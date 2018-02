REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49 15 februarie 2018

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Joi, 15 februarie 2018, a avut loc o nouă extragere Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. NUMERELE EXTRASE joi, 15 februarie 2018:

REZULTATE LOTO 15 februarie 2018: Loto 6/49:

REZULTATE LOTO 15 februarie 2018: LOTO 5 din 40:

REZULTATE LOTO 15 februarie 2018: Joker:

REZULTATE LOTO 15 februarie 2018: Noroc:

REZULTATE LOTO 15 februarie 2018: Super Noroc:

REZULTATE LOTO 15 februarie 2018: Noroc Plus:

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Fondul de câştiguri, suplimentat cu jumătate de miliard

Joi, 15 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 11 februarie, s-au inregistrat 28.095 de castiguri in valoare totala de 11.248.929,99 lei.

Urmare a castigarii premiului de categoria I la Loto 6/49, in valoare de 9.325.973,81 lei (2 milioane de euro), Loteria Romana a decis suplimentarea fondului de castiguri al categoriei I cu suma de 500.000 de lei.

Reamintim faptul ca biletul norocos a fost jucat la agentia 22-042 din Iasi si a fost completat cu 3 variante simple, pretul biletului fiind de numai 14,50 lei.

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,1 milioane lei (peste 236.000 de euro).

In urma tragerii Joker de duminica, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 15,95 milioane de lei (peste 3,42 milioane de euro). La Noroc Plus a ramas in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 122.000 de lei (peste 26.200 de euro).

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Loto 5/40 inregistreaza, la categoria I, un report de peste 529.500 de lei (peste 113.700 de euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 133.200 de lei (peste 28.600 de euro).

Ziua de 11 februarie s-a dovedit a fi, pana acum, cea mai norocoasa zi din acest an. Pe langa castigarea premiului de categoria I la Loto 6/49 si la celelalte jocuri s-au inregistrat castiguri semnificative:

categoria a II-a la Joker – 519.905,60 lei; biletul norocos a fost jucat la agentia 35-049 din Timisoara si a fost completat cu o varianta simpla la Joker

categoria a II-a la Loto 5/40 – 175.649 lei; biletul norocos a fost jucat la agentia 76-065 din sector 6 Bucuresti si a fost completat cu 4 variante simple

categoria a II-a la Noroc – 79.140,65 lei; biletul norocos a fost jucat la agentia 24-111 din Baia Mare si a fost completat cu o varianta simpla la Loto 6/49 si doua variante la Noroc

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Joi 1 februarie 2018.

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. NUMERELE EXTRASE joi, 1 februarie 2018:

Loto 6/49: 37 34 27 46 4 28

LOTO 5 din 40: 2 25 20 1 40 35

Joker: 26 34 2 28 11 + 14

Noroc: 5 2 1 7 8 4 1

Super Noroc: 1 3 6 7 9 0

Noroc Plus: 4 4 1 7 4 8

Report de aproximativ 3,3 milioane de euro la Joker si de aproximativ 1,7 milioane de euro la Loto 6/49

Joi, 1 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de duminica, 28 ianuarie, Loteria Romana a acordat 25.710 castiguri in valoare totala de 1.083.122 lei.

In urma tragerii de duminica, 28 ianuarie, la Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 7,76 milioane de lei (aproximativ 1,7 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1 milion lei (peste 224.000 de euro).

In urma tragerii Joker de duminica, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 15,3 milioane lei (peste 3,27 milioane de euro), iar la Noroc Plus, la aceeasi categorie, se inregistreaza un report in valoare de peste 80.600 de lei (peste 17.200 de euro).

Loto 5/40 inregistreaza la categoria I un report de peste 316.500 de lei (peste 67.800 de euro) iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, reportul este in valoare de peste 120.600 lei (peste 25.800 de euro).

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. NUMERELE EXTRASE duminică, 28 ianuarie 2018:

Loto 6/49: 18, 34, 5, 28, 33, 2

LOTO 5 din 40: 11, 33, 13, 14, 16, 10

Joker: 16, 28, 6, 5, 32 / 4

Noroc: 1066925

Super Noroc: 751368

Noroc Plus: 875028

Report de peste 3,23 milioane de euro la Joker si de peste 1,56 milioane de euro la Loto 6/49

Duminica, 28 ianuarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de joi, 25 ianuarie, Loteria Romana a acordat 14.727 de castiguri in valoare totala de 1.131.026,25 lei.

In urma tragerii de joi, 25 ianuarie, la Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 7,2 milioane de lei (peste 1,56 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 977.000 lei (peste 209.000 de euro).

In urma tragerii Joker de joi, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 15,11 milioane de lei (peste 3,23 milioane de euro), iar la Noroc Plus, la aceeasi categorie, se inregistreaza un report in valoare de peste 68.700 de lei (peste 14.700 de euro).

Loto 5/40 inregistreaza la categoria I un report de peste 264.700 de lei (peste 56.700 de euro) iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, reportul este in valoare de peste 117.000 lei (peste 25.000 de euro).

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Joi, 25 ianuarie 2018.

Joker: 8, 12, 33, 1, 38 + 1

Noroc Plus: 2 8 1 1 5 3



Loto 5/40: 8, 14, 2, 17, 10, 1

Super Noroc: 5 7 1 9 1 5

Noroc: 7 3 0 3 6 5 6

Loto 6/49: 48, 10, 17, 31, 25, 29



REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. NUMERELE EXTRASE duminică, 14 ianuarie 2018:

Loto 6/49: 16 36 34 30 43 27

LOTO 5 din 40: 2 22 23 10 24 33

Joker: 29 40 43 13 35 +9

Noroc: 5 4 2 9 6 8 1

Super Noroc: 2 0 2 2 7 1

Noroc Plus: 0 4 0 4 2 1

Duminica, 14 ianuarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de joi, 11 ianuarie, Loteria Romana a acordat 15.276 castiguri in valoare totala de 556.412,88 lei.

LOTO, LOTO 6 din 49. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 5,78 milioane de lei (peste 1,24 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,29 milioane de lei (peste 278.000 de euro).

In urma tragerii Joker de joi, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 14,45 milioane de lei (peste 3,11 milioane de euro). La Noroc Plus a ramas in joc, la categoria I, un report in valoare de aproximativ 27.000 de lei.

