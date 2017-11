REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. NUMERELE CÂŞTIGĂTOARE la LOTO, joi, 9 noiembrie 2017

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Joi, 9 noiembrie 2017, a avut loc o nouă extragere Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. REALITATEA.NET îţi arată numerele câştigătoare la extragerea LOTO de joi, 9 noiembrie 2017. Verifică mai jos.

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Joi, 9 noiembrie 2017, are loc o nouă extragere Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Loto 6/49: 23, 47, 28, 7, 39, 9

Joker: 29, 8, 15, 20, 1 + 7

Loto 5 din 40: 27, 13, 10, 3, 39, 5.

Noroc: 4260450

Super Noroc: 4 9 9 9 4 8

Noroc Plus 2 4 7 9 9 2

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Numerele de la LOTO, LOTO 6/49. În urma tragerii Joker de duminică, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 11,3 milioane de lei (peste 2,46 milioane de euro). La Noroc Plus, reportul categoriei I este de aprox. 16.500 lei.

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. La Loto 5/40, reportul categoriei I este de aprox. 400.000 lei (peste 86.000 euro), iar la Super Noroc, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste. 57.000 de lei (peste 12.500 euro).



La tragerea Joker de duminică, 5 noiembrie, s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 290.051,33 lei (peste 63.000 de euro).

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Biletul norocos a fost jucat la agenția 72-056 din sector 2, București și a fost completat cu două combinații de câte 6 numere. Astfel, pe lângă câștigul de categoria a II-a, posesorul biletului norocos a obținut și 5 câștiguri de categoria a IV-a, 4 câștiguri de categoria a VII-a și 2 câștiguri de categoria a VIII-a, suma totală câștigată fiind de 291.191,38 lei.

În luna octombrie a acestui an, Loteria Română a acordat la jocurile automatizate pe care le organizează 595.400 de premii în valoare totală de peste 88,25 milioane de lei (peste 19,19 milioane de euro), după cum urmează:

NUMERELE EXTRASE joi, 5 noiembrie 2017

Loto 6/49 13 3 18 12 21 45

Joker 29 19 3 5 10 + 14

Loto 5 din 40 27 26 19 38 20 37

Noroc 0 3 8 2 1 6 8

Super Noroc 5 8 8 4 1 1

Noroc Plus 0 8 9 5 1 2

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Report de peste 2,4 milioane de euro la Joker.

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2,83 milioane de lei (aproximativ 617.000 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de aproximativ 600.000 de lei (peste 130.000 de euro).

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. In urma tragerii Joker de joi, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 11,2 milioane de lei (peste 2,4 milioane de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de aproximativ 260.000 de lei (peste 56.000 de euro). La Noroc Plus a ramas in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 7.000 de lei.

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Loto 5/40 inregistreaza la categoria I un report de aproximativ 352.000 de lei (peste 76.000 de euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 55.000 de lei.