în valoare de peste 159.000 de lei (peste 34.100 de euro), informează loto.ro.



LOTERIA ROMÂNĂ ÎŢI SCHIMBĂ VIAŢA!



REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. La tragerea Loto 5/40 de joi, 15 martie, s-a câştigat premiul de categoria I, în valoare de 381.906 lei pe un bilet jucat la agenţia 26-031 din Târgu Mureş.



REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Tot joi, 15 martie, s-a câştigat premiul de la categoria N-3 a jocului Noroc, în valoare de 259.555,07 lei, pe un bilet jucat la agenţia 04-025 din Oneşti, jud. Bacău.