Loto 5/40 inregistreaza, la categoria I, un report de aproximativ 100.000 de lei (aproximativ 21.000 de euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de aproximativ 105.000 de lei (peste 22.600 de euro).

LOTO, LOTO 6 din 49. Numere norocoase

LOTO, LOTO 6 din 49. Data nașterii este un moment important din viața omului, momentul nașterii indică trăsături de personalitate, predispoziții la afecțiuni și numere norocoase. Numerele norocoase sunt o șansă de câștig, așadar alege să pui la Loto și numerele care îți sunt predestinate să te ajute.

Oamenii născuți în luna ianuarie sunt foarte grijulii,cooperanți,cu spirit întreprinzător. Numerele norocoase ale celor născuți în ianuarie se consideră a fi 1,7,3,15,39,94. De asemenea,cei născuți în ziua de miercuri sunt favorizați,deoarece aceasta este ziua norocoasă a primei luni din an.

Luna lui Făurar este luna visătorilor,aceștia fiind favorizați în zilele de vineri,ziua norocoasă a lunii Februarie. Numerele norocoase pentru cei născuți în această lună sunt 2,6,4,7,19,66. Foarte determinați și atenți la cei din jur,oamenii născuți în această lună au tendințe de autoimpunere și le place să fie în continuă dezvoltare personală.

LOTO, LOTO 6 din 49. Luna martie este luna persoanelor cu har,cu mult talent,dar și cu multe lupte interioare. Numerele lor norocoase sunt 3,33,8,17,19,71. Peștii au șanse mari de câștig în zilele când se simt siguri pe ei.

Persoanele născute în luna aprilie sunt persoane foarte strașnice,puternice,echilibrate și,de obicei,cu mult noroc. Așadar,ar trebui să își încerce norocul cu următoarele numere:1,9,43,22,3,10.

Luna mai este luna persoanelor care s-au născut pentru a fi conducători,pentru a-i organiza pe ceilalți. Nu le place să piardă și de cele mai multe ori au noroc din plin la jocurile Loto. Încearcă-ți norocul cu următoarele numere:7,55,63,8,69,9.

Visătorii lunii iunie nu sunt cele mai ahtiate după jocurile de noroc,însă pentru cele care vor să vadă dacă pot câștiga ceva atât de ușor să încerce numerele 5,13,77,91,42,6.

LOTO, LOTO 6 din 49. Persoanele născute în luna iulie sunt foarte familiste și statornice,de aceea vor căuta să ofere totul în familie. Vor să aibă cât mai mult,nu pentru ei,ci pentru toți cei dragi. Deci,orice vine cu foarte puțin efort este bine primit,iar numerele lor norocoase sunt 2,9,51,11,34,46.

Puternicii lunii august nu vor neapărat câștiguri atât de ușoare,căci sunt în stare să se ocupe singuri de asta,dar le place luxul și au noroc. Așadar,nu ezita să îți încerci norocul cu următoarele numere:10,33,14,45,9,1.

Persoanele născute în luna septembrie sunt mai sceptice când vine vorba de încercat norocul,dar atunci când se hotărăsc,au șanse la fel de mari ca oricine. Așa că,ar putea să încerce cu numerele 5,30,93,16,45,24.

Luna octombrie este destinată persoanelor foarte diplomate,sincere,prezentabile și cu simțul umorului foarte bine dezvoltat. Nu sunt neapărat persoane care să adore jocurile de noroc,dar atunci când o fac ar trebui să încerce cu numerele 6,9,53,29,7,14.

LOTO, LOTO 6 din 49. Persoanele născute în zilele friguroase de noiembrie,sunt persoane foarte norocoase. Nu ar trebui să ezite să joace la Loto mai des,au mari șanse de câștiguri mari. Iată și numerele lor norocoase:11,51,86,33,2,4.

Cei născuți în luna decembrie joacă la Loto doar din curiozitate sau distracție. Asta nu înseamnă că nu au șanse de câștig,așadar iată cu ce numere ar trebui să încerce 18,5,10,36,22,49.

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. NUMERELE EXTRASE joi, 11 ianuarie 2018:

REZULTATE LOTO 11 IANUARIE 2018. LOTO JOKER 22 20 12 42 15 + 12

REZULTATE LOTO 11 IANUARIE 2018. LOTO NOROC PLUS: 8 2 6 6 5 7

REZULTATE LOTO 11 IANUARIE 2018. LOTO 5 din 40: 39 11 14 20 9 23

REZULTATE LOTO 11 IANUARIE 2018. LOTO SUPER NOROC: 3 1 0 2 4 7

REZULTATE LOTO 11 IANUARIE 2018. LOTO NOROC: 3 6 9 1 1 9 8

REZULTATE LOTO 11 IANUARIE 2018. LOTO 6 din 49: 35 20 10 31 3 32

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Report de peste 3 milioane de euro la Joker

Joi, 11 ianuarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de duminica, 7 ianuarie, Loteria Romana a acordat 24.420 de castiguri in valoare totala de 1.136.038,18 lei.

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. In urma tragerii de duminica, 7 ianuarie, la Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 5,52 milioane de lei (aproximativ 1,2 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,26 milioane de lei (peste 273.000 de euro).

In urma tragerii Joker de duminica, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 14,32 milioane de lei (peste 3 milioane de euro), iar la Noroc Plus, la aceeasi categorie, se inregistreaza un report in valoare de peste 18.000 de lei.

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Loto 5/40 inregistreaza la categoria I un report de peste 65.000 de lei (peste 14.000 de euro) iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, reportul este in valoare de peste 102.500 de lei (peste 22.000 de euro).

REZULTATE LOTO 7 ianuarie 2018: Numerele câştigătoare la LOTO 6 din 49, JOKER şi NOROC

Rezultate LOTO JOKER: 42, 8, 1, 41, 2 / 19

Rezultate LOTO 5 din 40: 37, 27, 29, 18, 22, 7

Rezultate LOTO NOROC: 909617

Rezultate LOTO NOROC PLUS: 8 6 9 3 4 2

Rezultate LOTO SUPER NOROC: 0 4 0 3 5 3

Rezultate LOTO 6 din 49: 4, 12, 5, 19, 33, 2

Rezultate loto: report important la Joker și Loto 6 din 49

Duminica, 7 ianuarie - noi trageri loto, dupa ce la tragerile loto de joi, 4 ianuarie, s-au inregistrat 17.193 de castiguri in valoare totala de peste 573.400 de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 5,1 milioane de lei (peste 1,1 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,2 milioane lei (aproximativ 260.000 de euro).

