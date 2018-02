REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. NUMERELE CÂŞTIGĂTOARE la LOTO duminică, 18 februarie

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Report uriaş la LOTO duminică, 18 februarie 2018

Duminică, 18 februarie 2018, va avea loc o nouă extragere Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. REALITATEA.NET îţi va arăta numerele câştigătoare la extragerea LOTO de duminică, 18 februarie 2018.

REPORT DE APROXIMATIV 3,5 MILIOANE EURO LA CATEGORIA I A JOCULUI JOKER



Duminică, 18 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc după ce, la tragerile loto de joi, 15 februarie, s-au înregistrat 13.998 de câştiguri în valoare totală de 1.361.477,20 lei.



În urma tragerii de joi la Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 709.000 lei (peste 151.500 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,15 milioane lei (peste 246.700 de euro), informează loto.ro.



La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 16,11 milioane lei (aproximativ 3,5 milioane de euro).



La Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 136.000 de lei (peste 29.200 de euro).



LOTERIA ROMÂNĂ ÎŢI SCHIMBĂ VIAŢA!



La tragerea Loto 5/40 de joi, 15 februarie, s-a câştigat premiul de categoria I în valoare de peste 583.000 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Craiova şi a fost completat cu o schemă redusă cod 17 (9 numere - 30 de variante). Pe lângă premiul de categoria I, posesorul biletului norocos a obţinut şi 4 câştiguri de categoria a III-a, informează loto.ro.



S-a câştigat şi premiul de categoria I la Noroc Plus, în valoare de peste 132.000 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Roman şi a fost completat cu 10 variante la Joker şi o variantă la Noroc Plus. Pe lângă premiul de categoria I, posesorul biletului norocos a obţinut şi un câştig de categoria a VIII-a la Joker.