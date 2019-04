REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. NUMERELE CÂŞTIGĂTOARE la LOTO, joi, 18 aprilie

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Report uriaș la LOTO, joi, 11 aprilie 2019

Iată care sunt numerele câștigătoare la tragerea loto de joi, 18 aprilie 2019.

Noroc: 2 0 1 1 6 2

Loto 5 din 40: 20 35 38 13 19 5

Super Noroc: 3 2 1 1 3 2

Joker: 14 33 26 9 28 + 5

Noroc Plus: 0 8 7 1 8 3

Loto 6 din 49: 8, 6, 33, 31, 42, 13

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 18,4 milioane lei (peste 3,86 milioane euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,64 milioane lei (peste 556.000 euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 8 milioane lei (peste 1,68 milioane euro), in timp ce la categoria a II-a, reportul este de peste 224.000 lei (peste 47.000 euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 74.300 lei (peste 15.600 euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 295.000 lei (peste 62.000 euro).

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. La extragerea Noroc Plus de duminica, 14 aprilie 2019, s-a castigat premiul de categoria I, in valoare de 541.153,80 lei. Biletul a fost jucat la agentia 12-025 din jud. Cluj si a fost completat cu 2 variante la Joker si 3 variante la Noroc Plus. In plus, jucatorul norocos a castigat alte doua premii de categoria a II-a la Noroc Plus si un premiu de categoria a VIII-a la Joker, premiul final fiind de 553.189,53 lei.