In urma tragerii Joker de joi, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 14,14 milioane de lei (peste 3 milioane de euro) iar la Noroc Plus, la aceeasi categorie, se inregistreaza un report in valoare de peste 7.400 lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 24.800 de lei (peste 5.300 de euro) iar la Super Noroc, la categoria I, reportul este de peste 99.600 de lei (peste 21.500 de euro).

REZULTATE LOTO: Cât s-a câștigat în 2017

In 2017, Loteria Romana a acordat 6.671.358 de premii in valoare totala de peste 209,28 milioane de euro.

In luna decembrie a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 647.615 premii in valoare totala de peste 97,64 milioane de lei (aproximativ 21 milioane de euro), dupa cum urmeaza:

Jocul Loto 6/49

La Loto 6/49 s-au inregistrat 89.851 de castiguri, in valoare totala de peste peste 12 milioane de lei (peste 2,57 milioane de euro).

Jocul Noroc

La Noroc s-au inregistrat 985 de castiguri, in valoare totala de peste 532.000 de lei (peste 114.000 de euro).

Jocul Joker

La Joker s-au inregistrat 83.506 de castiguri, in valoare totala de peste 2,73 milioane de lei (peste 586.000 de euro).

Jocul Noroc Plus

La Noroc Plus s-au inregistrat 12.325 de castiguri in valoare totala de peste 393.000 de lei (peste 84.000 de euro).

Jocul Loto 5/40

La Loto 5/40 s-au inregistrat 838 de castiguri, in valoare totala de peste 1 milion de lei (aproximativ 220.000 de euro).

Jocul Super Noroc

La Super Noroc s-au inregistrat 5.367 de castiguri, in valoare totala de peste 96.475 de lei (peste 20.700 de euro).

Jocul Pronosport

La Pronosport s-au inregistrat 10 de castiguri, in valoare totala de peste 34.000 de lei (peste 7.300 de euro).

Jocul Prono-S

La Prono_S s-au inregistrat 18 castiguri, in valoare totala de peste 13.300 de lei (aproximativ 3.000 de euro).

Jocul Videoloterie

S-au inregistrat peste 454.700 castiguri, in valoare totala de peste 80,80 milioane de lei (peste 17,34 milioane de euro).

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. NUMERELE EXTRASE joi, 4 ianuarie 2018

Loto 6/49 8 27 47 2 25 3

Joker 33 12 42 7 30 + 8

Loto 5 din 40 3 36 6 20 2 24

Noroc 3 7 4 5 4 4 8

Super Noroc 8 1 7 6 3 6

Noroc Plus 2 9 4 9 4 9

NUMERE LOTO 31 DECEMBRIE 2017. LOTO JOKER tragere principală: 44 29 8 14 17 + 3

NUMERE LOTO 31 DECEMBRIE 2017. LOTO JOKER tragere suplimentară: 41 14 7 31 37 + 2

NUMERE LOTO 31 DECEMBRIE 2017. LOTO NOROC PLUS 6 5 7 6 4 7

NUMERE LOTO 31 DECEMBRIE 2017. LOTO 5 din 40 tragere principală 15 6 1 19 10 13

NUMERE LOTO 31 DECEMBRIE 2017. LOTO 5 din 40 tragere suplimentară 17 28 20 37 24 23

NUMERE LOTO 31 DECEMBRIE 2017. LOTO SUPER NOROC 1 3 9 1 3 7

NUMERE LOTO 31 DECEMBRIE 2017. LOTO 6 din 49 tragere principală 43 36 2 42 32 28

NUMERE LOTO 31 DECEMBRIE 2017. LOTO 6 din 49 tragere suplimentară 5 44 12 9 29 16

NUMERE LOTO 31 DECEMBRIE 2017. LOTO NOROC 7 7 3 3 4 7 6

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Revelionul și Loteria Română aduc mai multe șanse de câștiguri.

În ultima zi a anului, Loteria Română organizează extragerile speciale pe care le așteaptă toată lumea. Astfel, vom avea trageri duble pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40.

Pe data de 31 decembrie, Loteria Romana organizeaza Tragerile Speciale Loto de Anul Nou. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, Loteria Romana organizeaza doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara.

Pentru cea de-a doua tragere, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I dupa cum urmeaza:

Loto 6/49 – 200.000 de lei

Joker – 100.000 de lei

Loto 5/40 – 50.000 de lei

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Ajunul Crăciunului, duminică, 24 decembrie.

Loto 6/49: 18, 33, 17, 12, 44, 28

Joker: 39, 31, 33, 42, 27 / 20

Loto 5 din 40: 33, 38, 24, 13, 6, 22

Noroc: 9972092

Super Noroc: 376564

Noroc Plus: 904170

LOTO. LOTO 6 din 49. LOTO 6/49. LOTO CRĂCIUN. LOTO 24 decembrie.

LOTO. LOTO 6 din 49. LOTO 6/49. LOTO CRĂCIUN. LOTO 24 decembrie. Cand vine vorba despre numere norocoase in functie de zodie, trebuie sa stii ca te poti baza pe acestea in orice situatie din viata de zi cu zi.

LOTO. LOTO 6 din 49. LOTO 6/49. LOTO CRĂCIUN. LOTO 24 decembrie. Numere norocoase in functie de zodie

LOTO. LOTO 6 din 49. LOTO 6/49. LOTO CRĂCIUN. LOTO 24 decembrie. Berbec

Despre Berbec se spune ca este unul dintre cele mai norocoase semne ale zodiacului. Daca esti nascuta in aceasta zodie, trebuie sa stii ca trebuie sa nu iei decizii importante in zilele de 3, 12, 14 si 21. Numerele care iti poarta noroc sunt 45, 33 si 27. Asadar, incearca sa tii cont de aceste informatii atunci cand esti pusa in fata unor situatii mai complicate.

