REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. NUMERELE CÂŞTIGĂTOARE la LOTO duminică 11 martie 2018

Report uriaş la LOTO, joi, 8 martie 2018

Duminică 11 martie 2018, are loc o nouă extragere Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. REALITATEA.NET îţi arată numerele câştigătoare la extragerea LOTO de duminică 11 martie 2018.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste trei milioane lei. La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,24 milioane lei.

In urma tragerii Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 16,78 milioane de lei, fiind cel mai mare report din istoria jocului. La Noroc Plus, la aceeași categorie, se înregistrează un report în valoare de peste 36.000 de lei.

La Loto 5/40 se înregistrează la categoria I un report de peste 260.000 de lei, iar la Super Noroc, la aceeași categorie, reportul este in valoare de aproximativ 160.000 de lei.

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49 -duminică 11 martie 2018. Iată numerele câștigătoare!

Loto 6/49

Joker

Loto 5 din 40

Noroc

Super Noroc

Noroc Plus

Joi, 8 martie 2018, a avut loc o nouă extragere Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Iată numerele câştigătoare:

Joker: 35, 45, 13, 4, 24 +2

Noroc Plus: 1 7 7 0 9 3

Loto 5/40: 17, 28, 29, 24, 16, 21

Super Noroc: 5 2 3 3 2 9

Noroc: 4 0 4 5 8 6 2

Loto 6/49: 12, 4, 24, 42, 31, 2



Joi, 8 martie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc după ce, la tragerile loto de duminică, 4 martie, Loteria Română a acordat 35.446 de câştiguri în valoare totală de 1.876.927,86 lei.



JOKER – CEL MAI MARE REPORT DIN ISTORIA ACESTUI JOC



La categoria I a jocului Joker, se înregistrează cel mai mare report din istoria acestui joc: peste 17,32 milioane lei (peste 3,7 milioane euro).



În cazul în care s-ar câştiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui joc.



PREMII MARI ÎN JOC



La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 3 milioane de lei (peste 659.500 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,24 milioane de lei (peste 266.000 de euro).



Loto 5/40 înregistrează, la categoria I, un report de peste 257.300 lei (peste 55.200 de euro), iar la Super Noroc, la aceeaşi categorie, reportul este în valoare de peste 150.500 de lei (peste 32.300 de euro).



LOTERIA ROMÂNĂ ÎŢI SCHIMBĂ VIAŢA!



La tragerea suplimentară Loto 5/40, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câştig în valoare de 94.142,60 lei (peste 20.200 de euro). Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Drăgăşani, jud. Vâlcea, şi a fost completat cu patru variante simple la Loto 5/40 şi o variantă la Super Noroc, informează loto.ro.



La Noroc, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câştig în valoare de 79.593,97 lei (peste 17.000 de euro). Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Caracal şi a fost completat cu o variantă simplă la Loto 6/49 şi o variantă la Noroc, informează loto.ro.



Trei câştiguri remarcabile a câte 71.182,17 lei (peste 15.200 euro) s-au înregistrat şi la categoria a II-a a tragerii principale Loto 6/49. Cele trei bilete norocoase au fost fiecare completate cu cate 3 variante simple şi au fost jucate la agenţii loto din Blaj, Codlea (jud. Brasov) şi Sighetu Marmaţiei.