LOTO. LOTO 6 din 49. LOTO 6/49. LOTO CRĂCIUN. LOTO 24 decembrie. Taur

Persoanele nascute in zodia Taur sunt guvernate de elementul pamant, ceea ce inseamna ca au nevoie de stabilitate in viata lor. Daca esti nascuta in aceasta zodie, trebuie sa stii ca in zilele de 1, 9, 21 si 28 ai noroc in cariera sau la bani. Cat despre numerele care iti poarta ghinion, este important sa te feresti de 17, 33 si 49.

LOTO. LOTO 6 din 49. LOTO 6/49. LOTO CRĂCIUN. LOTO 24 decembrie. Gemeni

Persoanele nascute in aceasta zodie sunt foarte vorbarete si se pricep la afaceri. Daca esti o nativa a zodiei Gemeni, trebuie sa nu iei decizii importante in zilele de 13, 17, 21 si 24. Daca vrei sa ai parte de mai mult noroc in viata ta, trebuie sa fii atenta la tot ce are legatura cu numerele 12, 18, 26 si 35.

LOTO. LOTO 6 din 49. LOTO 6/49. LOTO CRĂCIUN. LOTO 24 decembrie. Rac

Se spune ca persoanele nascute in zodia Rac sunt foarte sensibile si au nevoie de atentie. Daca esti o nativa a acestei zodii, trebuie sa eviti discutiile neplacute, in special in zilele de 7, 13, 20 si 30. Daca vrei sa ai parte de mai mult noroc in dragoste sau bani, trebuie sa tii cont de numerele 1, 11, 17, 26 si 29.

LOTO. LOTO 6 din 49. LOTO 6/49. LOTO CRĂCIUN. LOTO 24 decembrie. Leu

Persoanele nascute in aceasta zodie stiu sa se impuna in orice mediu social sau profesional. Daca esti o nativa a zodiei Leu, este indicat sa nu iei decizii importante in zilele de 7, 10, 25 si 29. Daca vrei sa ai mai mari sanse sa evoluezi in cariera, este esential sa profit de zilele de 11, 18 si 30. Fereste-te de orice ale legatura cu numerele 42 si 38.

LOTO. LOTO 6 din 49. LOTO 6/49. LOTO CRĂCIUN. LOTO 24 decembrie. Fecioara

Persoanelor nascute in aceasta zodie le place sa vorbeasca foarte mult despre ele, sunt foarte atente la detalii si au o minte iscusita. Daca esti o nativa a acestei zodii, este bine sa te feresti de numerele 4, 7 si 13. In schimb, in zilele de 3, 11 si 25 s-ar putea sa ai noroc la bani sau in cariera. Incearca sa te feresti de orice are legatura cu numerele 41 si 35.

LOTO. LOTO 6 din 49. LOTO 6/49. LOTO CRĂCIUN. LOTO 24 decembrie. Balanta

Persoanele nascute in aceasta zodie au tendinta sa viseze cu ochii deschisi. Daca esti o nativa a acestei zodii, iti place luxul si vrei sa ai o viata cat mai linistita. Asadar, este bine sa nu iei decizii importante in zilele de 12 si 23. Zilele care iti poarta noroc sunt 4, 11 si 20. Daca nu vrei sa ai mari probleme de-a lungul vietii, fereste-te de acele lucruri care au legatura cu numerele 40 si 34.

LOTO. LOTO 6 din 49. LOTO 6/49. LOTO CRĂCIUN. LOTO 24 decembrie. Scorpion

Persoanele nascute in aceasta zodie au o minte agera si sunt foarte atente la detalii. Daca esti nascuta in aceasta zodie, este clar ca nu iti place ca alte persoane sa iti dea ordine. Asadar, zilele cele mai bune ca sa faci progrese in cariera sunt 1, 11, 17 si 21. Trebuie sa nu iei decizii importante in zilele de 13 si 20 si ar fi bine sa te feresti de orice are legatura cu numerele 37 si 44.

LOTO. LOTO 6 din 49. LOTO 6/49. LOTO CRĂCIUN. LOTO 24 decembrie. Sagetator

Persoanele nascute in aceasta zodie au o fire impulsiva, dar sunt foarte destepte. Stiu cum sa reactioneze in aproape orice situatie si nimic nu este prea dificil pentru ele. Daca esti o nativa a acestei zodii, trebuie sa profiti de zilele de 9, 19 si 28. Nu este indicat sa iei decizii importante in zilele de 1 sau 10 si ar fi bine sa te feresti de orice are legatura cu numerele 40, 44 si 29.

LOTO. LOTO 6 din 49. LOTO 6/49. LOTO CRĂCIUN. LOTO 24 decembrie. Capricorn

Persoanele nascute in aceasta zodie sunt foarte ambitioase si atente la detalii. Daca esti o nativa a acestei zodii si iti doresti sa faci progrese in cariera, trebuie sa stii ca iti poarta noroc zilele de 4, 13, es, 18 si 29. In schimb, nu este indicat sa iei decizii importante in zilele de 14, 20 si 30. Fereste-te de orice are legatura cu numerele 33, 48 si 50.

LOTO. LOTO 6 din 49. LOTO 6/49. LOTO CRĂCIUN. LOTO 24 decembrie. Varsator

Persoanele nascute in aceasta zodie au tendinta sa fie visatoare si sa se gandeasca foarte mult la viitorul lor. Daca esti o nativa a acestei zodii, trebuie sa stii ca zilele de 5, 9 si 26 iti poarta noroc. NU lua decizii de viitor in zilele de 10 si 13 si evita discutiile legate de bani in zilele de 18 si 25. Fereste-te de orice are legatura cu numerele 36 si 55.

LOTO. LOTO 6 din 49. LOTO 6/49. LOTO CRĂCIUN. LOTO 24 decembrie. Pesti

Pe ultimul loc din articolul despre numere norocoase in functie de zodie se afla zodia Pesti. La fel ca persoanele nascute in zodia Rac, persoanele nascute in aceasta zodie sunt mai sensibile si au nevoie de atentie. Daca esti o nativa a acestei zodii, incearca sa nu iei decizii legate de bani sau de cariera in zilele de 18 si 13. Zilele de 5, 7 si 19 iti poarta noroc in orice domeniu al vietii. Trebuie sa te feresti de orice are legatura cu numerele 25, 33, 40 si 59, conform andreearaicu.ro.

LOTO. LOTO 6 din 49. LOTO 6/49. LOTO CRĂCIUN. LOTO 24 decembrie. Extragere specială de Crăciun

Pe data de 24 decembrie, in Ajunul Craciunului, Loteria Romana organizeaza Tragerile Speciale Loto de Craciun. Pentru aceste trageri, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, dupa cum urmeaza:

Loto 6/49 – 100.000 de lei

Joker – 50.000 de lei

Loto 5/40 – 25.000 de lei

La tragerile loto de joi, 21 decembrie, Loteria Romana a acordat 12.650 de castiguri in valoare totala de 755.106,87 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,9 milioane de lei (peste 411.700 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1 milion de lei (peste 220.300 de euro).

In urma tragerii Joker de joi, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 13,1 milioane de lei (peste 2,84 milioane de euro). La Noroc Plus a ramas in joc, la aceeasi categorie, un report in valoare de peste 53.600 de lei (peste 11.500 de euro).

Loto 5/40 inregistreaza la categoria I un report de peste 72.600 de lei (peste 15.600 de euro), iar la Super Noroc, la categoria I, reportul este de peste 89.000 de lei (peste 19.200 de euro).

LOTO. LOTO 6 din 49. LOTO 6/49. LOTO CRĂCIUN. LOTO 24 decembrie. LOTERIA CRACIUNULUI

Duminica, 24 decembrie, au loc tragerile pentru desemnarea biletelor castigatoare la Loteria Craciunului pentru care Loteria Romana a pus in joc 210 castiguri in valoare totala de 300 de lei, dupa cum urmeaza:

10 castiguri a cate 10.000 de lei

200 de castiguri a cate 1.000 de lei

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Joi, 21 decembrie 2017.

Loto 6/49: 19 46 30 33 36 17

Joker: 36 29 35 9 30 + 14

Loto 5 din 40: 21 6 35 31 24 9

Noroc: 8 1 4 8 4 8 0

Super Noroc: 1 4 0 1 9 1

Noroc Plus: 9 1 9 3 3 7

La tragerile loto de duminica, 17 decembrie, Loteria Romana a acordat 16.090 de castiguri in valoare totala de 782.339,07 lei.

Loteria Romana suplimenteaza cu cate 100.000 de lei fondul de castiguri al categoriei I pentru fiecare din tragerile Loto 6/49 din perioada 7-21 decembrie

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,56 milioane de lei (peste 337.000 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 990.100 de lei (peste 213.600 de euro).

In urma tragerii Joker de duminica, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 13 milioane de lei (peste 2,81 milioane de euro). La Noroc Plus a ramas in joc, la aceeasi categorie, un report in valoare de peste 45.100 de lei (peste 9.700 de euro).

Loto 5/40 inregistreaza la categoria I un report de peste 40.700 de lei (peste 8700 de euro), iar la Super Noroc, la categoria I, reportul este de peste 87.000 de lei (peste 18.700 de euro).

La tragerea Loto 5/40 de duminica, 17 decembrie, s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 96.867,92 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 15-66 din orasul Racari, jud. Dambovita si a fost completat cu patru variante simple la Loto 5/40 si o varianta la Super Noroc.

Trageri Speciale Loto 6/49 Report de peste 2,57 milioane de euro la Joker

Duminica, 26 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de joi, 23 noiembrie, Loteria Romana a acordat 11.174 de castiguri in valoare totala de 1.157.255,12 lei.

Trageri Speciale Loto 6/49

Duminica, 26 noiembrie, vor avea loc trageri duble la Loto 6/49. Astfel, cu acelasi bilet, jucatorii vor participa la doua trageri: o tragere principala si una suplimentara. Pentru cea de-a doua tragere, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I cu suma de 100.000 de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 4,6 milioane de lei (aproximativ 1 milion de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de aproximativ 800.000 de lei (aproximativ 170.000 de euro).

In urma tragerii Joker de joi, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 12 milioane de lei (peste 2,57 milioane de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de aproximativ 141.000 de lei (peste 30.000 de euro). La Noroc Plus a ramas in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 58.200 de lei.

La Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 70.400 de lei.

La tragerea Loto 5/40 de joi, 23 noiembrie, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 633.292,40 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 02-038 din Arad si a fost completat cu o schema redusa cod 25 care presupune 66 de variante.

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Joi, 23 noiembrie.

LOTO 6 din 49: 30, 10, 11, 45, 15, 37

LOTO 5 DIN 40: 25, 23, 38, 37, 27, 16

SUPER NOROC: 756607

NOROC: 6450416.

NOROC PLUS: 6 1 8 4 6 5

JOKER: 43 41 17 18 29 1

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de aproximativ 4,4 milioane de lei (peste 956.000 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 748.500 de lei (peste 161.000 de euro).

În urmă tragerii Joker de joi, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 11,88 milioane de lei (peste 2,56 milioane de euro), iar la categoria a II-a, la același joc, reportul este de peste 116.450 de lei. La Noroc Plus a rămas în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 50.800 de lei.

Loto 5/40 înregistrează la categoria I un report de peste 590.000 de lei (aproximativ 127.000 de euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 68.100 de lei.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 19 NOIEMBRIE 2017

Loto 6/49: 8 15 30 42 39 35

Joker: 16 17 33 11 22

Loto 5 din 40: 7 26 14 35 6 12

Noroc: 3 8 0 9 4 4 3

Super Noroc: 6 8 2 7 2 2

Noroc Plus: 5 5 1 1 4 0.

LOTO, LOTO 6/49, LOTO 6 din 49: Rezultate în primele șase luni ale anului

In primele sase luni ale acestui an, Loteria Romana a acordat 3.260.422 de premii in valoare totala de peste 99,23 milioane de euro

In luna iunie a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 497.343 de premii in valoare totala de peste 65,23 milioane de lei (peste 14,31 milioane de euro), dupa cum urmeaza:



Jocul Loto 6/49

La Loto 6/49 s-au inregistrat 70.196 de castiguri, in valoare totala de peste 3,87 milioane de lei (peste 850.000 de euro).



Jocul Noroc

La Noroc s-au inregistrat 755 de castiguri, in valoare totala de peste 408.000 de lei (aproximativ 90.000 de euro).



Jocul Joker

La Joker s-au inregistrat 46.906 castiguri, in valoare totala de peste 1,27 milioane de lei (peste 280.000 de euro).

Jocul Noroc Plus

La Noroc Plus s-au inregistrat 9.843 de castiguri in valoare totala de peste 240.000 de lei (peste 52.700 de euro).



Jocul Loto 5/40

La Loto 5/40 s-au inregistrat 780 de castiguri, in valoare totala de aproximativ 310.000 de lei (aproximativ 68.000 de euro).



Jocul Super Noroc

La Super Noroc s-au inregistrat 4.729 de castiguri, in valoare totala de peste 173.000 de lei (aproximativ 38.000 de euro).



Jocul Prono-S

La Prono_S s-au inregistrat 10 de castiguri, in valoare totala de aproximativ 6.000 de lei (peste 1.300 de euro).



Jocul Videoloterie

S-au inregistrat 364.124 de castiguri, in valoare totala de peste 58,94 milioane de lei (aproximativ 13 milioane de euro).

LOTO, LOTO 6/49, LOTO 6 din 49: Se câștigă cu 3 numere la LOTO 6/49?

[ R ] : Incepand cu data de 2 mai 2010 la Loto 6/49 se poate castiga si cu 3 numere

Cele patru categorii de castiguri la jocul LOTO 6/49 sunt urmatoarele:

Categoria 1 - toate cele 6 numere extrase

Categoria 2 - 5 numere din cele 6 extrase

Categoria 3 - 4 numere din cele 6 extrase

Categoria 4 - 3 numere din cele 6 extrase

LOTO, LOTO 6/49, LOTO 6 din 49: Cum se câștigă la Noroc?

[ R ]: Categoriile de castiguri pentru acest joc sunt urmatoarele:

Categoria 1 - toate cele 7 cifre ale numarului (tot numarul in ordine)

Categoria 2 - ultimele 6 cifre ale numarului (in ordine)

Categoria 3 - ultimele 5cifre ale numarului (in ordine)

Categoria 4 - ultimele 4cifre ale numarului (in ordine)

Categoria 5 - ultimele 3cifre ale numarului (in ordine)

Categoria N + 3 - tot numarul + 3

Categoria N - 3 - tot numarul - 3

LOTO, LOTO 6/49, LOTO 6 din 49: Care sunt categoriile de câștiguri la Joker?

[ R ]: La jocul JOKER castigurile se atribuie dupa cum urmeaza:

Categoria 1 - toate cele 5 numere din primul set si Joker-ul

Categoria 2 - toate cele 5 numere din primul set

Categoria 3 - oricare 4 numere din cele 5 ale primului set si Joker-ul

Categoria 4 - oricare 4 numere din cele 5 ale primului set

Categoria 5 - oricare 3 numere din cele 5 ale primului set si Joker-ul

Categoria 6 - oricare 3 numere din cele 5 ale primului set

Categoria 7 - oricare 2 numere din cele 5 ale primului set si Joker-ul

Categoria 8 - oricare numar din cele 5 ale primului set si Joker-ul

LOTO, LOTO 6/49, LOTO 6 din 49: Cum se câștigă la Noroc Plus?

[ R ]: Categoriile de castiguri pentru acest joc sunt urmatoarele:

Categoria 1 - toate cele 6 ale numarului (tot numarul in ordine)

Categoria 2 - primele 5 cifre ale numarului sau ultimele 5 cifre ale numarului (in ordine)

Categoria 3 - primele 4 cifre ale numarului sau ultimele 4 cifre ale numarului (in ordine)

Categoria 4 - primele 3 cifre ale numarului sau ultimele 3 cifre ale numarului (in ordine)

Categoria 5 - primele 2 cifre ale numarului sau ultimele 2 cifre ale numarului (in ordine)

LOTO, LOTO 6/49, LOTO 6 din 49: La SUPER LOTO 5/40 se poate castiga cu 3 numere din cele 6 extrase?

[ R ]: Categoriile de castiguri la SUPER LOTO sunt urmatoarele:

Categoria 1 - 5 numere din primele 5 extrase

Categoria 2 - 5 numere din toate cele 6 numere extrase

Categoria 3 - 4 numere din toate cele 6 numere extrase

LOTO, LOTO 6/49, LOTO 6 din 49: Cum se câștigă la Super Noroc?

[ R ]: Categoriile de castiguri la SUPER NOROC sunt urmatoarele:

Categoria 1 - toate cele 6 cifre ale numarului (tot numarul in ordine)

Categoria 2 - primele 5 cifre ale numarului sau ultimele 5 cifre ale numarului (in ordine)

Categoria 3 - primele 4 cifre ale numarului sau ultimele 4 cifre ale numarului (in ordine)

Categoria 4 - primele 3 cifre ale numarului sau ultimele 3 cifre ale numarului (in ordine)

Categoria 5 - primele 2 cifre ale numarului sau ultimele 2 cifre ale numarului (in ordine)

LOTO, LOTO 6/49, LOTO 6 din 49: Prețuri

LOTO 6/49

pretul unei variante simple este de 4,80 lei

-pret tipizat (bilet de joc) 0,1 lei

NOROC

pretul unei variante simple este de 2,40 lei

JOKER

pretul unei variante simple este de 3,20 lei

-pret tipizat (bilet de joc) 0,1 lei

NOROC PLUS

pretul unei variante simple este de 1,20 lei

LOTO 5/40

pretul unei variante simple este de 1,60 lei

-pret tipizat (bilet de joc) 0,1 lei

SUPER NOROC

pretul unei variante simple este de 0,80 lei

LOTO, LOTO 6/49, LOTO 6 din 49: numere norocoase în funcție de zodie

Berbec

Element: Foc

Ziua norocoasă: marți

Numere: 22-25-31-35-2-17

Taur

Element: Paământ

Ziua norocoasă: vineri

Numere: 8-19-29-1-3-4

Gemeni

Element: Aer

Ziua norocoasă: miercuri

Numere: 1-27-41-5-7-8

Rac

Element: Apă

Ziua norocoasă: luni

Numere: 2-15-16-36-35-14

Leu

Element: Foc

Ziua norocoasă: duminică

Numere: 12-17-21-45-9-7

Fecioară

Element: Pământ

Ziua norocoasă: miercuri

Numere: 1-18-24-4-5-25

Balanță

Element: Aer

Ziua norocoasă: vineri

Numere: 6-15-35-48-7-10

Scorpion

Element: Apă

Ziua norocoasă: marți

Numere: 4-16-48-1-5-16

Săgetator

Element: Foc

Ziua norocoasă: joi

Numere: 10-22-31-9-8-2

Capricorn

Element: Pământ

Ziua norocoasă: sâmbătă

Numere: 1-13-5-7-6-23

Vărsător

Element: Aer

Ziua norocoasă: sâmbătă

Numere: 6-14-29-5-9-4

Pești

Element: Apă

Ziua norocoasă: joi

Numere: 20-36-44-2-9-8

Loteria Romana este una din institutiile cu traditie ale societatii romanesti, fiind infiintata in anul 1906.

In prezent, C.N. "Loteria Romana"S.A. organizeaza si exploateaza, in calitate de unic organizator, pe intreg teritoriul tarii, conform O.U.G. nr.77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, jocuri loto si pariuri mutuale, astfel cum sunt definite la art.10 alin. (1) din ordonanta la care am facut referire.

Scopul activitatii institutiei noastre este acela de realizare a obiectivelor de interes public national, stabilite prin O.U.G. nr.159/1999, aprobata prin Legea nr.288/2001, cu modificarile ulterioare, atragerea unei parti din disponibilitatile banesti ale populatiei, pe baza liberului consimtamant, in vederea crearii fondurilor necesare finantarii unor obiective de interes public si atribuirii de castiguri participantilor la jocurile pe care le organizam.

Incepand cu anul 2011, CNLR SA a obtinut certificarea pe SR EN ISO 9001:2008 pentru sistemul de management al calităţii şi SR EN ISO 27001:2005 sistemul de management al securităţii informaţiei.





REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Duminică, 1 octombrie 2017.

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Duminică, 1 octombrie

LOTO 6 din 49: 21 38 7 6 49 13

Joker: 32 30 33 28 21 / 13



Loto 5 din 40: 6, 35, 40, 3, 4, 28

Noroc: 6 4 0 7 9 4 3

Super Noroc: 6 6 8 2 1 1

Noroc Plus: 6 3 7 8 9 0

Duminica, 1 octombrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de joi, 28 septembrie, Loteria Romana a acordat 12.275 de castiguri in valoare totala de 712.541,90 lei.

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Report de 3,68 milioane de lei la LOTO 6 din 39

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 3,68 milioane de lei (peste 800.000 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 280.000 de lei (peste 62.000 de euro).

In urma tragerii Joker de joi, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 9,8 milioane de lei (peste 2,14 milioane de euro). La Noroc Plus a ramas in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 90.000 de lei (peste 20.000 de euro).

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. La jocul Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 33.000 de lei (peste 7.200 de euro).

La tragerea Loto 5/40 de joi, 28 septembrie, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 164.020,48 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 18-006 din Novaci, judetul Gorj si a fost completat cu o varianta simpla la Loto 5/40 si o varianta la Super Noroc.

La tragerile loto de joi, 21 septembrie 2017, Loteria Română a acordat 12.962 de câştiguri, în valoare totală de 495.683,03 lei.



REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 3.1 milioane lei (peste 674.500 euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 228.700 lei (peste 49.750 de euro).



REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. În urma tragerii Joker de joi, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 9.6 milioane de lei (2,1 milioane de euro). Pentru Noroc Plus, reportul categoriei I este de peste 76.900 lei (peste 16.700 de euro), anunţă loto.ro.



REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. La Loto 5/40, reportul categoriei I este de peste 105.400 lei (peste 22.900 de euro), iar la Super Noroc, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 28.500 de lei.

LOTO, LOTO 6/49, LOTO 6 din 49. Pe langa premiul de categoria I, posesorul biletului norocos a obtinut si 12 castiguri de categoria a II-a si 15 castiguri de categoria a III-a, valoarea totala a castigului fiind de 11.956.612,95 lei (peste 2,6 milioane euro).

La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 286.000 de lei (peste 62.000 de euro).

In urma tragerii Joker de joi, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 8,81 milioane de lei (peste 1,92 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 17.000 de lei. La Noroc Plus a ramas in joc, la categoria I, un report in valoare de aproximativ 35.000 de lei.

LOTO, LOTO 6/49, LOTO 6 din 49. Loto 5/40 inregistreaza la categoria I un report de aproximativ 53.000 de lei (peste 11.500 de euro). La jocul Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 16.500 de lei.

LOTO, LOTO 6/49, LOTO 6 din 49. NUMERELE DIN 31 AUGUST 2017

Loto 6/49: 18 11 24 39 12 34

Joker: 35 8 36 6 16 + 12

Loto 5 din 40: 39 6 26 29 5 13

Noroc: 4 0 6 9 2 5 2

Super Noroc: 6 3 2 4 8 1

Noroc Plus: 0 3 3 2 9 4

LOTO, LOTO 6/49, LOTO 6 din 49. Duminică, 27 august 2017.

La tragerile loto de joi, 24 august 2017, Loteria Romana a acordat peste 13.300 de castiguri, in valoare totala de peste 3.300.000 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 11,18 milioane lei (peste 2,43 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 185.000 de lei (peste 40.500 de euro).

In urma tragerii Joker de joi, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 8,63 milioane de lei (aprox. 1,90 milioane de euro). Pentru Noroc Plus, reportul categoriei I este de peste 20.600 lei.

La Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 12.300 de lei.

Încă un report la prima categorie la LOTO 6/49, după extragerea din 27 august:







LOTO, LOTO 6/49, LOTO 6 din 49. Rezultatele de duminică, 27 august 2017

Loto 6/49

48, 17, 43, 2, 13, 15

Joker

15, 39, 24, 29, 18, / 5

Loto 5 din 40

34, 4, 39, 30, 38, 28

Noroc

3071234

Super Noroc

833874

Noroc Plus

304346

LOTO, LOTO 6/49, LOTO 6 din 49: Loteria îți schimbă viața

La tragerea Noroc de joi, 24 august, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 2.287.473,17 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 26-50 din Sighisoara si a fost completat cu o varianta simpla la Loto 6/49 si o varianta la Noroc.

Si la tragerea Loto 5/40 s-a inregistrat la categoria I un castig in valoare de 496.474,24 lei. Biletul norocos s-a jucat la agentia 72-086 din Bucuresti si a fost completat cu 4 variante simple la Loto 5/40 si o varianta la Super Noroc.

LOTO, LOTO 6/49, LOTO 6 din 49. Duminică, 20 august 2017.

Joker: 23, 14, 38, 40, 44 + 18

Noroc Plus: 9 7 8 0 6 1

Loto 5/40: 10, 32, 29, 33, 21, 30

Super Noroc: 9 9 0 9 7 6

Noroc: 8 5 5 9 0 3 7

Loto 6/49: 48, 46, 5, 30, 19, 32

LOTO, LOTO 6/49, LOTO 6 din 49. Duminică, 6 august 2017.

Loto 6 din 49: 25, 7, 9, 37, 43, 29

Joker (9): 21, 32, 4, 40, 23

Noroc Plus: 004645

Joker 5 din 45, extragere suplimentară (13): 38, 42, 43, 8, 19

Loto 5 din 40: 8, 38, 1, 25, 33, 20

Super Noroc: 870072

Noroc: 7848554

Sanse duble de castig la Joker

Pentru tragerea suplimentara Joker fondul de castiguri al categoriei I se suplimenteaza cu suma de 50.000 de lei

Pentru jocul Joker se organizeaza doua trageri: o tragerea principala si o tragere suplimentara.

Pentru cea de-a doua tragere Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I cu suma de 50.000 de lei.

In urma tragerii de joi, 3 august, la Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 9,12 milioane de lei (peste 2 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de aproximativ 2,6 milioane de lei (apoximativ 570.000 de euro).

In urma tragerii Joker de joi, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 8 milioane de lei (peste 1,74 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 123.000 de lei (peste 27.000 de euro). La Noroc Plus a ramas in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 234.000 lei (peste 51.000 de euro).

Loto 5/40 inregistreaza la categoria I un report de peste 216.000 de lei (peste 47.000 de euro). La jocul Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 38.000 de lei (peste 8.000 de euro).

LOTO, LOTO 6/49, LOTO 6 din 49: Rezultate în primele șapte luni ale anului

In primele sapte luni ale acestui an, Loteria Romana a acordat 3.778.784 de premii in valoare totala de peste 114,73 milioane de euro



In luna iulie a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 518.362 de premii in valoare totala de peste 70,62 milioane de lei (aproximativ 15,5 milioane de euro), dupa cum urmeaza:

Jocul Loto 6/49

La Loto 6/49 s-au inregistrat 75.598 de castiguri, in valoare totala de peste 4,38 milioane de lei (peste 961.000 de euro).

Jocul Noroc

La Noroc s-au inregistrat 831 de castiguri, in valoare totala de peste 941.000 de lei (peste 206.600 de euro).

Jocul Joker

La Joker s-au inregistrat 56.520 castiguri, in valoare totala de peste 1,62 milioane de lei (peste 356.000 de euro).

Jocul Noroc Plus

La Noroc Plus s-au inregistrat 9.762 de castiguri in valoare totala de aproximativ 290.000 de lei (peste 63.500 de euro).

Jocul Loto 5/40

La Loto 5/40 s-au inregistrat 687 castiguri, in valoare totala de peste 764.000 de lei (peste 167.000 de euro).

Jocul Super Noroc

La Super Noroc s-au inregistrat 4.595 de castiguri, in valoare totala de aproximativ 86.000 de lei (aproximativ 19.000 de euro).

Jocul Pronosport

La Pronosport s-au inregistrat 26 de castiguri, in valoare totala de peste 13.000 de lei (aproximativ 3.000 de euro).

Jocul Prono-S

La Prono_S s-au inregistrat 67 de castiguri, in valoare totala de peste 16.700 de lei (peste 3.600 de euro).

Jocul Videoloterie

S-au inregistrat 370.276 de castiguri, in valoare totala de peste 62,5 milioane de lei (peste 13,71 milioane de euro).

REZULTATE LOTO. Duminică, 30 iulie 2017.

LOTO 6/49: 25, 48, 28, 38, 1, 24

JOKER: 4, 15, 19, 33, 38 / 16

LOTO 5 DIN 40: 25, 39, 26, 28, 34, 2

NOROC: 3877828

NOROC PLUS: 481914

SUPER NOROC: 149336

LOTO 6/49 SUPLIMENTARĂ: 41, 20, 7, 5, 9, 3.

LOTO, LOTO 6/49, LOTO 6 din 49. Duminică, 9 iulie 2017.

În scurt timp vom anunța dacă au existat câștigători ai acestei extrageri. Reportul la 6 din 49 pentru această extragere era de peste 1,3 milioane de euro.

La Noroc era un report de 600.000 de euro. Și la Joker aveam un report de 1,6 milioane euro. La La Noroc Plus era un report de 38.000 de euro.

De notat, de asemenea, că LOTERIA română a acordat în prima jumătate a anului premii în valoare de aproape 100 de milioane de euro.

LOTO, LOTO 6/49, LOTO 6 din 49: Numerele extrase duminică, 9 iulie 2017:

Loto 6/49: 26 30 8 24 35 23

Joker: 37 20 42 7 26 + 10

Loto 5 din 40: 19 8 1 21 32 17

Noroc: 3 3 0 5 9 2 4

Super Noroc: 7 8 9 3 3 8

Noroc Plus: 3 5 0 0 1 3

Duminica, 9 iulie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de joi, 6 iulie, Loteria Romana a acordat 13.335 de castiguri in valoare totala de 1.291.470,10 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 6,10 milioane de lei (peste 1,33 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,77 milioane de lei (peste 600.000 euro).

LOTO, LOTO 6/49, LOTO 6 din 49. In urma tragerii Joker de joi, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 7,20 milioane de lei (aproximativ 1,6 milioane de euro). La Noroc Plus a ramas in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 175.000 de lei (peste 38.000 de euro).

La jocul Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 19.300 de lei (peste 4.000 de euro).